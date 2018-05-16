Суд над ЮВТ: Тимошенко впервые встала и устроила ликбез для прокуроров

Вчера в деле Тимошенко в Печерском суде фактически председательствовала сама Юлия Владимировна. Она впервые встала, провозглашая речь. Судья Родион Киреев, как и предусматривает УПК, дал ей полную свободу слова на дебатах, а сам на протяжении дня вставил лишь несколько фраз (из ряда - “те, кто будут нарушать тишину, будут удалены судом из зала заседания”). Блестящий оратор Тимошенко этим случаем воспользовалась сполна.

Дочка Тимошенко защищает маму и письмом, и речью

В деле экс-премьера в Печерском суде продолжаются дебаты. Адвокат Николай Серый шутит с самого утра.

- Мои коллеги вчера поступили со мной несправедливо. Если подвести черту под их выступлениями, то мне уже не о чем говорить, - говорит Серый, который последним из трех адвокатов принимает участие в дебатах. - Потому видимо они и не пришли на это заседание, потому что поступили неучтиво по отношению ко мне.

Серый в который раз отмечает, что преследование Тимошенко является политическим, что ЮВТ лишена права на компетентного судью и что в данном деле отсутствует событие преступления.

Хотя адвокат прибедняется, что после своих предшественников, ему якобы уже и не о чем говорить, его речь растягивается на добрые 4 часа.

Дочка Тимошенко Евгения Карр после распространенного утром открытого письма к маме якобы не собиралась выступать в суде как защитник. Но все же ее небольшой минутный доклад тоже прозвучал.

- Для меня как для гражданина непонятно, как можно использовать законы для того, чтобы обвинять невиновного человека, - заявляет Евгения. - Мой доклад в Европейском парламенте и, надеюсь, в Европейском суде будет касаться многочисленных нарушений в судебном процессе как доказательств работы власти против оппозиции.

Дочка Тимошенко на судебном процессе “не увидела доказательств и состава преступления, а потому не поняла, в чем именно обвиняют маму”.

Евгения добавляет:

- Мне становится страшно, как мои и ваши дети будут жить в стране, где не действует право.

Муж Тимошенко защищать жену на дебатах не стал.

О причинах газового кризиса и коррупции

Чтобы произнести речь прежний премьер-министр встает с места. Впервые в этом судебном процессе. Нет, Юлия Владимировна неоднократно поднималась раньше, то ли приветствуя свидетелей, то ли передавая документы, а однажды даже стоя делала заявление. Но это продолжалось буквально несколько секунд и выглядело спонтанным или эмоциональным решением. В этот раз все было заранее продумано. Впрочем, ЮВ поднялась не из-за уважения к суду, а чтобы выразить свое уважение к украинскому народу.

- Учитывая, что меня принуждают оправдываться, я хотела бы говорить не слухами, сплетнями... я буду говорить исключительно цитатами документов, которые приобщены к материалам уголовного дела, - предупреждает экс-премьер.

Тимошенко перечисляет пять причин возникновения в январе 2009 года газового кризиса.

Первая и самая главная причина газового кризиса, по словам Юлии Владимировны, сознательная плановая ликвидация в 2001 году четкой привязки платы за транзит российского газа с его ценой.

- Отпустили все, монополист диктует цены и делает все, что угодно, - возмущается она.

Второй причиной кризиса Тимошенко называет лишение страны среднеазиатского газа и передачу его РосУкрЭнерго.

Она напоминает, что до 2006 года не было проблем с транспортировкой туркменского газа.

- Если бы это соглашение не разрушили, у нас на две трети был бы туркменский газ, и у нас не было бы монополии.

Третья причина, по ее словам, разрушение прямых отношений между Нафтогазом и Газпромом.

- С момента подписания в 2006 году этого соглашения НАК Нафтогаз начал превращаться в банкрота, потому что его лишили рынка сбыта внутри страны, его лишили права экспорта, покупать газ. Все. Больше Нафтогаз не существовал, - говорит Тимошенко.

- Четвертая причина - это уже следствие коррупции, это наличие долга РУЭ перед Газпромом на 1 января 2009 года в размере около двух миллиардов долларов, - добавляет она. - Объясняю для прокуратуры и хочу, чтобы вы поискали 2 миллиарда долларов государственных денег. Украина перечислила РУЭ весь объем денег. Все до копейки. РУЕ эти 2 миллиарда не платит Газпрому, а оставляет их на своих офшорных счетах. Это не материалы для вас, господа, проверить?

Но вопрос растворяется в воздухе. Прокуроры и глазом не ведут на упрек Тимошенко.

Пятая причина возникновения газового кризиса, продолжает Тимошенко, была озвучена председателем Нафтогаза Олегом Дубиной.

- Он сказал, что 31 января 2008 года, когда были парафированы соглашения - 235 долларов газ и 1,8 долларов плата за транзит - в это время ему позвонил Ющенко и сказал эти контракты не подписывать и говорил возвращаться домой, - напоминает Тимошенко.

В конце экс-премьер отмечает, что корень тогдашнего газового кризиса нужно искать в коррупции, которая с 2004 по 2009 год практически “разъедала Украину на высших уровнях власти, – на уровне президентов, премьеров, министров, руководителей НАК «Нафтогаза», руководителей президентских секретариатов. Это все же их бизнес”.

На этом тема коррупции не была исчерпана. После экс-премьер также заявила, что судебным процессом над ней власть пытается скрыть возвращение коррупции на газовый рынок Украины. По ее словам, именно президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров «шантажируют Украину, говорят о каких-то невыгодных контрактах, и под этой завесой просто сдают Украину».

- Почему сдали Черноморский флот и получили цену на газ 350? Кто мне объяснит? А почему сегодня собираются сдавать газотранспортную систему и цена на газ доходит до 380? Потому что сдают по договоренности.

- На десятую годовщину Независимости тогдашний Президент Кучма меня помещал в такую же тюрьму, он меня сажал за то же, за то, что, решая вопросы и проблемы людей, я тогда очень серьезно «отодвинула» все финансовые интересы олигархии, которая уже на тот момент правила страной. Сейчас, на 20-ю годовщину Независимости, я в той же камере, в той же тюрьме и за то же – за то, что будучи премьер-министром, я достаточно четко «подвинула» коррупционные интересы, – говорит подсудимая.

Экс-премьер убеждена, что уже через год ко дню Независимости Украины ситуация в государстве кардинально изменится.

- Нужно эту традицию менять во главе с президентами, которые полностью организовывали коррупцию в Украине, во главе с некоторыми премьер-министрами Украины, которые становятся во главе коррупции, и, к сожалению, с помощью силовых структур. Потому я думаю, что на следующий не юбилей, а годовщину Независимости будет все так, как должно быть, на своих местах.

Ликбез для прокуроров

– Мою невиновность вам не нужно доказывать, ее доказал Генпрокурор Медведько, – обращается Тимошенко к государственному обвинению, напоминая о проверке ГПУ совместно со специалистами Минюста и Института государства и права имени Корецкого НАНУ деятельности правительства Тимошенко.

– Медведько четко сказал, что директивы Кабинета министров нужны лишь в одном случае – когда подписываются международные договоры. Соглашение между Нафтогазом и Газпромом не является межгосударственным, межправительственным... Для вас Медведько – авторитет? – вроде между прочим спрашивает она у прокуроров, вызывая громкие аплодисменты в зале.

Во время речи экс-премьер отмечает, что считает абсурдом заявления прокуроров о том, что поручение должностным лицам Нафтогаза на подписание в 2009 году газовых контрактов с Россией она должна была написать исключительно на бланке.

– Мне хотят дать 7 лет за то, что я свое поручение не на бланке написала, – говорит она, отмечая, что по такой аналогией премьер-министру нельзя давать устные поручения подчиненным. – А если, простите, экстренная ситуация, и премьер-министр находится в туалете и пишет на туалетной бумаге, это что уже не поручение?

Хотя в этой части своего спича Тимошенко зачастую апеллирует к прокурорам, они не особо ее слушают: то шепчутся, то смеются.

Тогда Юлия Владимировна щелкает пальцами в воздухе, пытаясь привлечь их внимание.

– Я понимаю, что вам неинтересно, но послушайте, - добавляет она.

А вот судья Киреев с начала выступления Тимошенко был само внимание. Несколько раз он подавался вперед всем телом, да еще и тянул голову в сторону Тимошенко, особенно заинтересовавшись сказанным. Впрочем, под конец и он начал сдавать, время от времени закрывая глаза.

Тимошенко вспоминает знаменитые директивы. Ну как без них? Говорит, что не пыталась выдать за директивы правительства свои поручения делегации Нафтогаза относительно проведения газовых переговоров с Россией в 2009 году.

– Эти директивы я задумала и написала как свои поручения. Простите, что не на бланке, – иронизирует она, обращаясь к государственным обвинителям.

В зале опять аплодисменты.

Экс-премьер спрашивает у прокуроров, знают ли они, что такое единолично сознательно и с умыслом подписать документ, который должен приниматься коллегиально.

– Вы понимаете это словосочетание? Это значит, что я должна была где-то тихо подделать решение правительства без голосования, придать ему все реквизиты и поставить там свою подпись. Тогда это было бы преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 365 Криминального кодекса, – объясняет она.

Тимошенко подчеркивает, что в материалах дела есть филологическая экспертиза, согласно с которой слова «поручение» и «директивы» признаны синонимами.

– Вы знаете, что такое синонимы? Это слова, которые по-разному звучат, но означают одно и то же. – проводит она ликбез для прокуроров. – Это не антонимы, которые имеют противоположное значение. Я прошу вас не заниматься абсурдом. Я вам говорю, что это мои поручения. Какие вам еще свидетельства нужны? – риторически спрашивает она у прокуроров.

Тимошенко: я никогда не обращусь за помилованием

Тимошенко отмечает, что из достоверных источников знает о том, что приговор будет обвинительным, потому что перед Родионом Киреевим поставлено такое задание.

– По моему делу сначала был написан приговор Печерского районного суда в Администрации Президента, потом было возбуждено уголовное дело, потом оно было «расследовано» СБУ и прокуратурой, а после того началось судебное расследование, – говорит она. – Приговор написан до возбуждения уголовного дела.

Экс-премьер убеждена, что таким образом действующий президент Янукович пытается устранить ее с политического поля «как опасного политического конкурента». Она говорит, это будет приговор не ей, а всей системе правосудия и силовым структурам, а в то же время «это будет клеймо на лбу Януковичу, что он - диктатор».

– Это был классический суд Линча, – отмечает ЮВТ, добавляя, – Но я убеждена, что я обязательно получу полную реабилитацию в международных судах.

Тимошенко отмечает, что обвинительный приговор поставит под сомнение возможность подписания соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли.

– Сегодня, удерживая меня за решеткой, зная, что здесь нет состава преступления, он де-факто срывает подписание соглашения об Ассоциации. И потому он не может сейчас меня выпустить и не может дать команду закрыть дело потому, что это приведет к разрушению его главной внешнеэкономической стратегии, а она направлена далеко не в Европейский Союз... Я не хочу, чтобы Януковчу сделали такой подарок и не ратифицировали соглашение об Ассоциации, я не хочу, чтобы мы жили по их планам.

– Проволока, которой окружено Лукьяновское СИЗО и которая окружает Межгорье, сделаны из одного металла. Но у меня в том Лукьяновском СИЗО меньше страха, чем у Януковича за проволокой в Межгорье. И у меня больше свободы, чем у него.

Наверное, пользуясь этой внутренней свободой, Тимошенко категорически заявляет, что никогда не будет просить о помиловании Януковича.

– Я ни при каких основаниях, никогда ни за каким помилованием не обращусь, потому что это будет признанием диктатуры в Украине. И пусть он такие планы даже не строит! – гордо заявляет ЮВТ.

Дебаты завершаются.

На сегодня Киреев обещает обмен репликами без ограничения во времени.

Продолжение следует...

Анна Ященко