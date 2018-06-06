Во Львове у ветеранов дивизии СС «Галичина» льготы стали больше, чем у воинов Советской армии. Эксперты говорят – это повредит имиджу Украины

В частности, исполком Львовского горсовета в начале апреля выделил 2 млн грн на доплаты к пенсиям воинам УПА и дивизии «Галичина» в 2013 году. Деньги выделены из городского бюджета для управления социальной защиты горсовета. Выплаты будут проводиться с апреля. Сделано это, поскольку львовский горсовет в конце марта увеличил доплату к пенсии ветеранам УПА вдвое – с 500 до 1 тыс. грн в месяц и ввел доплату к пенсии воинам дивизии «Галичина», уравняв, таким образом, солдат, сражавшихся за независимость Украины с теми, кто воевал за ее порабощение фашистами.

Изначально с инициативой пересмотреть объем доплат ветеранам выступил мэр Львова Андрей Садовый. «Мы смогли во Львове в свое время принять такое решение, и ежемесячно делаем доплату к пенсиям воинам УПА по 500 грн. Этого достаточно? Думаю, что нет. У меня сегодня есть инициатива, чтобы со второго полугодия этого года мы увеличили доплату до 1 тыс. грн. Они этого заслуживают», - сообщил тогда городской голова. И обратился к председателям городских и областных советов других областей, чтобы они поддержали эту инициативу Львова: «Есть дискуссии, но когда ты общаешься с людьми, которые отстаивали Украину, то они исчезают. Жизнь становится дороже, поэтому мы обязаны принимать решения, а не стоять в стороне».

Хотя Садовый предлагал увеличить выплаты с 1 июля, однако депутаты проголосовали за то, чтобы они осуществлялись уже с апреля. Львовский горсовет, в котором 56 из 90 депутатов представляют «Свободу», пребывает в состоянии конфликта с мэром, поэтому, он не смог просто принять предложенное мэром решение, даже если оно соответствует программе партии. Посему депутаты «покращылы» проект решения, решив ввести с апреля доплаты к пенсии и… воинам дивизии «Галичина», в том же размере, что у ветеранов УПА. Такое предложение внес депутат от фракции партии «Свобода» Юрий Наумко. Однопартийцы полностью его поддержали.

Начальник управления социальной защиты Львовского городского совета Наталия Федорович сообщила журналистам: для осуществления выплат ветеранам дивизии «Галичина» необходимо разработать соответствующее положение, чтобы определить механизм предоставления статуса – то есть, решить, каким образом будет определяться статус «участника дивизии». Для этого необходимо принять дополнительные документы. По предварительным данным, во Львове проживает 12 дивизионщиков. Ранее не многие из них решались открыто заявлять о своем участии в боевых действиях…

Российский политолог Станислав Белковский считает, что «Свобода» изрядно «перестаралась» с продавливанием подобного решения, и помощь ветеранам «Галичины», а также предоставление им особого статуса, могут стать раздражающим фактором для восприятия Украины в ЕС: «С точки зрения западноукраинской идентичности этот шаг, бесспорно, логичен и понятен. Ибо, в рамках этой логики, состоятельность Украины как независимого государства может быть достигнута только путем одновременного дистанцирования на равные расстояние и от коммунизма (СССР), и от нацизма (гитлеровская Германия). А ветераны – они как бы всегда и везде ветераны. И, сообразно этой логике, нацисты не были более жестоки к украинцам, чем сталинские соколы. А в чем-то, возможно, были и толерантнее. Этот вопрос, кстати, сейчас, активно дебатируется и в России: а не пора ли признать, что с приходом немцев жизнь во многих местностях нынешней РФ стал проще и мягче, чем при большевиках? А значит, победа во Второй мировой войне – это, скорее, успех Сталина и Ко, чем русского народа? Но Евросоюз, конечно, отреагирует на случившееся негативно. Потому что для Европы коммунизм – это чуть более радикализированный вариант социализма, который и есть главный идеологический мотор евроинтеграции. Нацизм же проклят во веки веков. Потому с точки зрения евроинтеграции Украины шаги, подобные тому, что предпринял Львовский горисполком, контрпродуктивны.

Украина – сиречь украинская элита – должна понять, что интеграция в ЕС – это тоже потеря части независимости. Экономической, политической, ментальной. Да, пусть не в таком жестком формате, как в СССР, но – тем не менее. Полностью независим может быть лишь тот, кто действительно ни от кого не зависит. Например, КНДР, готовая умереть, лишь бы не потерять честь флага и идеи чучхе. А если страна хочет куда-то интегрироваться – она должна принимать базовые идеи и ценности объекта интеграции. Даже если некоторых из этих идей кажутся ей фальшивыми, лицемерными и непродуктивными.

В этом, собственно, - секрет выживаемости Виктора Януковича на европейской политической сцене. Хочу отдельно заметить, что Государство Израиль и в 2004-м, и в 2010-м всеми фибрами поддерживало Януковича. А не Ющенко и не Тимошенко (отношение Ющенко к спорным моментам Второй мировой, истории УПА и дивизии СС «Галичина» кардинально отличалось от позиции Януковича, - УНИАН). Это – тоже индикатор.

В общем, основной вывод: скоро Донецк, несмотря ни на что, окажется ближе к европейской интеграции, чем Львов. Ведь в Донецке не любят нацизм и сочувствуют социализму».

Политолог Антон Шеховцов в комментарии УНИАН также негативно оценил решение львовских депутатов: «Представляется неверным предоставление доплат к пенсиям воинам Дивизии СС «Галичина», потому что таким образом местные власти поощряют исторический коллаборационизм с нацистской Германией. Я не помню, чтобы эти люди публично раскаялись за свое участие в оккупационных военных формированиях. Подобные действия властей работают не на пользу национальной интеграции различных регионов Украины».

С тем, что международному имиджу Украины подобные действия львовской «Свободы» могут изрядно навредить, согласны и иностранные эксперты. Об этом УНИАН рассказал заместитель директора Американского института в Украине Джеймс Джатрас. Впрочем, по его мнению, какой-либо жесткой реакции со стороны Запада, где вопросы Второй мировой войны и сотрудничества с фашистской Германией являются достаточно чувствительными, тем не менее, ждать не стоит: «Вряд ли это действие повлечет скорый и незамедлительный ответ международного сообщества. Скорее, это будет рассматриваться как часть растущей «нетолерантности» и экстремизма, которые вредят имиджу Украины в западных странах. К сожалению, за исключением отдельных протестов, Запад показал себя удивительно спокойно к проявлениям подобного пронацистского «наследия», например, в Латвии и Эстонии, которые, к слову, являются членами ЕС и НАТО. На мой взгляд, решения такого характера вполне ожидаемо от городского совета, возглавляемым ВО «Свобода». Но, какое оправдание у Яценюка и его «Фронта Перемен»? Это просто еще один пример провала «умеренной» оппозиции отделить себя от выходок Свободы».

В тоже время, политолог Виктор Небоженко не склонен видеть проблемы в решения львовских депутатов: «Не стоит придавать этому решению какого-то глубокого политического значения. Я вижу в этом исключительно желание помочь старикам. Ведь ветераны СС «Галичина», как и ветераны УПА и Красной армии, сегодня являются просто немощными пожилыми людьми, которые не лезут в политику и на баррикады. Более того, решение о надбавке к пенсии приняла самостоятельно местная власть, более того – власть именно львовская. Это ведь не случилось в Донецкой или Луганской областях – там, где могло вызвать резкую реакцию. Так что я не вижу в этом никакой крамолы. Да, наша история такова, неоднозначна, но не только у нас она такая. Надо учиться всем нам рядом жить. Что до возможной реакции на эту инициативу наших заграничных соседей, например, то историки и политики до сих пор не могут договориться даже о близком трактовании значимых исторических событий, поэтому, что уж говорить о подобных инициативах. Я бы, кстати, не против, чтоб и во всех других регионах страны настоящим ветеранам, не важно, за кого они сражались на войне, добавили денег к пенсиям».

«Слава победителям»?..

Помимо неоднозначного решения по оказанию помощи воинам-фашистам, Львов в принципе весьма существенно отличается от остальной Украины с точки зрения предоставления льгот участникам боевых действий. В общем-то, не удивительно, что наиболее привилегированной категорией ветеранов являются воины Украинской повстанческой армии.

УНИАН решил разобраться, какие еще льготы во Львове имеют бойцы УПА и как они соотносятся с льготами солдат Советской армии – напомним, что эти две группы участников Великой Отечественной на всеукраинском уровне по сей день так и не могут приравнять.

Так вот, согласно решению исполнительного комитета Львовского городского совета «О мерах по социальной защите населения отдельных категорий граждан», предусмотрены льготы на жилищно-коммунальные услуги ветеранам УПА – участникам боевых действий и инвалидам войны УПА в размере 100% на одного человека, вдовам ветеранов УПА – в размере 50% на человека.

Кроме того, согласно решению мэрии Львова, предусмотрены льготы на услуги связи в размере 50% абонементной платы за пользование квартирным телефоном и почасовой оплаты местных разговоров, а также – установка телефонов на льготных условиях (за 20% от тарифов стоимости основных и 50% - дополнительных работ) для участников боевых действий и ветеранам-инвалидам УПА, вдовам ветеранов УПА и вдовам политзаключенных. Также ветераны УПА пользуются бесплатно всеми видами общественного транспорта во Львове, а по области бесплатно ездят в пригородных автобусах и электричках. Еще для них существует коммунальный Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы.

По состоянию на 1 апреля 2013 года, на учете в отделах социальной защиты управления социальной защиты Львовского городского совета находятся более 400 ветеранов УПА (16 инвалидов и 396 участников боевых действий УПА), и более 100 вдов ветеранов УПА и вдов политзаключенных.

Следует отметить, что, фактически, во Львове льготы ветеранов УПА равны аналогичным льготам и благам, которыми могут пользоваться ветераны Советской армии по всей стране (согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»). Гарантированные государством скидки на квартплату для ветеранов ВОВ, правда, чуть скромнее –50% скидка на квартплату и 50% - на коммунальные услуги (вместо 100% - для ветеранов УПА во Львове).

В праве на бесплатный проезд в общественном транспорте ветераны УПА и СА равны (правда, у воинов УПА это право действует не во всей стране, а только во Львове). Ну, и на государственном уровне ветераны СА имеют право получения ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и надворных построек, подключение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также – ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом министров Украины. Скидки на подключение стационарного телефона и пользование услугами Укртелекома для ветеранов Советской армии по всей стране идентичны тем льготам, которые для боцов УПА обеспечил Львов – внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% – дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

То есть, как видим, в масштабах страны чествования участников Великой Отечественной, воевавших на стороне СССР, все же скромнее, чем привилегии, обеспеченные во Львове для воинов-националистов – помимо 100%-ых льгот, нигде в Украине нет и доплат к пенсии в размере тысячи гривень. Поэтому, пока воины УПА во всей Украине ждут, пока их приравняют в статусе и льготах к советским воинам, во Львове, наоборот, воины Советской армии ждут, чтобы их приравняли в льготах к ветеранам УПА.

Политолог Вадим Карасев считает подобный расклад справедливым: «На Западной Украине очень много ветеранов — это ветераны УПА. И повышение пенсий за счет местного бюджета – нормальное явление, в этом ничего сверхестественного и скандального нет. Это, в конце концов, электорат местных политиков и партий правого и правоцентристского толка. И дань ветеранам, которые воевали за независимость Украины в том понимании, как это понимали на Западной Украине».

Эксперт добавляет, что примеру Львова в данному вопросе, вообще, стоило бы последовать и другим регионам страны: «Другие регионы, регионы Восточной Украины, также вполне могли бы платить надбавки воинам советской армии, ведь там воины УПА не живут. Местная власть заботится о повышении пенсионного уровня ветеранов — это не плохо. Сегодня главное не сортировать ветеранов по сортам: этот националист, этот коммунист, этот воин УПА, этот - Красной армии. Задача властей — поддержать всех ветеранов, чтобы скрасить им жизнь на склоне лет. Поскольку жизнь у них была очень трудной. Они провели ее в войнах, борьбе в голоде и муках, в подполье…».

С Карасевым соглашается и севастополец Шеховцов: «Не вызывает сомнения тот факт, что воины УПА боролись за независимую Украину, однако, представления УПА о политическом, социальном и этническом устройстве будущей Украины далеко не всегда соответствовали демократическим принципам и идеалам. Но возражений в отношении предоставления льгот воинам Украинской повстанческой армии быть не может».

Кстати, депутат Верховной Рады, член парламентской фракции «Всеукраинское объединение «Свобода» Эдуард Леонов намерен инициировать общегосударственное введение льгот для ветеранов Украинской повстанческой армии. Он подготовил законопроект, в котором четко прописан перечень льгот, предоставляемых ветеранам УПА. В частности, предлагается осуществлять доплаты ветеранам УПА – как надбавки к пенсиям, возмещать расходы ветеранов за услуги связи, ЖКХ и проезд, обеспечить санаторное лечение и т.д.. Эти льготы должны распространяться и на жен и вдов ветеранов УПА. В Украине сейчас осталось около 10 тысяч воинов Украинской повстанческой армии.

Виктория Рубан