Группа нардепов от УДАРа требует от УИК в Василькове показать списки избирателей
Группа народных депутатов от партии “УДАР” требует от членов избирательной комиссии №75 в городе Васильков, где сегодня проходят выборы городского головы, предоставить списки избирателей.
Об этом УНИАН сообщил председатель ВО “Правозахист” Иван Коваленко.
“На избирательном участке появились народные депутаты от партии “УДАР” Павел Ризаненко, Валентин Наливайченко, Артур Палатный и Владимир Куринной, которые пытаются оказывать давление на членов комиссии, требуя списки избирателей, которые должны голосовать на этом участке”, - сказал Коваленко.
По его словам, члены УИК объяснили депутатам, что эти требования являются незаконными, а поэтому они не могут предоставить народным депутатам никакой избирательной документации.
Коваленко также сообщил, что на избирательном участке № 81 народный депутат Виталий Ковальчук вместе с помощниками пытается осуществить фото- и видеосъемку бюллетеней, которые после голосования в кабинках избиратели бросают в урны.