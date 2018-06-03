Спецоперация по отбеливанию Кучмы завершилась провалом дела Гонгадзе?

Если Кучма непричастен и не было оснований для возбуждения уголовного дела, то кто заказал Георгия Гонгадзе и кто дал указание экс-министру Кравченко, чтобы тот, в свою очередь, дал приказ Пукачу убить Гонгадзе? ..

Сегодня Печерский суд решил, что Генпрокуратура "безосновательно" возбудила уголовное дело относительно экс-президента Украины Леонида Кучмы. Напомним, его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые впоследствии привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

"У первого заместителя Генпрокурора не было достаточных оснований для вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, следовательно, жалоба защитников Сергея Ульянова и Виктора Петруненко (адвокатов Кучмы. - Авт.) подлежит удовлетворению", - говорится в судебном решении.

Сам Леонид Кучма назвал решение суда «необходимым, но недостаточным».

"Недостаточно снять подозрения с президента Кучмы, но оставить их на украинской власти, на самом государстве. Необходимо смыть пятно с репутации страны. А это невозможно до момента, пока не будут найдены истинные организаторы и заказчики этой страшной антиукраинской провокации новейшего времени - кассетного скандала и исчезновения Георгия Гонгадзе ", - заявил Кучма в комментарии, переданном УНИАН его адвокатами.

Он также сказал, что настаивает на том, чтобы расследование кассетного скандала, поиск его заказчиков и "истинных виновников" убийства Гонгадзе были продолжены.

В свою очередь, адвокаты экс-президента отметили, что "с самого начала уголовного преследования Леонида Даниловича было очевидным, что он непричастен к трагическим событиям, которые произошли с Георгием Гонгадзе, и поэтому нет и не могло быть законных оснований для возбуждения уголовного дела относительно Леонида Кучмы".

"Только установив всех без исключения лиц, причастных к совершению спецоперации из незаконного прослушивания кабинета президента, монтажа и фальсификации записей будет возможно установить реальных организаторов кассетного скандала и заказчиков убийства Георгия Гонгадзе", - провозгласили защитники Кучмы.

Что стоит за решением Печерского суда и какие теперь перспективы дела Гонгадзе?

Валентина Теличенко, адвокат Мирославы Гонгадзе:

РЕШЕНИЕ СУДА НЕЗАКОННО

Конечно, решение будет обжаловано в апелляционной инстанции, и так же в кассационной, потому что доверия к Апелляционному суду тоже нет.

В этом судебном заседании судья должна была оценивать лишь действия следователя, а не давать оценку действиям Мельниченко и собранным доказательствам, поскольку такая оценка оказывается судом лишь при рассмотрении дела по существу.

Что делать ГПУ - пусть сами решают, но теоретически они должны оспаривать ...

Это решение я связываю с предвзятостью суда. Оно является незаконным.

Андрей Федур, адвокат Леси Гонгадзе:

СУДЬЯ ДЕМОНСТИРОВАЛА ЗААНГАЖИРОВАННОСТЬ

С самого начала рассмотрения жалобы адвокатов Кучмы было понятно, какое будет решение, поскольку, судья неприкрыто демонстрировала свою заангажированность, нарушая нормы процессуального кодекса.

У меня лично нет никакого сомнения, что это решение не будет отменено.

Алексей Подольский, журналист, потерпевший в деле против Кучмы:

КУЧМА ДОЛЖЕН ДОЖИТЬ ДО ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ДЕЛО ТАКИ РАССМОТРЯТ В СУДЕ

Мне кажется, что эта формула - суд не нашел оснований для возбуждения уголовного дела - найдена и запущена теми же людьми, которые сегодня будут показывать фильм о Кучме.

Это совместная пьеса, разыгранная Конституционным судом, Генпрокуратурой и Печерским судом.

Сегодня второй акт комедии. Сначала Конституционный суд вынес решение (думаю, не без коррупционных составляющих) о том, что пленки не могут быть доказательством, поскольку якобы добыты незаконно. Тогда Ландика сейчас надо оправдывать - там тоже можно сказать, что тот, кто снимал, незаконно получил доказательства. Никакой суд или прокурор не давал разрешения на съемку. Вы сейчас будете идти по улице, увидите, как человека убивают, снимете это на видео, и это не будет доказательством. Такие решения наш КС принимает с единственной целью - чтобы оправдать Кучму.

КПК требует, если следователь выносит постановление, он должен ознакомить с ним и обвиняемого, и потерпевшего. Обвиняемого ознакомили, а всех пострадавших - Лесю Гонгадзе, Мирославу Гонгадзе, меня - не ознакомили. Мы в глаза не видели этого постановления и не знаем, существует ли оно в природе.

Мы обязательно в этом деле дойдем до Европейского суда по правам человека. Думаю, там мы найдем подлинное правосудие.

Украинское общество должно желать Леониду Даниловичу как можно большего здоровья, чтобы он подольше пожил и чтобы мы таки довели это дело до конца. Дело не в Кучме, а в нас. Если мы не очистимся сейчас, то нас могут ждать худшие вещи.

Николай Мельниченко, майор запаса СБУ:

КУЧМА ПОБЕДИЛ ЯНУКОВИЧА

Сегодня Кучма победил украинский суд. Кучма победил Януковича. Потому единственный, кто стратегически проиграл - это лично Янукович.

Сегодняшняя пиррова победа Кучмы в пресловутом одиозном Печерском суде дает большой шанс Украине на революционное очищение. Ведь если раньше еще у кого-то была небольшая надежда на то, что эволюционным путем можно преодолеть то ужасное бандитское наследие во власти, то после циничного решения по делу Кучмы и Тимошенко украинцам ничего другого не остается, как только убить мафиозного трехглавого орла в Украине путем отсечения ему судебной, законодательной и исполнительной голов.

Лично я из Израиля лечу в Брюссель для открытия второго фронта против мафии в Украине. Из Европы по украинской мафии будут нанесены точечные ядерные удары.

Николай Недилько, адвокат Николая Мельниченко:

ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ С ГПУ ПОМОГЛИ, ЧТОБЫ БЫЛО ПРИНЯТО ИМЕННО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ

На наш взгляд, это решение заведомо неправосудное. А постановление заведомо неправосудного решения является уголовно наказуемым деянием.

Как усматривается из содержания самого решения, судья фактически оценивала действия Мельниченко, а должна была оценивать действия первого заместителя генпрокурора Кузьмина относительно правильности возбуждения им уголовного дела против Кучмы.

Кузьмин абсолютно законно изъял у Мельниченко сделанные им записи, под протокол. К тому же, когда Кузьмин выносил постановление, решения Конституционного суда (о том, что обвинение не может основываться на доказательствах, добытых незаконным путем) в то время не было. Он не мог им руководствоваться. Поэтому он его не нарушил.

Если Кучма непричастен и не было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела против него, то остается открытым вопрос: кто заказал Георгия Гонгадзе и кто дал указание экс-министру МВД Кравченко, чтобы тот, в свою очередь, дал приказ Пукачу убить Гонгадзе?

Сегодня в Украине нет достаточной политической воли для того, чтобы установить заказчиков убийства Георгия Гонгадзе и привлечь их к уголовной ответственности. Поэтому приняли именно такое решение.

Отдельные люди из ГПУ помогли... Помощь заключается в том, что незаконно, по нашему мнению, возобновили досудебное следствие и таким образом позволили адвокатам Кучмы процессуально обратиться с жалобой на постановление.

Кстати, мы неоднократно заявляли, что жалоба не должна рассматриваться на этом судебном заседании, поскольку она подана вне процессуального срока, установленного для ее подачи. По информации прокурора, досудебное следствие было возобновлено 21 ноября, а жалоба подана 16 ноября. На это судья внимания не обратил.

Утром в Генпрокуратуре еще колебались, подавать ли апелляцию на решение Печерского суда. Но уже вечером заявили, что так просто оставлять Кучму в покое вроде не собираются.

МирославаГонгадзе,вдоваГеоргияГонгадзе: ЗАЯВЛЕНИЯКУЧМЫО ТОМ,ЧТО ОНХОЧЕТРАССЛЕДОВАНИЕДЕЛАГОНГАДЗЕ- ЭТО КОЩУНСТВО

Прекращение делапротивКучмыне снимаетподозрения вегопричастностик заказу убийстваГеоргия.Дело не рассматривалосьпо существу.Процесссталпримеромполного игнорированиязаконасо сторонысуда.Количествопроцессуальныхнарушений,допущенныхсудьейСупрун,превысиловседопустимые нормыиподтвердилоеезаангажированностьисудействовинтересахзащитыКучмы. Этим решениемсудзабилеще одингвоздь в гробукраинского правосудия. Мыконечнобудем обжаловатьэто решение. ИздевательствовластинадсвоимигражданамивУкраинесталообычной практикойвУкраине.Оспариваяэто решение,ястараюсьне толькозащититьсвоиправа,но иотстоятьпринципыправосудия. ЗаявленияКучмыо том,чтоонхочетрасследованияделаГонгадзе,с моей точкизрения,кощунственно.Он имел времяивласть,чтобысделатьэто.Затовсесилывласти иденьгибылиброшены на то,чтобыпокрытьэто преступление,чтоконстатировалЕвропейскийсудпо правам человека.

Любовь Лещина