Украинский интерес. Дискуссия в Ялте, Кабмин за евроинтеграцию и взвинченная Дума

Подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вышла на финишную прямую. Правительство на своем заседании 18 сентября единогласно поддержало этот документ, что вызвало нервную реакцию Сергея Глазьева: советник президента России в который уже раз усомнился, что украинские высокопоставленные чиновники читали этот документ. Сергей Юрьевич, по большому счету, является воплощением современной российской политики по отношению к Украине. Он стремится обрисовать будущую выгоду для нашей страны в цифрах, будучи не в силах оперировать ценностными преимуществами, и нарочито сгущает краски. Позабавил его тезис о том, что украинское правительство принимает решение о поддержке Соглашения об ассоциации с ЕС без вывода Конституционного Суда. Глазьев нарочно передергивает, ведь Виктор Янукович недавно подчеркнул, что решение о вступлении Украины в какую-либо международную организацию должно приниматься на референдуме.

От себя добавлю – на референдуме, который объявит власть. По крайней мере, попытка коммунистов и «Украинского выбора» зарегистрировать инициативную группу по проведению плебисцита о присоединении нашей страны к Таможенному союзу закончилась вежливым, но единогласным отказом Центризбиркома. Понятно, что инициаторы предпримут новую попытку запустить процедуру выяснения народного мнения, но эффект неожиданности для них потерян. По крайней мере, Виктору Медведчуку, обеспечивающему юридическую чистоту процесса подготовки к референдуму, пора работать интенсивнее.

Виктор Янукович удивил участников форума YES в Ялте не только готовностью отвечать на вопросы политических оппонентов, но и инициативой об использовании украинских специалистов для ликвидации химического оружия в Сирии. Наша страна еще 2,5 года назад прекратила военно-техническое сотрудничество с режимом Асада, и имеет основания претендовать на участие в ликвидации нового очага ближневосточного кризиса.

Что касается судьбы лидера «Батькивщины», то Янукович умело ушел от конкретных ответов, предпочтя расплывчатость формулировок. Разве что отметил, что над евроинтеграцией работают и власть, и оппозиция, и отвечать за результат им придется вместе. Некоторые участники YES (к примеру, президент Литвы Даля Грибаускайте и член мониторинговой миссии Европарламента Александр Квасьневский) подчеркнули, что судьба Тимошенко остается главным препятствием на пути Украины в Европу. Поэтому не исключено, что миссия Кокса – Квасьневского продолжит работу в Украине, выискивая приемлемое решение.

Сама Юлия Владимировна пребывает в публично высказанной уверенности, что подписанные под ее патронатом газовые соглашения подтолкнули страну к борьбе за энергетическую независимость. Весьма опрометчивое заявление, если вспомнить, сколько упорно кабинет Тимошенко сдерживал начало работы компании Venco на черноморском шельфе. С другой стороны, участие американских компаний в поиске и добычи сланцевого газа в Украине за последний год стало более весомым: Shell на минувшей неделе пробурила первую скважину, а Chevron заручилась согласием Ивано-Франковского облсовета на работу на Олесской площади.

Неожиданно резко по газовой теме выступил в Ялте Николай Азаров, призвавший Россию и Евросоюз определиться с объемами транзита газа по украинской территории. Подчеркнув, что наша ГТС готова прокачивать 200 миллиардов кубометров «голубого золота» после небольшой модернизации, украинский премьер не исключил консервации двух веток газотранспортной системы, если они не будут наполняться. Николай Янович подтвердил решимость сокращать объемы закупаемого в России газа, если кабальные контракты на его поставку не будут пересмотрены.

Хотя еврочиновники и члены украинского правительства заявляют, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС не несет угрозы российским интересам, Государственная Дума обвинила Евросоюз в наличии неоимперских амбиций и стремлении подчинить себе Украину. Досталось на орехи и российскому послу в Украине Михаилу Зурабову, которого некоторые думцы требуют уволить в случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В сложившейся ситуации разумным решением будет сохранять спокойствие и продолжать работу, не забывая, что 28 ноября жизнь не заканчивается, и стремление к евроинтеграции надо подтверждать реальными делами.

Евгений Магда