Коррупционерам уже не нравится коррупция?

Недавно Минюст обнародовал Второй дополнительный отчет о состоянии выполнения Украиной рекомендаций Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO). "Общее количество выполненных рекомендаций составляет лишь менее половины рекомендаций, - говорится в отчете. - Следует отметить, что некоторые из фундаментальных вопросов, таких, как независимость судебной власти, параллельное существование уголовной и административной ответственности за коррупционные правонарушения, независимость аудита местных бюджетов, реформа государственной службы, административный процесс принятия решений и ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, освещенные GRECO в оценочном отчете, все еще требуют значительного внимания. К сожалению, GRECO отмечает, что темпы реформ к этому времени были очень медленными и в законодательном процессе было много препятствий".

"Желтая карточка" власти от GRECO

Если некоторые рекомендации Группы государств СЕ против коррупции Украина хоть частично выполнила, то три совета нынешняя власть вообще проигнорировала.

Во-первых, GRECO настаивает, что коррупция должна рассматриваться как уголовное преступление. В организации убеждены, что наличие в Украине двух параллельных систем ответственности за коррупционные правонарушения (уголовной и административной) предоставляют возможности для манипуляций. Поэтому и рекомендовали Украине пересмотреть этот вопрос. В ответ официальный Киев заявил, что "существование двух параллельных законодательных систем ответственности за коррупционные правонарушения является особенностью украинской правовой системы".

Почему наша власть так не хочет признать коррупцию уголовным преступлением?

- Не хотят, потому что сами боятся попасть под уголовное преследование, - считает заместитель председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, НУ-НС Геннадий Москаль. - Коррупция - это явно криминальное преступление. Это тягчайшее преступление. Если убийца наносит ущерб одной семье, то коррупция подрывает основы государственности, разъедает целое государство. Уголовные кодексы всех стран начинаются с раздела "коррупция". А у нас даже термина такого нет. Правительство и АП говорят, что в УПК есть взятка. Но взятка - это не коррупция. Взятка - это когда взял деньги от кого-то и принес их домой, пропил их в ресторане, или ребенку конфет купил. А коррупция - это когда взял деньги, оставил себе маленькую часть, а остальное отдаешь по цепочке, начиная от сельского или городского совета и до Киева - министру, или премьер-министру, или в АП. То есть в коррупции задействовано целое государство. Взяткой не является отдых за чей-то счет за границей, плата за обучение детей за рубежом.

Во-вторых, GRECO рекомендовал усилить независимость прокуратуры от политического влияния. Но эту рекомендацию украинские власти тоже не выполнили. Оно и неудивительно - надо быть самоубийцей, чтобы усилить независимость прокуратуры во время судебных процессов над лидерами оппозиции.

И, в-третьих, Группа государств Совета Европы против коррупции посоветовала ввести ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. Но такой нормы в новом антикоррупционном законодательстве от Януковича эксперты не нашли.

Кроме того, международные эксперты обеспокоены, что Национальный антикоррупционный комитет не обеспечен достаточным представительством гражданского общества.

Напомним, что GRECO - это влиятельная европейская организация, которая устанавливает антикоррупционные стандарты в деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стандартам.

- Предложения GRECO - это фактически требования. Если они не выполняются, GRECO выставляет "желтую карточку" государству, - рассказывает экс-министр юстиции Роман Зварич. - Власть сегодня представляет борьбу с коррупцией, пытаясь показать GRECO и всему прогрессивному человечеству, что мы якобы делаем то, что нам говорят. Но нет оснований говорить, что действительно есть искреннее желание побороть это явление.

По словам господина Зварыча, в свое время GRECO делал акцент на необходимости законодательно урегулировать вопрос не только декларирования доходов чиновниками, но и декларирования и обоснования расходов. И кроме расходов самих чиновников, еще и членов их семей. Тогда даже шла длительная дискуссия, кто входит в этот круг членов семьи. И во времена президентства Виктора Ющенко было разработано соответствующее законодательство с нормой о декларировании расходов. Проект закона также был одобрен парламентом. Но за несколько дней до вступления в силу в декабре 2009 года, ВР приняла решение отсрочить эту дату, сначала до 1 марта 2010 года, впоследствии до 1 апреля, а затем вообще отменили. В новом антикоррупционном законодательстве от Виктора Януковича уже не было нормы о декларировании расходов. Жить на одну зарплату нашим чиновникам, наверное, не под силу.

Опыт борьбы с коррупцией

В мире есть много стран, которые смогли преодолеть коррупцию, когда казалось, что эта болезнь уже неизлечима. Яркий пример - Сингапур. (Кстати, именно на эту страну недавно решил равняться Андрей Клюев). На момент обретения независимости в стране без взятки нельзя было решить даже мелкий вопрос - чиновники и правоохранители, учителя и врачи - все принимали участие в процессе "конвертации конвертов". А сейчас чиновники и бизнесмены просто не знают, что такое откаты и взятки.

- Система противодействия коррупции основана на нескольких принципах. Это независимая судебная власть и жесткие, эффективные антикоррупционные законы, которые неукоснительно соблюдаются. Это независимое, антикоррупционное бюро, которое адекватно финансируется, от которого никто не ждет поблажек... Мы платим нашим служащим достойную зарплату. Если платить мало, люди не смогут жить на зарплату, и коррупция будет неизбежной, как бы вы не старались победить ее. Это проблема Китая: плата у чиновников невысокая, а возможности заработать есть. И никакие приговоры к смертной казни не помогают. Но можно решить проблему, просто повысив зарплаты чиновников. Нужно сделать систему госуправления прозрачной и ограничить свободу выбора чиновника, - это рецепт борьбы с коррупцией от премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

Эффективность этой борьбы очевидна. По данным Международной неправительственной организации Transparency International, которая в конце 2011 года обнародовала очередной ежегодный отчет о состоянии коррупции в 183 странах, Сингапур традиционно остаетсяв пятерке стран с низким уровнем коррупции, впереди на этот раз только Новая Зеландия, Дания, Финляндия и Швеция. Стоит добавить, что Украина в этом рейтинге скатилась на 152-е место (в 2010 году была на 134-м).

Если азиатский Сингапур кажется Украине далеким и экзотическим, то можно в качестве примера для подражания взять нашу соседку через Черное море - Грузию. Опыт Михаила Саакашвили в борьбе с коррупцией якобы принялся изучать Николай Азаров.

В этой сфере успехи грузин впечатляют. Как следует из отчета того же Transparency International, в 2011 году Грузия заняла 64-е место в рейтинге уровня коррупции, а по сравнению с 2004 годом, поднялась на 69 позиций. Уже третий год подряд 98% грузинских граждан утверждают, что не платят никаких взяток, а полиция занимает третье место в рейтинге популярности по стране после церкви и армии. Полиция в Грузии не знает понятия плана, поэтому сотрудники вовсе не гонятся за "показателями".

Конечно, реформы прошли не безболезненно. Многих сотрудников милиции, таможни или налоговой просто сократили, набрали новых людей, без опыта работы, одновременно существенно повысили зарплату. Уволенные работники переквалифицировались. И сегодня водители такси на улицах Тбилиси оказываются бывшими таможенниками.

Конечно, высокая зарплата - не залог отсутствия коррупции, но сильно уменьшает мотивацию взяточников. Если человек будет дорожить рабочим местом, то у него отпадет соблазн в одноразовом обогащении в виде взятки, за который ему грозит суровое наказание.

Как "боремся" мы

Последняя новость в "шумной борьбе" Банковой с коррупцией - реестр коррупционеров, сформированный Минюстом. В этом списке уже почти 1,5 тысячи лиц, совершивших коррупционные действия и чья вина была доказана в судебном порядке. В реестр вносятся только судебные решения, принятые после 1 июля 2011 года, т.е. с момента вступления закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».

Но имена коррупционеров хранятся за семью печатями. Правда, рядовой украинец может обратиться в Минюст, чтобы узнать, есть ли он в этом списке.

Какая польза от этого реестра?

- Кто в том реестре? 90% - это депутаты и главы сельских и городских советов, это низшее звено, - говорит Геннадий Москаль. - Попробуйте найдите там министров, ответственных работников АП, представителей КС, Верховного суда, народных депутатов, губернаторов, глав облсоветов... Там будут вуйки, принимающие бутылку или 10 грн. за справку в селе. Создание этого реестра предусмотрено законом относительно предотвращения и противодействия коррупции, поэтому его и сделали. Но он должен быть открытым на сайте. Иначе зачем он тогда нужен? Вы можете узнать обо мне, а я не могу узнать о вас. Если гражданин N коррупционер - об этом должна знать вся страна. Если гражданин ничего не может узнать о власти, а власть состоит только лишь из коррупционеров, то получается что она сделала себе такой закрытый клуб в виде госреестра коррупционеров.

- Никакой пользы в нем нет, - убежден Роман Зварич. - Это опять для того, чтобы создать видимость борьбы. А эффективность - нулевая. Ни на одной из моих встреч с представителями GRECO в Украине или за границей этот вопрос не поднимался.

Швейцарские часы и роскошные автомобили, огромные дворцы и страусиные штиблеты - это традиционные атрибуты украинских чиновников, приобретенные, конечно, не на зарплату. Как говорил один российский чиновник: смешно, когда депутаты борются с коррупцией, - это что-то вроде акции «пчелы против меда».

Действительно, странно выглядит такая "борьба" нынешней власти, когда для галочки сокращается штат в министерствах, зато туда же набираются люди, которые работают без оформления и получают зарплату в конвертах. А тот, кто покупает люстры по 100 тысяч долларов за штуку в один из многочисленных домов, рассказывает о необходимости борьбы с коррупцией людям, которые получают 1,5-2 тысячи гривен в месяц...

"Мы должны настроить все государственные механизмы на противостояние коррупции и максимально включить в эту борьбу все общество. Только объединив усилия, мы сможем достичь значительных результатов. Только от нас зависит, как быстро мы сможем преодолеть эту преграду на пути эффективного развития нашей страны", - говорит Клюев.

Конечно, только от ВАС. Ведь если ВЫ не победите коррупцию - то с ней будет бороться кто-то другой, но уже без вас.

Анна Ященко