Федерация профсоюзов Украины протестует против запрета находиться в Доме профсоюзов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, 10 декабря Федерация профессиональных союзов Украины получила требование Государственной исполнительной службы Шевченковского районного управления юстиции в г. Киеве, внесенное в выполнение постановления Печерского районного суда Киева, о немедленном освобождении и запрещении находиться в помещениях Дома союзов на Майдане Незалежности, 2 каким-либо лицам, кроме работников предприятия «Хозяйственное управление ФПУ» и охранной фирмы.

Таким образом, Федерация профсоюзов Украины, более 40 всеукраинских профсоюзов, ее членских организаций, лишены возможности осуществлять свою основную функцию – защиту прав и интересов членов профсоюзов.

По теме: ФПУ добровольно предоставила свои помещения для потребностей Евромайдана

Президиум ФПУ выражает протест по этому поводу и заявляет, что запрещение пребывания в доме руководителей и работников аппарата ФПУ, Киевского областного совета профсоюзов, всеукраинских профсоюзов препятствует их законной деятельности, взаимодействию коллегиальных органов ФПУ на всех других уровнях и фактически парализует работу профсоюзов. В то же время, это создает предпосылки неконтролируемого использования Дома союзов, ставит его сохранение под угрозу в целом.

Более того, заявляют в ФПУ, ограничиваются права членов профсоюзов на участие в деятельности профсоюзов, свободный доступ к профсоюзным органам, что противоречит Конституции Украины, законам, нормам конвенций МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» и № 98 «О применении принципов права на организацию и ведение коллективных переговоров».

Президиум ФПУ информирует Президента Украины, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о реальной угрозе профсоюзным правам и возможностям ведения профсоюзной работы в это сложное для Украины время и обращается с требованием безотлагательно принять меры по возобновлению полноценной деятельности ФПУ, которая объединяет в своих рядах более 8 млн. членов профсоюзов.