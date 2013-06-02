Группа нардепов от УДАРа требует от УИК в Василькове показать списки избирателей

Об этом УНИАН сообщил председатель ВО “Правозахист” Иван Коваленко.

“На избирательном участке появились народные депутаты от партии “УДАР” Павел Ризаненко, Валентин Наливайченко, Артур Палатный и Владимир Куринной, которые пытаются оказывать давление на членов комиссии, требуя списки избирателей, которые должны голосовать на этом участке”, - сказал Коваленко.

По его словам, члены УИК объяснили депутатам, что эти требования являются незаконными, а поэтому они не могут предоставить народным депутатам никакой избирательной документации.

Коваленко также сообщил, что на избирательном участке № 81 народный депутат Виталий Ковальчук вместе с помощниками пытается осуществить фото- и видеосъемку бюллетеней, которые после голосования в кабинках избиратели бросают в урны.