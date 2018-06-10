«Гомосексуалисты не остановятся, если мы не остановим их»

Не хочу, чтобы я, выходя на прогулку со своими детьми, увидел мужчин в парке, которые бы публично занимались друг с другом сексом... Но считаем, что бить гомосексуалистов и лесбиянок неэффективно… Интервью с «гомоборцем»

Недавно в УНИАН было опубликовано интервьюс Президентом общественной организации «Гей-форум Украины» Святославом Шереметом. Материал вызвал множество противоречивых откликов, а кто-то даже поспешил обвинить нас в проповеди однополой любви. Опровергая это утверждение, предоставляем слово Руслану Кухарчуку, лидеру движения «Любовь против гомосексуализма».

Руслан, насколько известно, ваша организация уже не первый год проводит уличные акции против пропаганды гомосексуализма, своего рода анти-гей-парады. Как ты к этому пришел?

Все началось в 2003 году, когда мне случайно попалась информация о том, что украинские геи и лесбиянки решили провести свое шествие. Узнав это, я решил что-то сделать, чтобы этого не произошло. И написал в мэрию заявление, что готов провести акцию против этого. У меня не было тогда ни людей, ни ресурсов. На следующий день меня вызвали в мэрию, где чиновник попытался отговорить меня от этой затеи, сказав, что я в таком случае буду только популяризировать это явление. Я сказал, что не откажусь от своей идеи, и тогда, 21 сентября 2003 года, мы таки провели акцию. Все было организовано за десять дней: подключил нескольких активистов общественных организаций, представителей церквей. Нас набралось человек пятьдесят. Гей-шествие тогда не состоялось: наших оппонентов отговорила от его проведения мэрия, поведав о нашей акции. С тех пор мы каждый год проводим в это время свои акции.

Как обстоят дела с организациями, подобно вашей, за границей?

В любой стране существуют такие движения. Везде есть, например, скинхеды или ультраправые, которые выступают против таких явлений, как гомосексуализм. Мы тоже выступаем против, но категорически не согласны с их методами работы. Мы не проповедуем физическую агрессию по отношению к гомосексуалистам, мы просто говорим правду о гомосексуализме как о порочном явлении. И считаем, что бить гомосексуалистов и лесбиянок неэффективно. Вы спросили об организациях. В Америке действует организация «Стражи на стенах», подобные структуры существуют в Латвии и в Польше. В той же Латвии недавно даже изменили Конституцию, записав в ней определение брака как исключительно союз между мужчиной и женщиной. В Польше противодействие гомосексуалистам ведется на президентском уровне. Нынешний президент страны в свое время, еще будучи мэром столицы, несколько лет подряд запрещал проведение гей-парадов в Варшаве.

Видно, что наиболее мощное противодействие этому явлению наблюдается в религиозной, в частности в католической среде. Ваша организация тоже религиозная?

Мы позиционируем себя как общественная организация. Поэтому работаем как с религиозными лозунгами, так и со светскими. А потому на наших мероприятиях можно увидеть представителей всех христианских церквей – протестантских, православных, католической. А также атеистов. Ведь для верующего человека гомосексуализм – это грех, поскольку так говорит Библия. А для неверующего есть другие аргументы.

Деятели украинского ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы) прилагают множество усилий для изменения законодательной базы в стране. Каковы ваши предложения для отечественных юристов?

ЛГБТ-сообщество – люди очень агрессивные, они не остановятся в своей деятельности, если мы не остановим их. Они инициируют обсуждение проекта трудового кодекса. Этот проект запрещает «дискриминацию» по признакам сексуальной ориентации в трудовых отношениях. Такова первая попытка в украинском законодательстве легализовать понятие сексуальной ориентации. Мы видим в этом большую угрозу и требуем убрать из него понятие сексуальной ориентации. Ведь, как известно, гомосексуалисты любят устраивать прецеденты, в том числе судебные.

Чем это грозит?

Ну, например, придет гомосексуалист устраиваться на работу в детский садик. А ему не нужна эта работа, ему нужен прецедент, чтобы его не приняли туда. Его не примут – он подаст в суд, который с помощью международных организаций удовлетворит его требование. Также он сможет устроиться в любую религиозную структуру и т.д. Это будет настоящий гомо-диктат, при котором уже станет неясно, кто тут большинство, а кто меньшинство.

Тем не менее мэры наиболее влиятельных европейских городов – Парижа, Берлина и Лондона – гомосексуалисты. Возможно ли подобное в Украине?

Недопустимо, чтобы у нас приходили к власти люди гомосексуальной ориентации, а также те, кто толерантно к ним относится. Ведь чем характеризуется постмодерное общество? Тем, что в нем нет ничего абсолютного. В нем все поддается иронии, сомнению. Поэтому, когда появляются люди, которые говорят, что гомосексуализм – это плохо, их начинают травить, называть гомофобами. В Швеции несколько лет назад посадили в тюрьму одного священнослужителя за то, что он во время своего выступления назвал гомосексуализм раковой опухолью на теле общества.

Ладно. Давай поговорим о набившей оскомину теме: гомосексуалисты и политика. Правда ли, что в парламенте множество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией?

В Украине такое, слава Богу, немыслимо. Недавно тот же Шеремет заявил, что среди «Нашей Украины», Партии регионов и БЮТ много гомосексуалистов. Мы официально потребовали подтвердить эту информацию, дать фамилии. И пока он этого не сделает, я буду утверждать, что это ложь. Ну, и вообще у гомосексуалистов есть тенденция «отыскивать» всюду своих.

Как сейчас к ним относится общество?

К сожалению, многие молодые люди начинают нейтрально к ним относиться, и нас это беспокоит. Ведь гомосексуализм – это культура смерти. Обратите внимание: если закрыть любое гомосексуальное сообщество, оно долго не проживет. Гомосексуальное сообщество существует за счет гетеросексуальных людей. Мы рожаем нормальных детей, они по каким-то причинам пополняют ряды гомосексуалистов. Когда-то это надо остановить. Ведь сегодня они проводят гей-парады, завтра пройдут парады зоофилов, послезавтра по Майдану пройдут с гробами некрофилы. Где черта, перед которой мы должны сказать стоп?

Они любят говорить: кто ненавидит гомосексуалистов, тот сам латентный педераст...

Это очередной миф. Я на это отвечаю так: кто ненавидит Рокфеллера, тот сам латентный Рокфеллер.

А разве то, с кем спит человек, – не его личное дело?

Мы же не лезем в спальню... За то, с кем спит человек, – пусть он сам отвечает перед Богом, здоровьем, собой и своими не родившимися детьми. Но когда он выносит это в общество, – это уже задевает мои интересы. Я не хочу, чтобы я, выходя в Украине на прогулку со своими детьми, увидел мужчин в парке, которые бы публично занимались друг с другом сексом.

ЛГБТ-сообщество использует миф о том, что толерантное отношение – признак демократичности. Но это не так. Я уже привел пример Латвии, Польши, а это все члены Евросоюза, и там гомосексуалистов не жалуют. В Италии Романо Проди пытался протолкнуть законопроект, который предлагают принять нам, и это чуть не привело правительство на грань отставки.

Какие еще мифы используют ваши оппоненты?

Они часто любят говорить о том, что гомосексуализм может быть врожденным. Но нет ни одного факта, который бы это доказывал. Действительно, сексуальная ориентация формируется, причем в молодом возрасте. Тот же Боря Моисеев родился в женской тюрьме. Бывает также, что людей насилуют. Есть масса факторов, по которым становятся геями, но генетика тут ни причем. Исходя из этого мифа, рождается другой постулат: избавление от гомосексуализма невозможно. И это тоже миф. В нашем движении есть люди, которым удалось это сделать.

Какова будет дальнейшая экспансия геев в общество?

Сегодня они говорят, что добиваются узаконивания так называемых однополых гражданских партнерств. Это еще не гей-брак, но уже первый шаг к нему. Потом они обязательно будут настаивать на гей-браках, затем станут добиваться усыновления. К чему это приведет – посмотрите на Великобританию, где уже разрешили усыновлять детей в детдомах... То есть геи могут прийти в какой-то детдом и заявить: мы хотим усыновить этого мальчика. Им не имеют права отказать. Это нормально?

А возьмите СПИД среди геев... В Европе гомосексуалисты – основная группа риска, только этот факт тщательно скрывается. Потому что там все деньги на борьбу со СПИДом выделяются гейскими организациями. И если вы поддерживаете геев, значит, вы соглашаетесь на распространение СПИДа в стране.

Как вы оцениваете свою работу, не кажется ли вам, что вы всегда идете вслед за ними, а они работают на опережение?

Я недоволен тем, как мы мало делаем. Но нельзя также забывать, что нам порой приходится самим платить за наши акции из своего кармана, все построено на личном энтузиазме. В то время как некоторые гей-сообщества часто финансируются из различных фондов. Например, посольство Голландии в Украине финансирует организацию «Наш мир»…

Ведется ли работа с политиками?

Сейчас у меня есть ответы о поддержке нашего движения со стороны коммунистов, социалистов и БЮТ – в письменном виде. В устной форме нас поддерживает Партия регионов и блок «Наша Украина». То есть представители всех фракций уходящего парламента пятого созыва поддерживают нас.

Знаешь, а может, нет никаких гомосексуалистов, может, это все миф? Я вот, например, никогда не видел их, так сказать, в деле. А всякие там Интернеты – это, может быть, не более чем Голлливуд.

Хотел бы я, чтобы было так. Но, увы, гомосексуализм существует, и это прискорбный факт.

Антон Зикора