Немыря: Венецианская комиссия ожидала от Украины другого проекта

Венецианская комиссия сегодня по результатам обсуждения проекта закона о выборах народных депутатов Украины приняла заключения, в которых, в частности, указывается, что предложенная избирательная система не отвечает рекомендациям ПАСЕ.

Об этом сообщил заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМИРЯ, который принимал участие в заседании Венецианской комиссии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Предложенный проект закона не был тем, который представители Венецианской комиссии обсуждали с представителями украинских властей. Он также не является тем, который был рекомендован Резолюцией ПАСЕ 1755», - говорится в заключениях Венецианской комиссии, подчеркнул Г.НЕМИРЯ.

«Выборы по смешанной системе и избирательный барьер, а также запрет на участие в выборах избирательных блоков является решением правящего большинства, которое она выработала в одностороннем порядке и без консультаций с представителями других политических партий и гражданского общества», - сказано в заключениях Венецианской комиссии.

В связи с этим Венецианская комиссия напомнила, что доверие к честности избирательных правил является ключевым для проведения демократических выборов. Венецианская комиссия, в частности, отметила, что внесение фундаментальных изменений в избирательную систему без широкой публичной дискуссии может скомпрометировать легитимность проекта закона о выборах.

Также в документе указывается, что «решение о выборе избирательной системы должно быть результатом широких и открытых дискуссий в парламенте при участии всех политических партий. Изменение избирательной системы не должно подрывать доверия избирателей, политических партий и гражданского общества к избирательному процессу», проинформировал Г.НЕМИРЯ.

По его словам, Венецианская комиссия высказала сожаление, что разработчики проекта закона о выборах проигнорировали рекомендации относительно принятия за основу проекта избирательного кодекса, который получил одобрительную оценку Венецианской комиссии еще в декабре 2010 года.

Также в заключениях идет речь, что избирательное законодательство не должно предоставлять преимуществ интересам одной политической партии. Ключевым является то, что законодательство должно отвечать таким основополагающим принципам, как право на свободные выборы и принцип открытости проведения выборов. Должно состояться открытое обсуждение предложенных изменений к законодательству, они должны получить широкую поддержку, поиск консенсуса является особенно важным, отмечается в заключениях.

Во время обсуждения этого вопроса вице-президент Комитета регионов ЕС Ван ден БРАНДЕ подчеркнул неприемлемость того, что сейчас происходит в Украине, когда преследуют лидера наибольшей оппозиционной партии, бывшего премьер-министра Украины.

В связи с этим он напомнил о жесткой критике со стороны Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН о необходимости немедленного освобождения Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционных политиков и предоставления им полных прав для участия в выборах. Ван ден БРАНДЕ также подчеркнул, что изменение избирательной системы в условиях игнорирования мнения оппозиции и гражданского общества является неприемлемыми, сообщили в «Батькивщине».

В заседании Венецианской комиссии также приняли участие представители Партии регионов.