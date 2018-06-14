Украина выходит из политического кризиса. Реакция мировой общественности

Ключевыми вопросами, позволяющими сделать первые шаги в преодолении политического кризиса, стали: отставка действующего правительства, отмена пакета «законов 16 января», принятие закона об амнистии участников массовых акций протеста и решения о возвращении к Конституции в редакции 2004 года.

Верховная Рада, собравшись на внеочередное заседание, сумела выполнить этот план лишь наполовину, отменив «законы 16 января» и проведя ряд консультаций по закону об амнистии.

Отставка правительства состоялась не по воле народных депутатов, а по причине соответствующего заявления премьера Николая Азарова, действовавшего «на опережение». Что касается изменений в Основной закон, никаких четких решений пока принято не было.

Тем не менее, уже сам факт судьбоносного заседания украинского парламента, готового искать компромиссы под куполом, а не уличных баррикадах, вызвал ряд заявлений иностранных политиков и дипломатов.

Отмена законов "16 января"

В Евросоюзе выражают надежду, что отмена Верховной Радой Украины большинства противоречивых законов, принятых 16 января, будет способствовать нормализации ситуации в государстве.

"Хочу отметить, что сегодня Рада приняла решение об отмене принятых 16 числа законов Если это подтвердится, то вместе с законом об амнистии это решение станет важным шагом по снятию напряженности данной ситуации, а также по осуществлению последующих шагов по осуществлению политического диалога и урегулированию кризиса", - заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС.

Также, одобрение ЕС выразила пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа Хансен.

«Мы надеемся сегодня увидеть в Украине, что принятие мер по деэскалации ситуации, отмена законов, принятых 16 января, ограничивающих фундаментальные свободы, будет способствовать стабилизации ситуации», - сказала она.

Хансен отметила, что ЕС продолжает стремиться подписать Соглашение об ассоциации с Украиной.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд по поводу отмены "законов 16 января" написал на своей странице в Твиттере:

«Я горячо приветствую решение Верховной Рады, принятое несколько минут назад, об отмене пакета репрессивных законов. Надеюсь на дальнейшие шаги», - написал он.

Отставка правительства

Экс-президент Польши Александр Квасьневский положительно оценивает отставку Азарова, но считает ее недостаточной для решения политического кризиса в Украине.

Об этом Квасьневский сказал в интервью польскому TVP Info.

”Я бы шел в сторону создания чего-то, что назвал бы правительством национального единства или правительством национального спасения, потому что ситуация является драматической”, - сказал он.

Квасьневский отметил, что такое правительство ”необязательно” должен возглавить один из лидеров украинской оппозиции, а какой-то настолько авторитетный политик, который смог бы управлять страной до президентских выборов и гарантировать, что эти выборы пройдут честно.

”Есть ли такой человек в Украине? Думаю, что их не слишком много, даже очень мало, но, возможно, удалось бы кого-то найти”, - сказал он.

Экс-президент Польши отметил, что отставка правительства Азарова было одним из первых требований участников акций протеста в Украине, и согласие властей на нее раньше позволило бы избежать обострения насилия, которое имело место.

Глава делегации Европейского парламента по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль считает недостаточными отставку Азарова и изменение законодательства для преодоления политического кризиса в Украине.

”Кризис в Украине имеет структурный характер и длится годами, он не может быть решен с помощью персональных изменений или мелких изменений законодательства”, - сказал Коваль.

”Чтобы в Украине добиться принципиального изменения ситуации, нужно действовать в общественных и экономических сферах, и здесь пока не видно шансов для реформ”, - отметил депутат.

Коваль, который представляет в Европарламенте Польшу, призвал украинскую оппозицию сделать выводы с 2004 года и осознать необходимость реальных реформ, а не только политических побед.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер положительно оценил объявленную сегодня отставку главы украинского правительства Николая Азарова и высказал мнение, что она облегчит переговоры власти и оппозиции с целью выхода из политического кризиса.

Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок считает отставку Азарова серьезным шагом по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом Брок заявил журналистам в Верховной Раде.

Евродепутат отметил, что кандидатуру нового премьер-министра должны одобрить Президент и парламентское большинство.

В Госдуме России сомневаются, что премьер-министр Украины Николай Азаров добровольно принял решение об отставке.

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, член Комитета по международным делам Николай Левичев (фракция «Справедливая Россия»), сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Николай Азаров заявляет, что это его собственное решение, но верится в это с трудом», - сказал Левичев.

Он отметил, что в целом у него складывается впечатление, что как власти, так и оппозиционные силы перешли от обмена ультиматумами и угрозами к обмену предложениями об уступках. При этом ни в том, ни в другом случае это пока не сказалось на реально идущем политическом процессе и происходящем на улицах, считает он.

«В любом случае, я очень надеюсь, что все участники политического процесса в Украине понимают свою ответственность за события на улицах города и сделают все для мирного разрешения сложившегося кризиса и достижения компромисса. В данном конкретном случае это не просто абстрактные договоренности, а решения, которые могут предотвратить или же наоборот спровоцировать дальнейшее кровопролитие», - считает Левичев.

В тоже время, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий (фракция ЛДПР) назвал отставку Азарова с поста премьера Украины – «по-граждански мужественным шагом».

«То, что сейчас он пошел на такой шаг ради мирного урегулирования ситуации в Украине, для того, чтобы успокоить беспорядки, погромы, тот страшный пожар на Майдане – это, безусловно, поступок. И относиться надо к нему с уважением», - заявил Слуцкий.

Возможное возвращение к Конституции 2004 года

Посол Украины в Польше Маркиян Мальский положительно оценил последние новости из Украины, выразив надежду, что до конца сегодняшнего дня станет известен путь выхода из политического кризиса в государстве.

Об этом сегодня посол сказал в интервью польским журналистам.

”Это успех украинского народа и здравого смысла”, - отметил Мальский, отвечая на вопрос, считает сегодняшние события в Украине успехом оппозиции.

Мальский также надеется, что разрешение кризиса в Украине состоится мирным путем и «в интересах украинского народа».

Посол также отметил, что решение вопроса о проведении внеочередных выборов будет зависеть от результатов переговоров представителей власти и оппозиции о возвращении Конституции в редакции 2004 года.

”Если возвращаемся к старой Конституции, то там все записано: что и когда. Если не будет этого возвращения, то все пойдет по старому сценарию”, - считает он.

Мальский отметил, что большинство украинцев требует возвращения действия предыдущей редакции Конституции, поскольку ее нормы лучше балансируют полномочия ветвей власти.