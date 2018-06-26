Депутаты целовались, хохотали, плевались (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве открылась первая сессия Верховной Рады шестого созыва. Эмоций было много: целовались, обнимались, смеялись (давно ж не виделись!), сокрушались, возмущались (коалицию так и не создали...), рассматривали новые прикиды (Тимошенко одела своих в новую форму). Не обошлось без демарша: оранжевые вышли из зала, едва заслышав прощальное слово Мороза. Попрощались то ли до вторника, то ли до четверга...

Фото Евгения Орловського, Дмитрия Стаховского / УНИАН