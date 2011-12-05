Партия «Единая Россия» предварительно получает 238 мандатов в Госдуме РФ, сообщил сегодня на брифинге в Москве глава ЦИК Владимир ЧУРОВ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по его словам, «Единая Россия» набирает 49,54% голосов избирателей после обработки 96% протоколов. На выборах 2007 года эта партия получила 64,3%.

У КПРФ - 19,16% (в 2007 году - 11,57%), у «Справедливой России» - 13,22% (в 2007 году - 7,74%), ЛДПР - 11,66% (в 2007 - 8,14%).

Еще три партии не преодолели 7% барьер. За партию «Яблоко» проголосовали 3,3% избирателей, за партию «Патриоты России» - 0,97%, «Правое дело» - 0,59%.

По словам В.ЧУРОВА, явка составила 60,2%, что на 3% меньше, чем в 2007 году.

В.ЧУРОВ отметил, что предварительно КПРФ получит 92 мандата, «Справедливая Россия» – 64, ЛДПР – 56 мандатов.

Он также сообщил, что признаны недействительными 920 тыс. 144 бюллетеня или 1,56% от общего количества. «Это свидетельствует о высокой гражданской ответственности наших избирателей», - сказал В.ЧУРОВ.