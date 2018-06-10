Киевские дворники получают от $400 до 1000$
Киев – город контрастов. Одни уборщики улиц ездят на работу более ста километров ради семисот гривен в месяц. Другие подметают фактически свои дворы, получая за это от четырехсот долларов…
Узнав, что киевским дворникам повысили зарплату до двух тысяч гривен, многие люди испытали то, что можно без преувеличения назвать завистью. А соответствующее распоряжение весной этого года подписал киевский мэр Леонид Черновецкий. Правда, вскоре после этого появились сообщения о том, что обещания властей оказались дутыми, и никто из дворников обещанных денег не получил. УНИАН решал провести собственное расследование по этому поводу.
|Довольные дворники Черновецкого
– Прошу вас, не задавайте никаких вопросов. Мне и так постоянно достается за мою работу.
– А правда, что все ваши дворники получили по две тысячи гривен в июле?
– Не скажу.
Похоже, слухи о невыплатах подтверждаются, подумал я, и двинул на Крещатик, где встретил, женщину, представившуюся Раей. Рая вместе с другими шестью дворниками приезжает в Киев наводить чистоту на Майдане аж из Нежина. А это сто двадцать пять километров, если не учитывать передвижения по самим городам.
– Сегодня метем день, завтра ночь, потом сменяемся – и два дня дома, – говорит Рая о своем графике работы. – Всю ночь убираем Майдан и еще восемь улиц.
– И получаете за это две тысячи гривен?
– Какие две тысячи гривен? Столько получают только дворники Черновецкого, а их вообще никогда на работе не увидишь, – отвечает собеседница. – Нам платит Дорожная служба Шевченковского района. Гривен шестьсот-семьсот выходит. И на том спасибо.
– Две тысячи гривен? Мы об этом только мечтаем, – говорит и.о. начальника жэка в поселке Троещине Татьяна Барченко. – Мы относимся к Жилремстройсервису, а это не та контора, что будет платить такие деньги. Наши дворники следят за чистотой в частном секторе на Троещине и получают до тысячи гривен. Ищите дворников Черновецкого.
В КП «ЖЭК «Центральный» как раз трудятся те самые «дворники Черновецкого». Виктор Ковальчук, главный инженер предприятия, сказал:
– «Грязная» зарплата наших дворников, а их насчитывается около шестидесяти человек, составляет примерно три тысяч гривен, «чистая» – две пятисот.
– Первый заместитель председателя КГГА Денис Басс сказал, что с тех пор, как соответствующее распоряжение Черновецкого вступило в силу, штат дворников пополнился на 130 человек. Идут ли к вам люди?
– К нам за это время пришел устраиваться на работу только один человек.
Что касается счастливых четырехсотдолларовых дворников, то нам удалось обнаружить их в жэке №1001. Одна из них, Валентина Миронец, рассказала о себе:
– Работаю дворником уже двенадцать лет. Раньше трудилась в другом жэке. Он-то и выделил мне однокомнатную квартиру в центре Киева. Сегодня нам прибавили денег, и это новый стимул, чтобы работать дальше.
Подруга Валентины Миронец Светлана Мартынюк сказала, что она тоже получила однокомнатную квартиру в Киеве, причем в самом центре.
– Я работаю здесь уже одиннадцать лет. Мне нравится быть дворником, а с апреля – еще больше.
– Почему именно с апреля?
– Нашим сотрудникам повысили зарплату именно с апреля, – говорит заместитель начальника жэка №1001 Владимир Зарубенко. – Причем это и как результат работы городских властей, так и результат старания главы Шевченковского райсовета Виктора Пилипишина, который решился на реорганизацию системы ЖКХ.
В жэке №1001 говорят, что работы у местных дворников в последнее время прибавилось. Если многие из них помнят, что когда-то площадь, закрепленная за каждым работником, равнялась 2800 квадратных метров, то потом она увеличилась до 3800. Сегодня она составляет четыре тысячи квадратных метров, и потому многие уборщики получают сегодня по 2013 гривен. В целом зарплата для работников первого разряда увеличилась на 1013 гривен, для второго – на 1126 гривен. Произошло это еще в апреле, за что жековцы благодарят все того же Пилипишина.
Важный момент: во многом материальное благосостояние дворников зависит от того, оплатят ли местные жильцы коммунальные услуги. Если оплата составляет 70%, то жековцы получают 90% от премии. Если выходит более 70%, то, соответственно, больше.
Владимир Зарубенко также сказал, что для дворников в Шевченковском районе до сих пор существует очередь на квартиры. Другое дело, сегодня становится все труднее получать квартиры именно в центре города.
|Недовольный дворник Леня
– Вчера у меня на участке мусорили какие-то пацаны. Я им сделал замечание, они ответили мне, что за две-то тысячи гривен я могу на них погорбатиться. А какие там две тысячи? Тысяча сто – максимум. Приходит ко мне проверка: здесь мусор, там мусор. Высчитывают нещадно. Вот в Шевченковском районе нормально платят. Знаю, там зарплата доходит и до пяти тысяч.
Мы решили разыскать дворника, зарплата которого составила пять тысяч гривен – тысячу долларов. Путь привел нас все в тот же Шевченковский район, в коммунальное предприятие «ЖЭК «Златоустовский», бывший №1009. К сожалению, начальника предприятия Бориса Иванова нам застать на рабочем месте не удалось, а другие сотрудники отказались официально комментировать ситуацию. Зато одна сотрудница прокомментировала ее неофициально:
– Да, у нас тут один дворник получил пять тысяч двести гривен. Дело в том, что он взял два участка, на которых трудилась вся его семья. Так со всеми накрутками и вышло.
УНИАН разыскивает дворника, получившего тысячу долларов в месяц. А пока, чтобы успокоить наших читателей, сообщаем, что он есть. Подробности будут позже.
Антон Зикора