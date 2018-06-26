Украина должна отдать таможню иностранцам

Реплика

Когда тирады нашего президента по адресу таможенников, пораженных бациллой коррупции, эхом прокатились по всем таможенным составам, постам, переходам и пунктам, захотелось дать ему совет.

Есть в Африке такая страна – Габон, с неравным послужным списком экономических реформ. Однако одна из страниц ее экономических и административных реформ заслуживает того, чтобы ее внимательно прочитать. Габонская коррупция на таможнях в свое время достигла таких катастрофических масштабов, что тамошний президент созвал срочное совещание, на котором камня на камне не оставил от руководства габонской таможни, опозорив профнепригодных высокопоставленных должностных лиц в глазах их детей и жен.

После бурного и эмоционального совещания габонский президент принял беспрецедентное решение – пригласить иноземцев на руководящие должности в своей таможне. Поскольку Габон принадлежит к франкоязычной Африке, логичным было предложить кресло главного таможенника французу. Такой нашелся – парижский пенсионер с длинным шлейфом самоотверженного служения Франции на руководящих таможенных должностях.

В Габон француз прихватил с собой пару-тройку соотечественников, которые возглавили ключевые департаменты. Галльскую команду вживили в габонскую почву, инфицированную бациллами коррупции, и наделили беспрецедентными полномочиями. У них не было в Габоне родственников, кумовьев, одноклассников. У них не было искушения брать взятки, потому что размер взяток тускнел перед суммой их зарплаты вместе с французской пенсией. По вечерам они возвращались в коттеджи в поселениях для иностранцев, обнесенных колючей проволокой, вместо того, чтобы на славу поужинать в ресторане с импортерами. Или экспортерами.

Через год габонская таможня начала приносить в бюджет полновесные суммы, что в несколько раз превышали мелкую струйку поступлений за предыдущие годы. Бюджет окреп. Нашлись средства на покупку малярийных сеток. Снизилась заболеваемость и смертность. Больше детей начали посещать школу. Габон ступил одной ногой на первую ступень лестницы экономического развития.

К сожалению, у той истории не было хеппи-энда. У одного из французов “взбунтовалась” жена, и фискальные мушкетеры двинулись домой. Таможенные поступления упали, бюджет осунулся, Габон вернулся в лавы аутсайдеров.

Французы, по большому счету, не могли быть панацеей, однако они за считанные месяцы продемонстрировали, как нужно бороться с болезнью.

Возможно, я ошибся в каких-то деталях. Но от этого история не становится менее поучительной.

Не выписать ли и нам на пару-тройку лет зарубежного специалиста, чтобы тот возглавил Гостаможком? Тот самый Гостаможком, сайт которого за время, что минуло после совещания у Президента, о чем только не сообщил – и что "профессиональное обоняние служебную собаку харьковской таможни опять не подвело", и что "украинские и российские таможенники сошлись в спортивном поединке" и т.д., – только же не о том, что было на самом совещании.

Однако подсказывает мне интуиция, что в действительности таможенное ведомство возглавит выходец из одной из пограничных областей. Скажем, Закарпатской. Там люди хорошо разбираются во всех сложных нюансах погранично-таможенного дела.

Станислав Голубенко, Киев