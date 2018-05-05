Выборы в России: партия Путина сохраняет полный контроль над Госдумой

Выборы в государственную Думу России подтвердили жизнеспособность путинской системы управления. Остается только один вопрос: надолго ли?

Результат в почти 50% в любой цивилизованной стране мира воспринимался бы как колоссальный успех. И только в России больше всего такому результату радуется оппозиция. Партия власти получит всего каких-то 238 мандатов из 450! Вот она, «победа» оппозиции -- «Единая Россия» потеряла конституционное большинство! Вот оно - сокрушительное поражение Путина и его команды!

Между тем такая радость не совсем понятна. Ведь все конституционные изменения по инициативе властного тандема уже давно внесены. К тому же прежним останется и состав новой Думы. Изменится, пожалуй, только ее конфигурация. Но много ли это значит? Если посмотреть на результаты голосования российских депутатов прошлого созыва, станет ясно, что практически любое решение и тогда принималось не менее 350-400 голосами, а значит «за» вместе с единоросами частенько голосовали и так называемые парламентские оппозиционеры. Что изменится теперь, когда те же яйца разложили по разным корзинам, те же деньги переложили из кармана брюк в карман пиджака? Изменится ли от перемены мест сумма слагаемых?

Факты упрямы: «Единая Россия» и теперь получила больше всего мандатов в Думе. И сколько при этом досталось другим партиям, особого значения не имеет. Ведь те 15%, которые за 4 года растеряла «ЕР», распределились между «нафталиновой» коммунистической партией Геннадия Зюганова, партией «шоумена» Владимира Жириновского, протянувшего на себе весь список ЛДПР, а также «Справедливой Россией», которая в 99,99% случаев согласна с партией власти. Если это альтернатива, то россиянам можно только посочувствовать. А реальной оппозиции в России нет, и в ближайшее время, судя по всему, не предвидится. Если и возможны хоть какие-то подвижки, то точно не на либеральном «фронте» или в тылу карманной оппозиции, а скорее уж под влиянием нарастающего «национального фактора».

Конечно, лидерам «Единой России» пришлось напрячься. Путин и Медведев лично проводили избирательную кампанию, встречались со студентами, учителями, блогерами, региональными журналистами, пенсионерами, и даже дали резкий ответ на ЕвроПРО. Предвыборное время в телеэфире для правящего тандема во много раз превышало хронометраж выступлений всех остальных партий вместе взятых. В прямых эфирах и записях россиянам то и дело рассказывали, что «жить стало лучше, жить стало веселей», а трудности, которые остались, будут вскоре преодолены. Главное – проголосуйте за «ЕР».

В одном из предвыборных агитационных роликов Дмитрий Анатольевич, рассказывая об успехах своей «Единой России», серьезно предупредил: «мы ее (родину – авт.) не отдадим». Так и получилось, власть сохранена. К слову, больше всех хозяев Кремля на выборах порадовал Рамзан Кадыров: в Чечне за «ЕР» проголосовало всего лишь 99,48% при явке 99,51 %(!!!)

Справедливости ради отметим, что состав единоросов в новой Думе сильно изменится. Его обещают обновить более, чем на половину. И хотя мимо Думы пролетели «друзья» Украины Константин Затулин и Сергей Марков, зато им нашли достойную замену. Например, во фракции «ЕР» появится Мария Кожевникова, более известная как Аллочка Гришко из молодежного сериала «Универ».

Как бы там ни было, но россиян еще до начала избирательной кампании ограничили в выборе, не допустив к участию в парламентских соревнованиях ряд оппозиционных сил. Многие партии просто не прошли регистрацию в российском Минюсте и не смогли попасть в бюллетени. И сколько бы власть не называла лидеров ПАРНАСа (возглавляемого Немцовым, Касьяновым и Рыжковым) или «Другой России» (возглавляемой Лимоновым) политическими клоунами, но факт остается фактом: у них не было возможности побороться за места в парламенте. И это при том, что в целом в российских партиях состоит только 3% избирателей. У людей, которые хотели бы видеть новые лица, выбора по большому счету не было. Самые активные из них протестовали против такого положения дел в день выборов на улицах и площадях России. Но таких было меньшинство. Большая же часть предпочитает, как и в старые советские времена, дискутировать тихо -- на кухнях, в социальных сетях, интернет-блогах.

Любопытно, но даже при таком раскладе власти опасались бунта 4 декабря. В местах проведения акций так называемой несистемной оппозиции в центре Москвы – на Триумфальной и Манежной площадях - было стянуто столько людей в форме, что, казалось, там развернулась целая армия небольшой страны. А Красную площадь в день выборов неожиданно просто закрыли – «по техническим причинам». Немногочисленные же несанкционированные акции быстро «подавили» тысячи полицейских. Но протестный электорат в России постоянно растет и по данным некоторых социологических служб составляет уже около 40%.

Правда, все формальности соблюдены. Международные наблюдатели признали выборы состоявшимися, а разговоры о «мелких» нарушениях лишний раз подтвердят, что все в порядке – российская демократия действует. Именно это позволяет единоросам и сегодня говоритьо росте демократии, свободы, и даже планах коалиции с другими фракциями в парламенте. Но сделает ли это российскую Думу наконец-то местом для дискуссий, или она окончательно превратится в место ее имитации, вопрос открытый.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в Москве