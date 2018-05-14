Украинский интерес. О евроинтеграции – без переводчиков

Визит Виктора Януковича в Вильнюс и приезд еврокомиссара Штефана Фюле в Киев стали основными внешнеполитическими событиями минувшей недели. Оба мероприятия связывает проходящая через них красной нитью тема европейской интеграции Украины, которая постепенно становится внешнеполитическим приоритетом. Нынешний вояж украинского президента в столицу Литвы выглядит рекогносцировкой перед будущим саммитом «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре. Правда, Даля Грибаускайте высказала Виктору Януковичу off-record немало пожеланий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Дабы избежать кривотолков, Грибайскайте подчеркнула, что вступление одновременно в Таможенный союз и Европейский Союз невозможно.

Тему европейской интеграции нашей страны активно обсуждали и с профильным комиссаром ЕС Штефаном Фюле. Чешский дипломат на европейской службе констатировал, что демократия в нашей стране развивается слишком медленно. К чести Фюле следует отметить, что его насыщенный визит проходил под знаком максимальной заинтересованности в сближении Украины и Европейского Союза. Он подчеркнул, что в ЕС не хотят, чтобы наша страна упустила шанс на подписание Соглашения об ассоциации. При этом еврокомиссар неутомимо подчеркивал, что окончательное решение зависит от действий нашей страны, озвучив не для прессы 19 критериев, которым Украина должна соответствовать к концу осени. Отрадно отметить, что Фюле сумел найти время пообщаться не только с официальными лицами, но и студентами и представителями гражданского общества, словно демонстрируя персональную приверженность основным европейским принципам. За евроинтеграцию выступают и власть, и оппозиция, интересно, смогут ли парламентарии принять соответствующее заявление до саммита Украина – ЕС?

Наблюдатели Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский поставили своеобразный рекорд, за два дня посетив Юрия Луценко и Юлию Тимошенко, переговорив с Виктором Януковичем и Николаем Азаровым. Изо всех собеседников наибольшую публичную поддержку евроинтеграции выказал Юрий Луценко. Активность дуэта Кокс-Квасьневский поясняется тем, что европарламентарии рассматривали вопрос о целесообразности продолжения миссии. Интересно, что с критикой пары бывших президентов, ставших наблюдателями за Украиной, выступили Ребекка Хармс и Эльмар Брок – представители разных фракций Европарламента, неоднократно замеченные в согласованной поддержке Юлии Тимошенко. Интересно, почему союзники экс-премьера решили избавиться от независимого европейского мониторинга ситуации в нашей стране за две недели до саммита Украина – ЕС?

Виктор Янукович и другие руководители страны покивали в ответ на слова Фюле. Кроме этого украинский президент в Вильнюсе посетовал на пассивность Европейского энергетического сообщества, не реагирующего на призывы Украины помочь в отношениях с «Газпромом». Российская энергетическая монополия давно нашла общий язык с партнерами в Западной Европе, откуда ее выкорчевать непросто. Пока же Украина отказалась платить за невыбранный газ, а министр иностранных дел Леонид Кожара с преувеличенным оптимизмом констатировал, что доминированию «Газпрому» в нашей стране настал конец. Сообщение о переговорах Николая Азарова с спецпредставителем Госдепартамента США по энергетическим вопросам несколько диссонирует с оптимизмом главы внешнеполитического ведомства. Премьер посетовал на позицию Турции, неохотно соглашающейся на пропуск дополнительных танкеров через Босфор и Дарданеллы, что делает проблематичным сооружение СПГ-терминала на черноморском берегу. До реальной энергетической независимости нашей страны еще нужно пройти немалый путь, но дорогу осилит идущий, а не только рассуждающий о трудностях пути.

Евгений МАГДА