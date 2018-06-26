Депутаты целовались, хохотали, плевались (фоторепортаж)
16:57, 23 ноября 2007
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Сегодня в Киеве открылась первая сессия Верховной Рады шестого созыва. Коалицию так и не создали, но демарша не избежали... Попрощались не то до вторника, не то до четверга...
Сегодня в Киеве открылась первая сессия Верховной Рады шестого созыва. Эмоций было много: целовались, обнимались, смеялись (давно ж не виделись!), сокрушались, возмущались (коалицию так и не создали...), рассматривали новые прикиды (Тимошенко одела своих в новую форму). Не обошлось без демарша: оранжевые вышли из зала, едва заслышав прощальное слово Мороза. Попрощались то ли до вторника, то ли до четверга...
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