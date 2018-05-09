Неделя в цифрах

2 года еще проведет Мирча Луческу на должности главного тренера футбольного клуба «Шахтер» согласно подписанному на этой неделе новому контракту.

4-ое место в мире занимает Украина по количеству сертифицированных ИТ-специалистов. Больше профессиональных IT-шников только в США, Индии и России.

8 работников Углегорской ТЭС, пострадавших от пожара 29 марта, находятся на данный момент в больницах Донецкой области. 7 из них отравились угарным газом, их состояние оценивается средней тяжести, один работник доставлены в больницу с ожогами первой и второй степени.

49% молодых украинцев интересуются общественно-политической жизнью своей страны. Каждый второй представитель молодежи (49,4%) полагает, что в Украине существует угроза свободе слова и демократии.

170 гривен и ни копейкой больше должно стоить в Украине оформление заграничного паспорта. Это удалось доказать жителю Житомира в суде.

240 сооружений в столице, в основном это – дачная застройка, могут пострадать в результате потопа, ожидаемого на будущей неделе.

790 километров составила общая протяженность пробок и затруднений в Киеве вечером 23 марта.

74 000 тонн снега вывезли из столицы за трое суток после снегопада, что составило 40% общего количества вывезенного снега за зимний период 2012-2013 года. Всего за эту зиму из Киева было вывезено 292 тысячи тонн снега.

1 500 000 гривен могут составить дополнительные затраты на ликвидацию последствий снегопада в столице.

325 278 000 дохода получила Партия регионов за 2012 год. Из них 324,993 млн грн составила безвозмездная финансовая помощь, добровольные пожертвования и членские взносы.

1 103 000 000 гривен составил объем задолженности по заработной плате в Украине по состоянию на 1 марта. Только за февраль долг перед работниками увеличился на 9,6% (98 миллионов гривен).

1 283 000 000 составил дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль текущего года, в то время как за январь-февраль 2012 года профицит сводного бюджета составил 4,76 млрд грн.

Анастасия Береза