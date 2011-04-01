Янукович назначил Ставнийчук замглавы Администрации Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Марину СТАВНИЙЧУК заместителем главы Администрации Президента Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня ZN.UA со ссылкой на источник сообщил, что член Венецианской комиссии М.СТАВНИЙЧУК в ближайшее время будет назначена на должность в Администрации Президента.

По данным издания, в новой должности М.СТАВНИЙЧУК будет заниматься вопросами конституционного процесса, в частности, работой Конституционной ассамблеи. Кроме того, в сферу ее ответственности будут отнесены вопросы изменения избирательного законодательства.

М.СТАВНИЙЧУК является членом Венецианской комиссии (Европейской комиссии за демократию через право). С 1999 по 2007 год занимала должность заместителя председателя ЦИК, с июня 2007 года по март 2010 г. была заместителем главы Секретариата Президента Виктора ЮЩЕНКО - представителем Президента в Конституционном Суде, представителем Президента в Центральной избирательной комиссии.