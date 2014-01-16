ЕС опубликовал полный текст соглашения об ассоциации с Украиной

Ранее в СМИ появилась информация о том, что европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле в Twitter написал о публикации полного текста соглашения об ассоциации Украины и ЕС, пишет РИА Новости.

Сайт внешней службы ЕС обнародовал полный текст соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной, включая зону свободной торговли.

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Во вторник директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что Киев рассчитывает в ближайшее время возобновить консультации с ЕС по соглашению об ассоциации.

Украина приостановила процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС за неделю до вильнюсского саммита "Восточного партнерства" в конце ноября прошлого года. Кабмин объяснил это ощутимым снижением товарооборота с основными партнерами страны — Россией и СНГ, сложной ситуацией в экономике и издержками, которые Киев еще может понести от заключения ассоциации. При этом Киев заявляет, что не отказывается от курса евроинтеграции.