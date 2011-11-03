За Пасенюка бюллетени бросают пачками?

Член фракции НУ-НС Владимир ВЯЗИВСКИЙ заявляет о серьезных нарушениях во время голосования бюллетенями за назначение Александра ПАСЕНЮКА на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

По словам В.ВЯЗИВСКОГО, во время голосования бюллетенями народный депутат от Народной партии Юрий ЛИТВИН «подошел к урне и вбросил в нее пачку аккуратно составленных бюллетеней».

«Я не знаю, что он пытался сделать, но знаю, что это противоправные действия, так как он вбросил целую пачку бюллетеней», - отметил В.ВЯЗИВСКИЙ.

По словам депутата, он обратится в Счетную комиссию ВР, которая «должна принять решение о неправомерности голосования и назначить переголосование».

При этом он добавил, что в переголосовании должен быть заинтересован в первую очередь А.ПАСЕНЮК для того, чтобы подтвердить легитимность своего избрания на должность судьи КСУ.