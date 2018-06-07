Украинский интерес. Шоколадная блокада, Зита для Тимошенко и евро-парадоксы Банковой

Норма об отделенной от государства церкви в некоторых республиках постсоветского пространства кажется насмешкой над реальной общественно-политической ситуацией. Как только Владимира Путина приняли в Киеве на празднике Крещения без особых эмоций, так Роспотребнадзор приравнял Roshen-овский шоколад практически к оружию массового поражения. И решение это, судя по тому, как быстро к борьбе с предметом гордости корпорации Петра Порошенко подключились российские сателлиты и объект теневого влияния (Молдова), готовилось заблаговременно. Похоже, в Кремле не испытывают иллюзий относительно возможности уговорить Януковича повернуться к Москве лицом, а к Брюсселю задом, поэтому демонстрируют все «прелести» собственного понимания последствий украинской евроинтеграции.

Министерство торговли и экономического развития Украины инициировало проведение экстренных консультаций по поводу продукции Roshen, а сама корпорация тем временем ищет возможности для выхода на рынки ЕС. Роспотребнадзор своими санкциями уже помог экспансии минеральной воды Borjomi на европейские рынки, и будет любопытно, если этот же путь повторит украинский шоколад известной марки.

Справедливости ради стоит отметить, что украинская власть себя ведет в отношениях с Европейским Союзом неоднозначно, формальная риторика о пользе евроинтеграции неожиданно подчеркивается решениями, способными вызвать раздражение Брюсселя. Буквально на уходящей неделе в Венецианскую комиссию был направлен прогрессивный по содержанию законопроект «О прокуратуре». С другой стороны – президентский автограф появился под законом о введении утилизационного сбора на автомобили, увеличивающий цену «железных лошадок» и вызвавший раздражение ЕС. Подобное раздвоение интеграционного сознания в Киеве должно завершиться чем скорее, тем лучше, поскольку европейским чиновникам вряд ли придется по душе самоуверенность украинских политиков. Даже еврокомиссар Штефан Фюле отметил, что рассчитывает на подписание Соглашения об ассоциации в ноябре, и «план Б» отсутствует.

Последний июльский день стал для Юлии Тимошенко показательным. По одной согласованной партитуре в ее защиту выступили президент Европейской народной партии Вильфред Мартенс, глава комитета Европарламента по международным делам Элмар Брок и представители «Батькивщины». Но Тимошенко 31 июля посетили не только члены наблюдательной миссии Европарламента Кокс и Квасьневский, но и (без приглашения Тимошенко) евродепутат Зита Гурма. Венгерский парламентарий-социалист с киношным именем посетовала на отсутствие достоверных сведений о состоянии здоровья Тимошенко, была ошеломлена суммой расходов на лечение экс-премьера и призвала украинскую власть проинформировать всех интересующихся в Европе об истинном состоянии здоровья лидера «Батькивщины». Юлия Владимировна вряд ли в восторге от встречи с этим европарламентарием, но повлиять на ход событий не может.

Украина не оставляет надежды сделать «Газпром» более сговорчивым в вопросе цены газа и перспектив эксплуатации отечественной ГТС. По крайней мере, министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий считает возможным использование вердиктов европейских судов в борьбе за снижение цены на российское «голубое золото». Первый вице-премьер Сергей Арбузов пытался убедить представителей немецкого бизнеса в реальности создания трехстороннего консорциума, но до выборов в Бундестаг особой активности на немецком направлении ожидать не приходится.

Евгений Магда