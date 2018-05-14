Кличко уверяет, что у него есть собственный секрет успеха для Украины

На этой неделе внимание мировых лидеров и медиа было приковано к Украине. На первых полосах влиятельных изданий - неутешительные для официального Киева заголовки: о преследовании оппозиции, установлении авторитарного режима, откате от демократических принципов и потере достижений Оранжевой революции.

Заключение экс-премьера Юлии Тимошенко мир расценивает не просто как преследование конкретного политика, а как нарушение фундаментальных прав человека, пример выборочного правосудия и начало расправы над украинской оппозицией. Не осталось, пожалуй, страны, руководство которой не выразило бы своего возмущения нарушениями принципов верховенства права в Украине, которая вплотную приблизилась к международной изоляции.

Мир не скрывает своего разочарования нынешней украинской властью и пытается понять, осознают ли украинские элиты те риски, которые появились перед страной, и свою ответственность за разрешение политического кризиса. Наши западные партнеры спрашивают, есть ли в Украине политики, для которых принципы демократии являются фундаментальными ценностями и которые осознают важность жить по правилам, а не играть с ними.

Ситуация в Украине, преследование оппозиции, новое избирательное законодательство, которое на старте создает неравные возможности для кандидатов - именно эти темы были ключевыми на встречах лидера партии "УДАР" Виталия Кличко с сенаторами, конгрессменами, чиновниками Белого Дома и Государственного департамента, с экспертами неправительственных организаций и представителями украинской диаспоры в ходе его визита в США. Политик вместе с членами своей команды посетил Вашингтон и Нью-Йорк.

Для американцев Виталий - воплощение той самой "мечты", когда человек сделал себя сам путем упорного труда и лидерских амбиций. В истории США было и есть немало успешных политиков, которые приходили в эту сферу из других профессий и достигали успеха, ведь здесь больше всего ценят работоспособность, нацеленность на победу, моральные качества. Поэтому Кличко-политик собирал немалые благосклонные аудитории на своих публичных выступлениях и общался с влиятельными визави при личных встречах.

Несмотря на усталость и разочарование от Украины, американские политики внимательно отслеживают ситуацию в Киеве. Интересует американцев и то, как продвигаются задекларированные экономические реформы, особенно на фоне тревожных сообщений о тех препятствиях, с которыми сталкиваются западные инвесторы, о рейдерских захватах фирм с иностранным капиталом. По мнению Кличко, "предпринимательский потенциал Украины абсолютно не реализуется, а власть своими действиями фактически убивает курицу, несущую золотые яйца, когда создает препятствия инвесторам". Об этом он говорил с журналистами влиятельного делового издания The Wall Street Journal.

Украинский предпринимательский потенциал как главный двигатель рыночной экономики вообще не реализуется, поэтому сегодня мы видим стагнацию в экономике и чрезвычайно низкий приток западных инвестиций, не соответствующий потенциалу Украины. Свое видение экономической ситуации в стране политик изложил на встрече с бизнес-кругами в Украинско-американском деловом совете.

"Почти все рынки в Украине монополизированы, поэтому монополисты устанавливают цены на свое усмотрение, часто экономически не обоснованные. В результате миллионы украинцев вынуждены мириться с непомерной стоимостью товаров и услуг, неадекватностью цены качеству при крайне низкой заработной плате. А власть этого предотвратить не может, или же просто не хочет, потому что представители власти встроены в эти бизнес-схемы.

Борьба с коррупцией ведется на словах или подменяется репрессиями против оппозиции. Все это больно бьет по отечественному бизнесу. Особенно трудно сегодня малому и среднему бизнесу, который не чувствует поддержки государства, элементарной благодарности за создание рабочих мест, уплату налогов, зато каждый может ждать "в гости" налоговиков и новых поборов. Украина должна внедрить равные правила игры для бизнеса, власть должна уважать, а не угнетать каждого, кто создает рабочие места и честно платит налоги ", - убежден Кличко.

В интервью журналистам он признался, что на этой неделе его не покидало ощущение, что он улетал из одной страны, а возвращается в другую: где представителей оппозиции осуждают за их взгляды, где суд не имеет ничего общего с правосудием. Кличко убежден, что изменить ситуацию в Украине можно только сменой политических элит через честные демократические выборы.

"У меня есть собственный секрет успеха, - уверяет Кличко, - и я убежден, что он может принести успех моей стране. За каждой моей победой на ринге стоит большая работа моей команды, тренеров, менеджеров, консультантов, поддержка семьи. Мы все работаем на победу. И это победа не только моя. Это - победа всей команды и всей Украины. В основе успеха - четкая стратегия, позиция и согласованные действия людей, которые доверяют друг другу. Это именно то, чего так не хватает украинским партиям и политике. И те же правила игры: работоспособность, профессионализм, настойчивость, нацеленность на победу, уважение к оппоненту, - должны действовать в политике ", - говорит он.

Сегодня мир разочарован последними событиями в Украине. Под угрозой - подписание Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС. Это может иметь серьезные негативные последствия не только для украинской власти, но и для простых украинских. В.Кличко убежден, что граждане не должны страдать из нелепых действий власти, а вот те, кто втянул страну в "серую зону", должны отвечать.

Ни в Европе, ни в США политики больше не хотят слышать пустых обещаний, которыми долго кормил их официальный Киев, и ждут реальных действий по уважения к оппозиции, прекращения репрессий, борьбу с коррупцией.

Понадобится немало времени, чтобы восстановить доверие. В этом контексте, по мнению Кличко, лакмусовой бумажкой осознания этих уроков властью станут парламентские выборы следующего года.

Нынешний законопроект о выборах народных депутатов, внесенный в ВР, не учитывает экспертное мнение Венецианской комиссии, критически оценивается оппозицией, так как создает неравные стартовые условия для кандидатов, непрозрачные правила формирования избирательных комиссий. По мнению Кличко, является ошибкой менять законодательства под партию власти каждый раз накануне выборов, и нынешние парламентские выборы должны проходить по пропорциональной, а не смешанной системе, и по открытым спискам.

Отвечая на вопрос американских экспертов о внешнеполитическом векторе Украины, лидер "УДАРа" отметил, что Москва, несомненно, близкий и важный партнер Украины. Но стратегической целью остается европейская интеграция, эта тема является объединяющей для общества и элит. Именно желание украинского народа (65% украинцев поддерживают европейскую интеграцию) официально присоединиться к ЕС должно определять политику украинской власти. «Ни один другой вопрос не объединяет украинских граждан больше, чем стремление к евроинтеграции. Почему? Потому что украинцы разделяют демократические ценности Европы, ее ценности и хотят жить по честным правилам», - заявил Кличко, выступая в Фонде Маршалла - институте государственной политики, усилия которого направлены на углубление взаимопонимания и сотрудничества между США и Европой.

Со своим видением развития внешней и внутренней политики Украины лидер партии «УДАР» также выступил в Национальном демократическом институте и Международном республиканском институте.

Наибольшей опасностью после пресловутого решения Печерского суда становится углубление политического противостояния общества, поляризация и повышение градуса протестов, углубление раскола между властью и оппозиции, полное отсутствие диалога между властью и обществом, неприятия властями другой точки зрения, нежелание слышать оппонентов. Все это может спровоцировать международную изоляцию Украины.

"Если дела так пойдут и дальше, то мы не исключаем повторения белорусского сценария в Украине", - цитирует Кличко "Голос Америки".

Он откровенно признает, что сегодня ни один украинский оппозиционер не защищен от преследований.

"Я был бы с вами не до конца откровенен, если бы сказал, что не боюсь оказаться на месте Юлии Тимошенко. Во время последней избирательной кампании в местные советы некоторые депутаты от нашей партии подверглись серьезному давлению со стороны действующей власти ", - говорит он журналистам. По мнению Кличко, только координация усилий оппозиции, взаимная поддержка и отказ от соперничества могут хоть немного остановить бульдозер власти.

Именно объединительные процессы в оппозиционном лагере больше всего интересовали представителей украинской диаспоры во время встречи в Украинском институте Америки в Нью-Йорке.

"Я считаю, что оппозиция в этой ситуации, конечно, должна теснее координировать свои действия. Но наиболее очевиден сценарий, что на выборы мы пойдем несколькими колоннами. Это даст, прежде всего избирателям возможность определенного обновления и определенной люстрации украинских политиков. Оценить и те демократические партии, которые уже были у власти, и выбрать новые партии, которые у власти еще не были".

Несколько лет назад в Украинском институте Америки Виталию вручали специальную премию "Украинский года" как выдающемуся спортсмену, на этот раз все вопросы касались его видения политической ситуации в Украине и готовности бороться за демократические преобразования. Для представителей диаспоры приятным стало выступление Кличко на украинском языке. Сам Виталий пока скромно оценивает свои успехи, но признается, что с каждым днем расширяет присутствие украинского языка в своей жизни и принципиально готовит на нем все свои последние интервью и выступления. "Для меня это тоже важная составляющая моего патриотизма, моей любви к Украине, уважения к ее истории, культуры, языка. Я поставил себе цель хорошо выучить украинский. И сто процентов достигну этой цели".

Оксана Мироненко

Фото с сайта партии "УДАР"