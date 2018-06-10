Киевские дворники получают от $400 до 1000$

Узнав, что киевским дворникам повысили зарплату до двух тысяч гривен, многие люди испытали то, что можно без преувеличения назвать завистью. А соответствующее распоряжение весной этого года подписал киевский мэр Леонид Черновецкий. Правда, вскоре после этого появились сообщения о том, что обещания властей оказались дутыми, и никто из дворников обещанных денег не получил. УНИАН решал провести собственное расследование по этому поводу.

В главном управлении коммунального хозяйства КГГА мне заявили, что выдача новых зарплат идет полным ходом, и о подробностях можно узнать в любом жэке. Это, конечно, оказалось художественной правдой: коммунальщики – самые осторожные люди в мире, и потому неудивительно, что начальница жэка №601 сказала нам:

– Прошу вас, не задавайте никаких вопросов. Мне и так постоянно достается за мою работу.

– А правда, что все ваши дворники получили по две тысячи гривен в июле?

– Не скажу.

Похоже, слухи о невыплатах подтверждаются, подумал я, и двинул на Крещатик, где встретил, женщину, представившуюся Раей. Рая вместе с другими шестью дворниками приезжает в Киев наводить чистоту на Майдане аж из Нежина. А это сто двадцать пять километров, если не учитывать передвижения по самим городам.

– Сегодня метем день, завтра ночь, потом сменяемся – и два дня дома, – говорит Рая о своем графике работы. – Всю ночь убираем Майдан и еще восемь улиц.

– И получаете за это две тысячи гривен?

– Какие две тысячи гривен? Столько получают только дворники Черновецкого, а их вообще никогда на работе не увидишь, – отвечает собеседница. – Нам платит Дорожная служба Шевченковского района. Гривен шестьсот-семьсот выходит. И на том спасибо.

– Две тысячи гривен? Мы об этом только мечтаем, – говорит и.о. начальника жэка в поселке Троещине Татьяна Барченко. – Мы относимся к Жилремстройсервису, а это не та контора, что будет платить такие деньги. Наши дворники следят за чистотой в частном секторе на Троещине и получают до тысячи гривен. Ищите дворников Черновецкого.

В КП «ЖЭК «Центральный» как раз трудятся те самые «дворники Черновецкого». Виктор Ковальчук, главный инженер предприятия, сказал:

– «Грязная» зарплата наших дворников, а их насчитывается около шестидесяти человек, составляет примерно три тысяч гривен, «чистая» – две пятисот.

– Первый заместитель председателя КГГА Денис Басс сказал, что с тех пор, как соответствующее распоряжение Черновецкого вступило в силу, штат дворников пополнился на 130 человек. Идут ли к вам люди?

– К нам за это время пришел устраиваться на работу только один человек.

Что касается счастливых четырехсотдолларовых дворников, то нам удалось обнаружить их в жэке №1001. Одна из них, Валентина Миронец, рассказала о себе:

– Работаю дворником уже двенадцать лет. Раньше трудилась в другом жэке. Он-то и выделил мне однокомнатную квартиру в центре Киева. Сегодня нам прибавили денег, и это новый стимул, чтобы работать дальше.

Подруга Валентины Миронец Светлана Мартынюк сказала, что она тоже получила однокомнатную квартиру в Киеве, причем в самом центре.

– Я работаю здесь уже одиннадцать лет. Мне нравится быть дворником, а с апреля – еще больше.

– Почему именно с апреля?

– Нашим сотрудникам повысили зарплату именно с апреля, – говорит заместитель начальника жэка №1001 Владимир Зарубенко. – Причем это и как результат работы городских властей, так и результат старания главы Шевченковского райсовета Виктора Пилипишина, который решился на реорганизацию системы ЖКХ.

В жэке №1001 говорят, что работы у местных дворников в последнее время прибавилось. Если многие из них помнят, что когда-то площадь, закрепленная за каждым работником, равнялась 2800 квадратных метров, то потом она увеличилась до 3800. Сегодня она составляет четыре тысячи квадратных метров, и потому многие уборщики получают сегодня по 2013 гривен. В целом зарплата для работников первого разряда увеличилась на 1013 гривен, для второго – на 1126 гривен. Произошло это еще в апреле, за что жековцы благодарят все того же Пилипишина.

Важный момент: во многом материальное благосостояние дворников зависит от того, оплатят ли местные жильцы коммунальные услуги. Если оплата составляет 70%, то жековцы получают 90% от премии. Если выходит более 70%, то, соответственно, больше.

Владимир Зарубенко также сказал, что для дворников в Шевченковском районе до сих пор существует очередь на квартиры. Другое дело, сегодня становится все труднее получать квартиры именно в центре города.

Впрочем, не всем улыбается счастье. Дворник Леня, встреченный автором этих строк на Оболони, сказал:

– Вчера у меня на участке мусорили какие-то пацаны. Я им сделал замечание, они ответили мне, что за две-то тысячи гривен я могу на них погорбатиться. А какие там две тысячи? Тысяча сто – максимум. Приходит ко мне проверка: здесь мусор, там мусор. Высчитывают нещадно. Вот в Шевченковском районе нормально платят. Знаю, там зарплата доходит и до пяти тысяч.

Мы решили разыскать дворника, зарплата которого составила пять тысяч гривен – тысячу долларов. Путь привел нас все в тот же Шевченковский район, в коммунальное предприятие «ЖЭК «Златоустовский», бывший №1009. К сожалению, начальника предприятия Бориса Иванова нам застать на рабочем месте не удалось, а другие сотрудники отказались официально комментировать ситуацию. Зато одна сотрудница прокомментировала ее неофициально:

– Да, у нас тут один дворник получил пять тысяч двести гривен. Дело в том, что он взял два участка, на которых трудилась вся его семья. Так со всеми накрутками и вышло.

УНИАН разыскивает дворника, получившего тысячу долларов в месяц. А пока, чтобы успокоить наших читателей, сообщаем, что он есть. Подробности будут позже.

Антон Зикора