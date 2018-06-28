Политическая порода - флюгер. Кто они в Украине и что им это дает?

Украинское общество не любит перебежчиков. В Украине очень четко видно, что смена политического ориентира или политического лагеря – это не долгое переосмысление взглядов, не мучительная кардинальная «правка самого себя». Это пошлый поход за деньгами, выгодами для бизнеса, должностью, фракционной доплатой (по слухам, тушкам, метнувшимся из демкоалиции в парламентское большинство, кроме единоразовой выплаты, есть прибавки за «отдельные конструктивные» голосования).

Наверное, нелюбовь к людям с акробатической гибкостью идеологии у поколения избирателей, которое еще побывало в комсомоле, в крови. Поскольку мы воочию увидели, как легко, например, представители комсомольского аппаратного ядра, выросшие на марксизме-ленинизме, встали на рейки капитализма, как легко потом, например, их «трудовая» рабоче-крестьянская партия превращалась в «сильную» (для малого и среднего бизнеса), а потом по велению руководителя перерождалась в донецкую партию крупного бизнеса.

Критерием «флюгерности» того или иного политика являются его публичные высказывания и поступки, которые противоречат ранее сделанному. Политический флюгер – это человек, работавший на одну политическую команду, который потом начинает активно работать на команду оппонента. Подлость в том, что он поворачивает свои связи, опыт и информированность против тех, благодаря кому он их приобрел.

Возможно, сама по себе смена политической команды не может быть компроматом. Несимпатичной выглядит ситуация, когда политик, а тем более революционер-практик, яростно защищавший ценности (во всяком случае, декларируемые ценности) определенной политической команды переходит в политический круг людей, которые глубоко не уважают эти ценности.

Мы решили начать серию публикаций о политиках-флюгерах (материала, к сожалению, хватает...)

ПОРТНОВ: РАБОТАЕТ С ТЕМИ, КОГО МЕЧТАЛ ПОСАДИТЬ

Андрей Портнов – крупный политический флюгер.

«Будь я прокурором, я арестовал бы Хорошковского», – говорил в свое времяюридический советник Юлии Тимошенко, отстаивая чистоту сделки договора переуступки газа РУЭ во время кризиса.

Он аргументированно и долго убеждал журналистов, что газ РУЭ из подземных хранилищ был обретен Украиной законно. «Газовые переговоры премьер–министров Украины и России проходили на фоне многократных ультиматумов президента Ющенко и его администрации, срыва поставок газа и коллапса в Европе. Мы приняли максимально эффективные решения, и никто нам не доказал обратного», – убеждал Портнов в марте 2009 года.

В результате Тимошенко дали 7 лет. Портнова в суд не вызывали. Хотя, думаю, было бы интересно послушать его в качестве хотя бы свидетеля.

А Хорошковский так же, как в 2009, возглавляет СБУ, но это уже не тревожит Портнова. Ибо сейчас Портнов публично заявляет, что Янукович приближает Украину к мировым правовым стандартам.

Андрей Портнов, как объясняют, принял предложение новоизбранного Президента стать заместителем главы его Администрации, чтобы помочь главе державы в судебной реформе.

На поприще судебного реформатора Андрей Владимирович «преуспел». Его судебная реформа, закон о судоустройстве и статусе судей были раскритикованы Венецианской Комиссией. Особенное недовольство международных юристов вызвало сужение полномочий Верховного Суда. Суды не стали лучше. Зато в Украине появились политзаключенные.

Зампред главы АП, которого за глаза называют «портняжкой судебной реформы», демонстрирует воинственные навыки: он норовит во все судебные инстанции «въехать на танке». С именем Портнова журналисты связывают и последние кадровые ротации, когда целую судебную палату Верховного Суда накануне избрания его председателя хотят одеть в арестантскую робу, и назначение Александра Пасенюка судьей КС, когда в ВР голосовали «пачками» бюллетеней. Одним словом, сомнительность судебной реформы этот политик усиливает сомнительностью методов в избрании юристов, которые должны стать едва ли не главными лицами судебной системы всей страны.

КАСЬКИВ: ОТ РЕВОЛЮЦИОНЕРА ДО ФУНКЦИОНЕРА

Бывший полевой командир Майдана возглавил рабочую группу Президента Януковича по Национальным проектам в 2010 году.

«Все “бандюковичи” должны сидеть в тюрьме. “Все те януковичи, киваловы, медведчуки должны сидеть в тюрьме. А их сегодня называют политической силой”, – говорил член политсовета Гражданской партии «Пора» Владислав Каськив 22 ноября 2005 года на Майдане. (Эту цитату содержит архивная база УНИАН). Полевой командир Майдана, народный депутат Украины от НУ-НС, в разные времена советник то президента Ющенко, то премьера Тимошенко, ранее называвший действующего Президента бандюковичем, после победы Януковича вдруг осознал, что только с Януковичем он сделает то, чего Украина ждала 20 лет.

Войдя в президентский комитет по реформам, агентство по инвестициям и нацпроектам, влившись в президентскую команду, Владислав Каськив не сдал свой депутатский мандат. Зарплата никому не помешает. С этим мандатом, который он получил как член оппозиционной фракции, он вошел в межфракционное объединение регионалов «Молодежный выбор». Там собралась золотая молодежь, типа Артема Пшонки и сына Януковича. Но нацпроектами господин Каськив тоже занимается. Например, улучшает имидж Украины на 25 миллионов гривен, давая заказы своим однопартийцам и, по слухам, переводчику главы державы.

А недавно львовская железная дорога приобреласупердорогие урны у однопартийцев Каськива. Недавно Каськив в интервью сказал, что он мечтает, чтобы ему подарили самолет, на котором он бы выполнял фигуры высшего пилотажа. Пилотаж политической гибкости и освоения денег он прошел. Что касается самолета. Даже не знаю, стоит ли ему надеяться на такой дорогой подарок. Во время официальной поездки Януковича в Туркменистан Каськива уже даже не взяли на борт №1 - Владислав летел обычным рейсовым самолетом.

СТАВНИЙЧУК: ОБЛИЧАЛА КИВАЛОВА, ТЕПЕРЬ КОРРЕКТИРУЕТ НЕМЫРЮ

Член Венецианской комиссии, бывший член ЦВК, юрист вроде бы с приличной репутацией, Марина Ставнийчук была преданным соратником Ющенко. Для журналистов не осталось незамеченным, что после смены власти она уволилась последней из всех заместителей главы Секретариата Ющенко (сказала, что передавала дела).

Поначалу она подтверждала свое реноме юриста, уважающего право. Когда еще один член Венецианской Комиссии Сергей Кивалов заявлял, что ВК позитивно оценила закон о судоустройстве и статусе судей, она заметила, что Венецианская комиссия не обсуждала положение закона, и что идет манипулирование информацией. Позже она детально излагалаоценки Венецианской Комиссии судебных инициатив президентской команды, фактически каждым выводом комиссии разбивая все судебные нововведения команды президента. Выборы 2010 она вообще назвала грязными. Но в апреле президент Янукович назначил Марину Ставнийчук заместителем главы АП.

Эксперты сразу прокомментировали это назначение, как приобретение лоббиста в международных юридических кругах и как попытку повлиять на имидж украинских властей за рубежом.

Из комментариев разных лет четко прослеживается, кому из "господ" в данное время служит Ставнийчук. Если раньше, дословно ретранслируя сказанное в ВК, она фактически уличала во вранье Кивалова, давая понять, что никто в Европе судебные инициативы власти не хвалит, то сейчас она серьезно смягчаетоппозиционного Григория Немырю, который тоже участвует в заседаниях Венецианской комиссии и комментарии которогоотличаются от выводов чиновницы из АП.

Марина Ставнийчук органично вписалась в команду президента. При ее назначении она сказала, что раз Президент хочет развивать Украину в европейском цивилизованном направлении, то она не может остаться в стороне. При этом о размере своей зарплаты она умолчала, сказала, что не знает размера своего жалованья. Наверное, не принято у юристов говорить о деньгах.

Марина Ставнийчук должна была заняться «европеизацией офиса президента». Да уж, столько пристального внимания со стороны Европы офис Президента не испытывал уже давно...

ГОЛОВАТЫЙ: В УКРАИНЕ НЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЗНИКОВ

Вот один из последних постов народного депутата Ольги Герасимьюк с заседания ПАСЕ на Фейсбуке: “Только что на пленарном заседании ПАСЕ голосовали за необходимость срочных дебатов по поводу ситуации в Украине. Очень сильная поддержка этой темы. Категорически против выступил Головатый, который заявил, что в Украине нет политических узников... Зал гудел, слушая его...”.

Сергей Головатый, который попал в ПАСЕ, как национал-демократ и профессионально честный юрист, который во время первого ареста Тимошенко примчался к ней в офис, и вместе с Турчиновым дал пресс-конференцию, сегодняшнюю ситуацию в Украине расценивает, как нормальную. «В Украине нет политических заключенных и нет проблем с верховенством права, есть трудности в обеспечении верховенства права, и они того же типа, что и в других странах, которые являются предметом мониторинга. Я решительно против просьбы о срочных дебатах», - заявил он на заседании ПАСЕ .

Сергей Головатый перебрался в команду Януковича еще в 2007 году. Злые языки говорили, что он в тот момент боялся не попасть в парламент с демократами, а также, что он рассчитывал стать судьей Евросуда. Тогда кандидатуры на эти должности выдвигало правительство - и Головатый вроде как надеялся на то, что правительство Януковича выберет на эту должность его. Но в 2007 году Ющенко вернул право выдвигать кандидатуры в Евросоюз своей структуре и отозвал кандидатуру Головатого. Сергей Головатый не стал судьей Евросуда ни в 2007 году, ни в 2010 году. Проиграл. В то время, как его карточка народного депутата Украины в парламенте голосовала за ратификацию Харьковского соглашения, он проигрывал выборы в Евросудабсолютным большинством голосов. Но уже через полгода Президент Янукович создал «Комиссию по укреплению демократии и утверждению верховенства права”, которую и возглавил Сергей Головатый.

Маша Мищенко