Угольная отрасль трещит по всем швам

Три взрыва на шахте им. А.Засядько, последовавшие в течение всего двух недель и унесшие не менее 106 человеческих жизней, приковали внимание общественности не только непосредственно к этой трагедии, но и к угольной отрасли Украины вообще. А положение в ней, как выясняется, весьма плачевное.

Президент Ющенко вчера потребовалбезотлагательного проведения служебного расследования действий должностных лиц как шахты им. А.Засядько, так и руководителей соответствующих государственных органов, которые допустили служебную небрежность, разрешив работу шахты до выяснения причин первой трагедии. «Материалы такой проверки направить генеральному прокурору Украины для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования. О результатах информируйте меня лично в трехдневный срок», – сказано, в частности, в телеграмме главы государства в адрес и.о. премьер-министра Януковича.

Также в своем обращении в связи с очередной аварией на шахте им. А.Засядько, которая повлекла человеческие жертвы, Виктор Ющенко настаивает на немедленном полном закрытии этой шахты - до выяснения всех обстоятельств и причин трагедий, которые произошли 18 ноября, 1 и 2 декабря этого года.

С последним требованием Президента уже согласился и Виктор Янукович. Он пребывал в понедельник в Донецке на данной шахте и сообщил, что «если нужно будет пойти на закрытие шахты, мы пойдем на это».

Хотя при этом отметил, что в случае закрытия шахты им. А.Засядько Украина «столкнется с колоссальными экономическими проблемами». Поскольку в стране объем дефицита коксующихся углей составляет около 6 млн. т. в год, а на шахте им. А.Засядько добывалось порядка 3 млн. т.

Прокомментировали ситуацию в связи с возможным закрытием этой шахты и украинские металлурги, являющиеся потребителями кокса. По их оценкам, в общих поставках украинских коксующихся углей для металлургии на шахту им. А.Засядько приходится около 33%. Кроме того, в 2008 году в Украине планируется увеличение производства металла, что вызовет повышение спроса на кокс. Дефицит же на следующий год, по предварительным оценкам, окажется на уровне 10-12 млн. т. концентрата коксующихся углей и кокса. Восполнять этот недостаток придется за счет наращивания импорта.

Многочисленные же «узкие места» в угольной отрасли касаются не только шахты им. А.Засядько и не только кокса. И о них знают кроме экспертов горно-металлургического комплекса еще и контролирующие органы, а также руководители правительства.

В угольной отрасли накопилось на сегодня немало неразрешенных проблем - о многих из них говорилось в обнародованном в сентябре отчете Счетной палаты. В частности, в документе сказано о неудовлетворительной работе Министерства угольной промышленности по выполнению показателей, предусмотренных государственной программой «Украинский уголь» относительно увеличения объемов добычи угля, улучшения финансово-экономических показателей и развития угольной отрасли. Напомним, главой Минуглепрома с 4 августа 2006 года является Сергей Тулуб, прошедший в новый Кабмин по квоте Партии регионов.

Как указывается в отчете Счетной палаты, Министерством угольной промышленности не выполняется основное условие предоставления государственной помощи – уменьшение себестоимости угольной продукции. Размеры же средств государственного бюджета, направляемых на поддержку угольной отрасли, из года в год растут. Так, в 2005 году они составляли 3,5 млрд. гривен, а на 2007 год запланировано свыше 5,7 млрд. гривен. Эти миллиарды направлялись и направляются на капитальные вложения, обновление основных фондов, реструктуризацию отрасли, горноспасательные мероприятия, в том числе, и на частичное покрытие себестоимости угольной продукции.

Однако не смотря на огромные вливания из государственной казны, ситуация в Минуглепроме не улучшается, а наоборот – ухудшается. На предприятиях, получавших бюджетные деньги в 2005-2007 годах, себестоимость имеет стойкую тенденцию к ежегодному прогрессирующему росту.

Эксперты Счетной палаты отмечают, что государственной программой «Украинский уголь» предусматривалось, начиная с 2006 года, достичь уменьшения себестоимости угля за счет увеличения объемов его добычи. Но если в 2006 году уровень ежемесячной добычи украинского угля хотя бы держался на примерно одной величине, то, начиная с апреля 2007 года, наблюдается существенное уменьшение его добычи из месяца в месяц (за исключением июля и октября) и по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года.

Аудиторская проверка Счетной палаты выявила причины ухудшения ситуации в угольной отрасли Украины. Министерство угольной промышленности определило основным критерием оказания государственной поддержки убыточность угольных предприятий - то есть, чем больше достигнуто убытков, тем больше выделяется средств из государственного бюджета на их покрытие. Таким образом, как отмечалось в докладе пресс-службы Счетной палаты, «фактически Минуглепром становится бездонной пропастью, куда во все больших размерах вымываются средства государственного бюджета».

Выяснилось, что потребность средств госбюджета по отдельным предприятиям необоснованно увеличивается за счет завышения плановых объемов добычи угля. В частности, на 2006-2007 годы по девяти шахтоуправлениям план добычи угля был завышен на 3,2 млн. т. Что привело к завышению потребности средств на государственную поддержку себестоимости на 938 млн. гривен.

Проверка Счетной палаты также показала, что определение объемов средств для предоставления государственной помощи и их распределение осуществлялись в «ручном режиме», без надлежащего анализа планов экономического развития угледобывающих предприятий. Отраслевая комиссия министерства в одностороннем порядке, без участия представителей Минфина и Минэкономики, автоматически согласовывала поданные шахтоуправлениями запросы даже при наличии в них необоснованных показателей и, таким образом, превратилась в чисто формальный орган. Калькуляция себестоимости угольной промышленности осуществлялась с нарушениями, что привело к использованию с нарушением законодательства 237 млн. грн. А 409 млн. грн. бюджетной поддержки было предоставлено вообще прибыльным предприятиям. Другим же предприятиям была оказана госпомощь на 604 млн. грн. больше, чем им было положено на покрытие убытков.

Следует отметить, что объемы производства готового угля составляли в 1999-2002 годы около 62 млн. т. в год. Существенное падение произошло в 2003 году (когда премьер-министром стал Янукович) – 59,8 млн. т., а в 2004 году этот показатель снизился еще больше – 59,4 млн. т. Постепенный подъем уровня добычи наблюдался в следующие годы: в 2005 году – 60,4 млн. т., в 2006 – 61,7 млн. т. В нынешнем году ситуация вновь резко переменилась (удивительная закономерность – во время премьерства Януковича в стране снижается добыча угля).

Вот таким образом выглядят размеры добычи угля в 2007 году, начиная с марта (данные Госкомстата):

Месяцы 2007 года март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Уголь готовый, тыс. тонн 5 306 4922 4664 4453 4824 4754 4694 5052

Если в марте величина добычи превышала среднемесячный прошлогодний уровень, то, начиная с апреля, данный баланс стал отрицательным.

Конечно же, и статистические данные и отчет Счетной палаты не могли остаться без внимания Кабинета Министров. Ведь ситуация представляется весьма «странной». Выходило, что чем больше государство вкладывает средств в угольную отрасль, тем меньше добыча угля.

Надо полагать, всем этим непростым вопросам было уделено немалое внимание Януковича на совещании по вопросам социально-экономического развития и подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годов, которое проводилось в сентябре в Алчевске, и в котором принимал участие премьер-министр.

Он тогда выразил свое крайнее неудовольствие сложившейся ситуацией, заявил о необходимости дополнительного изучения ситуации в угольной отрасли и потребовал от чиновников гораздо большей ответственности. «Вы доиграетесь, что я разгоню министра и всех вас. Я уже предупреждал… Вы должны быть людьми ответственными, вам поручили - не доводите ситуацию до абсурда!», - предупредил Виктор Янукович, обращаясь к заместителю министра угольной промышленности Юрию Зюкову.

Не так давно последовал ответ на эту критику от и.о. министра Сергея Тулуба. Среди прочего говорилось о такой причине спада угледобычи в 2007 году: восемь месяцев предприятия, дескать, занимались тем, что готовили к запуску новые очистные забои. А за период январь-октябрь уже введены в строй 112 новых лав. Это на 23 очистных забоя больше, чем в 2006 году. Поэтому уже в октябре рост составил 12%, и это только начало.

Данное замечание Тулуба, а также факт действительного увеличения добычи угля в октябре наталкивает на определенные мысли. Ясно, что после резких слов премьера руководитель Минуглепрома приложил немало усилий для наращивания объемов добычи. И в этом плане вспоминаются транслировавшиеся на телеканалах комментарии оставшихся в живых шахтеров из шахты им. А.Засядько о том, что начальство настраивало их выполнять и перевыполнять плановые задания. Понятно, что в условиях «штурмовщины» отодвигаются на задний план вопросы техники безопасности – не до того.

В связи с чем невольно возникает вопрос: а не стало ли стремление руководителей министерства и конкретных шахт - во что бы то ни стало повысить нормы добычи угля - одной из главных причин недавних трагедий?

Хочется надеяться, что Генпрокуратура даст ответ на этот вопрос. Кроме того, весьма любопытными будут результаты расследования правоохранителями финансовых злоупотреблений в Минуглепроме в целом, и на шахте им. А. Засядько, в частности.

Юрий Глухов