Украина – ЕС: технично проваленный саммит

Если лидеры оппозиции останутся за решеткой, то трудно надеяться соглашение об ассоциации... Все зависит от дальнейшего поведения Януковича... Не будет изменений - не будет подписания...

Чуда не произошло. Как и прогнозировалось, ни парафирования, ни подписания соглашения Украины с ЕС об ассоциации не произошло. Интересно было только наблюдать, какими дипломатическими фразами нашей власти дадут поворот, отказав в парафировании соглашения с ЕС.

Янукович поблагодарил переговорные группы, которые четыре года вели свою невидимую работу, констатировал, что "мы подошли к завершению согласования текста соглашения об ассоциации и готовы к подготовке к подписанию для дальнейшей имплементации". Заверил, что "это соглашение закладывает основы для ассоциации и полной экономической интеграции Украины в Европейский Союз". И подчеркнул, что Украина готова начать "техническую подготовку к подписанию и выполнению соглашения".

Председатель Европейского совета Герман ван Ромпей говорил более прозрачно. Сказал, что фон, качество переговоров ухудшились из-за состояния судебной системы и дела Тимошенко.

Ван Ромпей подсластил пилюлю провала дипломатичными словами о гигантском шаге между нашими странами, но дал понять, что в вопросе политических свобод и стабильности системы Евросоюз не торгуется. Результаты саммита были ожидаемы.

Европейские лидеры никогда так широко не открывали перед нами двери, перед украинским лидером было выдвинуто по сути лишь одно условие: стать выше желания мстить политическому противнику. Не вышло!

Соглашение не парафировали, что дальше? Об этом мы спросили у экспертов.

Валерий Чалый, бывший заместитель министра иностранных дел: ЕСЛИ ЛИДЕРЫ ОППОЗИЦИИ ОСТАНУТСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ, ТО ТРУДНО НАДЕЯТЬСЯ НА СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ

Парафировать соглашение об ассоциации можно в ближайшее время, но все мы понимаем, что ценностью для Украины она станет тогда, когда будет частью украинского права.

Думаю, трудно говорить о реальном подписании соглашения и его ратификации до парламентских выборов в Украине. Ведь сегодня от руководителей Евросоюза прозвучали очень четкие месседжи о том, что должна сделать Украина в качестве домашнего задания. Если эти выборы пройдут честно и демократично, если все политические лидеры, прежде всего оппозиционные - те, которые сидят за решеткой, примут в них участие, то можно надеяться, что мы получим шанс на дальнейшую европейскую интеграцию. В противном случае говорить о новом уровне отношений и о какой-либо евроинтеграции будет трудно.

Руководство страны должно проявить, что верховенство права, принципы политической, экономической конкуренции - это не пустой звук.

Грубо говоря, если Тимошенко и Луценко останутся за решеткой, то трудно надеяться на введение соглашения об ассоциации в действие.

Анатолий Гриценко, народный депутат, лидер партии «Гражданская позиция»: ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЕДЕНИЯ ЯНУКОВИЧА

Еще год назад не было никаких сомнений ни в Брюсселе, ни в Киеве, что соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС будет подписано на декабрьском саммите. Но за этот год произошло немало событий, которые негативно повлияли на отношения между Украиной и ЕС и сделали невозможным даже само парафирование текста. И в этом только политические причины. И эти причины в Украине, в поведении украинских властей. Саммит должен был стать рубежной точкой, которая хотя бы на двадцать первом году независимости зафиксировала четкий европейский выбор страны.

Документально этого не произошло. То есть впереди очень серьезная работа и серьезные экзамены.

От Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу четко прозвучало, что есть проблемы с преследованием оппозиции, несправедливым правосудием, ограничением демократических принципов и стандартов, в частности свободы слова, свободы собраний.

Скорее всего, подписание состоится после парламентских выборов в Украине.

Будет подписание или нет, будет зависеть от того, как в дальнейшем поведет себя Янукович и его окружение с соблюдением европейских стандартов в Украине. И не сделают они какого ошибочного шага в российском направлении. А такая опасность есть. Деликатно о ней говорили европейцы, в том числе и сегодня. В частности, Украина должна уважать Европейскую энергетическую хартию. Как известно, Россия ставит вопрос о выходе Украины из Европейской энергетической хартии.

Если в ходе газовых переговоров Украина сдаст позиции и выйдет из Энергетической хартии, это будет еще один барьер на пути в Европу.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел: НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ - НЕТ ПОДПИСАНИЯ

Считаю, на этом этапе произошло очень важное событие, поскольку завершены переговоры. Я лично как человек, стоявший у начала этого процесса, доволен профессионально, потому что это действительно уникальный документ, который отличается, как небо от земли, от стандартных соглашений об ассоциации, которые Евросоюз подписал со многими странами, которые никогда не будут иметь перспективы членства.

Поэтому с профессиональной точки зрения я доволен...

Далее, насколько я понял, делегациям дано указание в течение ближайших недель парафировать этот документ.

А продолжения не будет... Если не будут меняться подходы во внутриполитических вопросах и не будет возврата к демократическим процессам, то не будет и подписания.

Хочу, чтобы все понимали, что речь идет не о фамилии, а о самих принципах, о подходе. Европу интересует система, а не отдельный ее элемент.

Григорий Перепелица, доктор политических наук: БЫЛО ДОСТИГНУТО ТО, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВОЗМОЖНО

Многое было задекларировано нашей властью: президент неоднократно заявлял, что к концу 2011 года мы парафируем соглашение. И если исходить из задекларированного, то саммит правален. То есть обещания не выполнены.

Но если исходить из того, в каких условиях проходили переговоры (речь идет как о внутренних проблемах в ЕС, так о внутренних политических проблемах в Украине), то очевидно, что сегодняшние достижения нельзя считать поражением. То есть было достигнуто то, что на данный момент возможно.

Маша Мищенко, Ксения Лесив