Третья газовая война между Украиной и Россией?

В последнее время отношения между Россией и Украиной по газовым вопросам ухудшились еще сильнее. Правительство Украины передало 1 сентября через посольство РФ и по дипломатическим каналам письмо правительству России с инициативойпровести переговоры о поставках газа, в котором изложены предложения по условиям импорта и транзита газа. Подробности неизвестны, но ясно, что украинская сторона могла предложить лишь снижение цены на российский газ и (или) повышение тарифа на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Президент Янукович в субботу слетал в Душанбе на саммит глав государств – участников СНГ, где сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он сообщил там журналистам, что Украина не приемлет какого-либо давления в процессе переговоров по пересмотру цены на российский газ. «Сначала загнали нас в угол, потом начали диктовать условия. Это унижает сегодня, не меня лично, а это унижает государство, и я не могу этого допустить», - подчеркнул украинский президент. Причем, понятно, что эти его слова адресовались кремлевскому руководству.

Российская сторона ответила дерзко. Президент Медведев вообще не соизволил встречаться с Януковичем в Душанбе для обсуждения газовых проблем. «По моей информации, отдельной рабочей встречи не состоялось. По инициативе российской стороны, Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обменялись мнениями на полях саммита», - сообщила по данному поводу пресс-секретарь главы российского государства госпожа Тимакова. В отношении же украинского письма она заявила: «Российский президент обратил внимание украинских партнеров на то, что те предложения, которые были переданы российскому правительству и о которых было доложено ему, не содержат конкретики».

Кроме того, в минувшую пятницу премьер-министр Азаров рассказал, что «Нафтогаз Украины» будет реорганизован, после чего прекратит свое существование. «Будет ликвидационный период, и через определенное время после соблюдения всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке абсолютно другие новые компании, и естественно, из-за этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены», - прокомментировал онвероятный ход дальнейших событий.

Москва отреагировала моментально и весьма резко. «Считаем неприемлемыми манипуляции реорганизационной процедурой для того, чтобы оправдать односторонний отказ от существующего соглашения. Любые внутригосударственные решения Украины не должны влиять на исполнение международных обязательств. В противном случае это может повлечь за собой тяжелые последствия для экономики Украины», - предупредила пресс-секретарь президента России.

Еще Азаров, а затем Янукович заявили о возможности обращения в судебные инстанции, если Россия не согласится на удешевление газа. На это прозвучал жесткий ответ: Россия готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

В общем, прежние заверения руководителей стран во взаимной «большой дружбе» на таком фоне представляются нелепыми шутками. Стороны обмениваются провокационными высказываниями и угрозами, но никто, похоже, не собирается уступать. Российское правительство согласно снизить цену на газ в обмен на вступление Украины в Таможенный Союз или, на худой случай, на сдачу Газпрому украинской ГТС. Руководство же Украины объявило, что в ТС не пойдет, так как движется в Европу, а свою «трубу» России не отдаст.

Таким образом, ситуация тупиковая, и назревает новая газовая война. При этом Янукович с Азаровым «кивают» на газовые соглашения, подписанные Тимошенко 19 января 2009 года. Но упорно не хотят признавать, что заключенные в прошлом году Харьковские соглашения о скидке на газ в обмен на продление срока пребывания российского флота в Крыму были крайне бездарными. Не только в политическом аспекте, но и в экономическом.

Напомним, в январе 2009 года была последняя газовая «война» (первая – в январе 2006 года), когда Россия перекрывала газовый кран не только для Украины, но и для Европы. Завершился этот конфликт подписанием пресловутого газового соглашения, согласно которому цена на газ начала рассчитываться по экономической формуле. Правда, на 2009 год Тимошенко добилась скидки на 20%, а, кроме того, во второй половине 2008 года и в 2009 году мировые цены на нефть сильно упали. В результате этого цены на российский газ для Украины в течение 2009 года дешевели и были намного ниже, чем для европейских государств – не считая Беларуси, с которой у России особые отношения. В частности, в I квартале цена для Украины составляла $360 за тысячу кубометров, во II квартале – $271, в III квартале – $198, в IV квартале – $208.

Обвалившиеся в результате мирового кризиса цены на нефть стремительно поползли в гору уже в 2010 и 2011 годах, вследствие чего стали быстро расти и цены на газ, рассчитываемые по формуле. Сегодня можно лишь предполагать, как бы Тимошенко вела переговоры с Москвой насчет пересмотра газовых соглашений, если бы стала в 2010 году президентом Украины.

А вот команда Януковича уже не могла не видеть в апреле 2010 года, когда подписывалось Харьковское соглашение, что нефть в мире дорожает, вследствие чего будут повышаться цены и на российский газ. В связи с чем нужно было добиваться от России не просто какой-то скидки, но и коррекции формулы в газовом соглашении, позволяющей смягчить условия для Украины в случае резкого взлета мировых цен на нефть.

Газовая формула в соглашении от 19 января 2009 года представляет собой, говоря математическим языком, линейную зависимость. В ней заложена прямая пропорция между ценами на нефтепродукты (мазут и газойль) за предыдущие девять месяцев и ценой на газ, а отталкивается расчетот базовой цены на газ в $450 долл. Однако для ситуации, когда цены на нефть раскручиваются спекулянтами на мировых биржах до очень высоких значений, требовалось бы ввести в эту формулу понижающие коэффициенты.

То есть, необходимо было предусмотреть, например, прогрессивную шкалу - по аналогии, скажем, с существующей во многих странах прогрессивной шкалой подоходного налога, когда ставки налога варьируются в зависимости от размеров дохода от 10% до 50% (чем больше зарабатываешь, тем выше ставка, и наоборот). Чтобы после достижения мировых цен на нефть (мазут, газойль) каких-то высоких значений цены на газ увеличивались уже не в прямой пропорции, а с понижающим коэффициентом, который тем больше, чем выше цены нефтепродуктов.

Тем самым был бы заложен, так сказать, принцип справедливости – ведь нельзя считать справедливыми взлетевшие до небес мировые цены на нефть весной 2011 года или летом 2008 года! Поскольку же цены на нефть формируются под влиянием спекулятивного мирового капитала, то и отталкивающиеся в формуле от нефтепродуктов цены на газ для Украины, выходит, также зависят от прихотей иностранных спекулянтов.

Причем, если бы изменение формулы было украинской стороной предложено России в начале 2010 года при подготовке Харьковских соглашений, то тогда было бы легче договориться, поскольку мировые цены на нефтепродукты были в тот период еще не слишком высоки. Рассчитанная по формуле цена на газ для Украины на I квартал 2010 года составляла $306 за тысячу кубометров, тогда как на IV квартал 2011 года она подберется к $500 (со скидкой по Харьковскому соглашению - $400).

Конечно, если бы отношения между руководством России и Украины были действительно хорошими, то в Кремле прислушались бы к подобным аргументам украинской стороны. Москва же требует от Киева за уступки уж слишком много. И хотя Азаров в воскресенье заявил, что «никто и никогда не дождется никаких войн, в том числе газовых», но эти его словазвучат не очень убедительно.

Александр Бескоровайный