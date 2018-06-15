Вехи недели. Неожиданный Азаров, психолог Медведчук и воспоминания о будущем

Возможно, в будущем Николай Азаров будет читать лекции студентам. Уверен, заметное место в его авторском курсе может занять история разработки и логика принятия изданного 21 ноября правительством распоряжение, которым Кабинет Министров приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Получилось весьма громко и резонансно, ведь еще никогда правительство своим внутренним документом не разворачивало внешнеполитический курс страны на 180 градусов. Сомневаюсь, что во власти не просчитывались перспективы негативной реакции общества на самоуправство Кабмина. И статус работающего пенсионера, которым располагает Николай Янович, оказался как нельзя более кстати в условиях переговоров, который официальный Киев ведет с Брюсселем и Москвой. Если перевесят предложения ЕС, Азаровым можно пожертвовать ради новых граней президентского образа, если сильнее окажется Москва – премьер получит карт-бланш. Виктор Янукович по очевидным причинам предпочитает не ссориться публично с европейцами, заверяя их в неизменности курса страны на евроинтеграцию.

Оппозиционеры с завидным энтузиазмом верить власти отказываются. Ничего удивительного, ведь Партия регионов, как оказалось, элементарно тянула время в парламенте, забалтывая принятие решения по законопроектам, позволяющим Юлии Тимошенко выехать на лечение. Их показательный провал на глазах Кокса и Кваьневского (ни одна инициатива из шести не набрала даже 200 голосов) сначала был расценен в Брюсселе как продолжение политического торга, но тут подоспело уже упомянутое правительственное распоряжение. Официальным спикерам ЕС с большим трудом удалось подавить раздражение и подчеркнуть, что двери для Украины остаются открытыми. Правда, непонятно на каких условиях. Но Виктор Янукович планирует лететь в Вильнюс на саммит «Восточного партнерства», и это придает ситуации оттенок неопределенности.

Чутко чувствующая любой политический кризис Юлия Тимошенко развернула бурную активность. Сначала лидер «Батькивщины» призвала соратников в парламенте голосовать за евроинтеграционные проекты законов, не задумываясь, а потом предложила Януковичу бартер, словно вспомнив идиллические времена переговоров о реформировании Конституции, закончившихся пресловутым «Пропало все». Юлия Владимировна предложила Виктору Федоровичу принять решение о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, пообещав взамен посодействовать принятию позитивного решения европейской стороной. Услышал ли Виктор Янукович своего противника – мы скоро узнаем. Соратники Тимошенко в лице Арсения Яценюка угрожают президенту импичментом, отлично понимая, насколько нереально это сегодня выглядит.

Приободрился Владимир Путин, одновременно с распоряжением украинского правительства решивший, что он больше не против подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Все логично: нет Соглашения – нет и негатива. Правда, потом Владимир Владимирович обиделся на европейцев, которые, по его версии, шантажируют Украину и давят на нее. Не знаю, как будет идти диалог с ЕС, но с психологическими проблемами украинской оппозиции Путину пообещал справиться Виктор Медведчук, предусмотрительно не став раскрывать секретов своего влияния.

Не знаю, что получится у Виктора Владимировича, но 100 тысяч людей, выступивших за европейский выбор Украины в минувшее воскресенье в центре Киева, свидетельствуют, что ему придется нелегко. Ни многочисленные партийные флаги, которым вряд ли было место на проевропейском митинге, ни неспособность вождей оппозиции распорядиться огромной человеческой энергией с умом, ни умение Виталия Кличко опоздать (политик такого уровня должен просчитывать разные варианты развития ситуации) не умаляют того факта, что в Киеве и областных центрах прошли самые массовые со времен революции на Майдане выступления неравнодушных граждан. На Михайловской площади собрались по разнарядке те, кому приостановка сближения с ЕС пришлась по душе.

По состоянию на утро понедельника развитие событий в столице больше напоминает акцию «Украина без Кучмы», чем «оранжевую революцию», но в любом случае понятно, что страна вступила в очередной политический кризис. Какой выйдет из него Украина, станет понятно довольно быстро – слишком мало остается времени до решающего саммита в Вильнюсе.

Евгений Магда