Как Грищенко и Лавров День влюбленных отпраздновали

14 февраля в российском Нижнем Новгороде высадился многочисленный украинско-российский дипломатический «десант». В День всех влюбленных главы МИД двух стран приехали торжественно открыть в этом городегенеральное консульство Украины.

Для провинциального областного центра украинское дипломатическое представительство стало первым – других консульств в городе нет. Для Украины же нижегородское представительство уже пятое по счету в России. Кроме Москвы, украинские консулы работают в Питере, Ростове-на-Дону, Тюмени и Владивостоке.

Время открытия консульства выбрано не случайно. Именно 14 февраля (в день, когда люди дарят друг другу «валентинки») 20 лет назад между Россией и Украиной были установлены дипломатические отношения. Фактически так был окончательно признан цивилизованный «развод» двух советских республик. С того момента отношения между нашими странами, будто и, правда, между бывшими любовниками, постоянно «искрят». И кажется, что одна из сторон (Москва) то и дело упрекает другую (Киев) в уходе из-под некогда единой советской «крыши». На таком фоне дипломатам с двух сторон часто приходится сглаживать острые углы. Вот и в Нижнем Новгороде, на двадцатом году дипотношений между странами, главы МИД России и Украины всем своим видом пытались доказать: в отношениях двух стран все очень хорошо, а нерешенные вопросы если и есть, то это временно. Хотя таких вопросов лишь за последнее время накопилось предостаточно: от «невъездных» украинских сыров и дорогущего газа - до давно обсуждаемых, но не менее актуальных вопросов пребывания ЧФ РФ в Крыму и размежевания Керченского пролива. Все это в очередной раз и пришлось обсудить в Нижнем Новгороде.

После того, как в здании нового генконсульства прозвучали патетичные речи и гимны, перерезали символическую ленточку и выпили шампанского, украинские и российские дипломаты уединились для проведения переговоров за закрытыми дверями. Официально встреча прошла в рамках заседания подкомитета по вопросам международного сотрудничества, которые возглавляют министры иностранных дел Украины и РФ. Итогом заседания стало совместное заявлениеКонстантина Грищенко и его российского коллеги Сергея Лаврова, в котором подчеркивается, что «на сегодняшний день российско-украинское сотрудничество характеризуется стабильностью и предсказуемостью».

Формулировка, прямо скажем, слишком мягкая на фоне длительных и безуспешных для Украины газовых переговоров, и начавшейся недавно «сырной войне». Объяснить такой диссонанс между декларируемым и реальным УНИАН попросил министров двух стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров укорил в нагнетании страстей журналистов.

- Фраза о том, что наши отношения стабильны и предсказуемы, достаточно точно отражает происходящее. А то, что СМИ не всегда точно описывают украинско-российские отношения или какой-то другой международный вопрос, в этом нет ничего удивительного. СМИ должны критически оценивать любое событие и искать какие-то аргументы, чтобы подвергнуть что-то сомнению.

Константин Грищенко в свою очередь добавил, что газовые переговоры всегда проходят «стабильно сложно», но рано или поздно они все же закончатся. А вот новость о запрете на ввоз в Россию некоторых украинских сыров вызывает у нашего министра искреннее недоумение:

- Я долго жил в Москве, но колбасу всегда ел привезенную из Украины, да и сыру всегда отдавал предпочтение украинскому, после швейцарского. Может, я исключение, но когда привозишь эту колбасу, ее все с удовольствием съедают, точно так же, как и сало, - сказал Константин Грищенко.

Главный украинский дипломат призвал не создавать искусственные проблемы для тех украинских продуктов, которые «всегда были основой дружеского застолья и помогали устанавливать дружбу на всех уровнях».

Гастрономическую тему поддержал и Сергей Лавров, признавшись в особой любви к украинскому салу.

- Мы колбасу и сало не только съедаем на месте, но и еще с собой с запасами берем, - сказал с улыбкой он, и тут же добавил серьезно, - Попробуйте продать колбасу, сало и сыр на рынок Евросоюза и тогда вы поймете, что такое настоящие барьеры.

Легче ли от этого станет отдельным украинским производителям? Ведь им все-таки придется испытать похожие преграды теперь уже на границе с Россией. Несмотря на хорошие личные отношения между Лавровым и Грищенко, которые установились между ними за долгие годы совместной работы, прекратить очередную торговую «войну» им, судя по всему, пока не по силам. Все, что пообещали сделать министры, это «посылать политические импульсы профильным ведомствам, компаниям о необходимости искать взаимоприемлемые решения».

Пока политики могут похвастать растущим товарооборотом - в 2011 году он увеличился на 40% и составил более 50 млрд. долл. Но если ситуация не изменится, в будущем объемы взаимной торговли станут расти лишь за счет неоправданно высокой цены российского газа для Украины. Только это будет уже сомнительным успехом для официального Киева.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в РФ Нижний Новгород – Москва

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