ЕС опубликовал полный текст соглашения об ассоциации с Украиной
Европейский союз опубликовал полный текст соглашения об ассоциации с Украиной, текст документа обнародован в среду на сайте внешней службы Европейского Союза.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле в Twitter написал о публикации полного текста соглашения об ассоциации Украины и ЕС, пишет РИА Новости.
Сайт внешней службы ЕС обнародовал полный текст соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной, включая зону свободной торговли.
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Во вторник директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что Киев рассчитывает в ближайшее время возобновить консультации с ЕС по соглашению об ассоциации.
Украина приостановила процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС за неделю до вильнюсского саммита "Восточного партнерства" в конце ноября прошлого года. Кабмин объяснил это ощутимым снижением товарооборота с основными партнерами страны — Россией и СНГ, сложной ситуацией в экономике и издержками, которые Киев еще может понести от заключения ассоциации. При этом Киев заявляет, что не отказывается от курса евроинтеграции.