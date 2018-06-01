Суд над Луценко: свидетели обвинения встали на сторону подсудимого?

«Как я, «осознавая преступный характер», подписал приказ, основанный на абсолютно законных решениях кадровой службы? Вывод простой: дело продолжает трещать по швам...» К Луценко пустят врачей

Сегодняшнее судебное заседание по уголовному делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко начинается с просьбы адвоката Алексея Баганца провести дополнительное обследование состояния здоровья подзащитного.

Баганец рассказывает, что Луценко жалуется на тошноту, скорую утомляемость и общую слабость. Потеряв 26 килограммов в мае (после объявленной им голодовки) Юрий Виталиевич до сих пор не набрал ни одного килограмма. Адвокат перечисляет обострение ряда болезней у Луценко - язвенной болезни желудка, заболевания желудочной железы и других. Эти болезни были обнаружены еще во время обследования экс-министра в июле.

Обвинение вроде бы и не против медосмотра. Но выдвигает свое “условие”: чтобы он не препятствовал проведению заседаний, а инициатива обследования должна исходить от СИЗО, а не от защиты.

Жена и защитница Луценко Ирина специально для прокуроров сообщает, что именно по инициативе руководства и медчасти СИЗО ранее проводились дополнительные медицинские осмотры Луценко комиссией из Министерства здравоохранения, также Луценко отправляли для дополнительного осмотра в больницу скорой медицинской помощи.

- Еще с 40-х годов прошлого века в СИЗО действовал норматив, согласно которому число погибших не должно превышать 2% общего числа задержанных, и за непревышение этого норматива тогда выдавали премии. Иногда наградные знаки. Вы, господа прокуроры, хотите все возложить на СИЗО. Поздравляю вас с тем, что вы продолжатели дела Дзержинского и Берии, - иронично обращается Луценко к обвинению.

Судья Сергей Вовк решает удовлетворить ходатайство защиты и дает добро на проведение повторного медосмотра Луценко работниками МОЗ, в том числе с привлечением профессионального гастроэнтеролога.

Допросить следователя Вовк не позволяет

Луценко выступает с заявлением.

- Как известно, трое из “потерпевших” прямо здесь в судебном следствии заявили, что не считают себя потерпевшими, - говорит экс-министр. - Что касается потерпевшего Нарижного Юрия Ивановича, не явившегося на судебное следствие, ссылаясь на состояние здоровья, и предоставившего документ о том, что он после сложной операции не может передвигаться. Я имею достоверные данные из журналистских кругов о том, что Юрий Иванович свободно передвигается по городу, общается со знакомыми. Его видели на территории Министерства внутренних дел в прошлом месяце. Поэтому все заявления, что он в тяжелом состоянии и не может дать показания здесь в суде - это блеф прокуратуры, которая боится освещения одного ключевого обстоятельства, - Нарижный стал на квартирную очередь МВД в сентябре 2005 года. Каким образом он может пострадать от распределения квартир комиссией в мае 2005 года? В связи с этим я ходатайствую, чтобы в судебное заседание был вызван следователь Войченко, возглавлявший следственную группу и умудрившийся признать потерпевшим человека, который встал на очередь через 4 месяца после вероятных нарушений при выдаче квартиры. Допрос господина Войченко в эпизоде с Нарижным ярко показывает методы ГПУ в фальсификации этого дела.

Луценко отмечает, что у него к следователю Войченко очень много вопросов: почему протоколы допросов потерпевших не совпадают с тем, что говорят потерпевшие в суде? Почему ГПУ навязывало заявления о “потерпевшести”? И другие.

- Прокуратурой была использована определенная технология: в качестве свидетелей вызывались лица, не имевшие никакого отношения к нашему конкретному уголовному делу. После того, уже в прокуратуре, их заставляли стать потерпевшими, - заявляет адвокат Игорь Фомин. - Потому необходимо допросить следователя в качестве свидетеля, какие методы и обстоятельства применялись в ходе досудебного следствия.

Однако судья Вовк решает оставить ходатайство без удовлетворения. Говорит, преждевременно. Но оно может быть заявлено на стадии исследования доказательств.

Первый свидетель: водителя Луценко приняли в органы законно

В суде появляется первый свидетель - заместитель начальника управления трудоустройства кадров МВД Сергей Шумило. В 2005 году он оформлял документы водителя экс-министра Леонида Приступлюка, а после укомплектувания передал их на утверждение своему руководителю, начальнику департамента работы с персоналом Николаю Курку.

(Напомним, ГПУ, среди прочего, обвиняет Луценко в незаконном оформлении на работу в министерство его бывшего водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением ему квартиры и начислением пенсии).

- Как вы можете объяснить, что приняли на работу человека в 47 лет, который до тех пор не работал в органах? - спрашивает прокурор.

- Прямого запрета принятия на службу в возрасте 47 лет нет, - утверждает Шумило. - А дальше как человек проходил службу, это не мой вопрос, а вопрос руководителей департаментов, где он проходил службу.

В судебный зал заходит нардеп Вячеслав Кириленко.

Здоровается с Луценко, шепчется и становится в угол. Позже появляются дипломаты со своими переводчиками.

Наступает очередь вопросов защиты.

- Принятие на работу Приступлюка отвечало требованиям закона? - интересуется Баганец.

- Да. Необходимые документы для принятия его на службу были собраны, - говорит Шумило.

Он также отмечает, что никакого давления при оформлении в МВД Приступлюка на него лично никто не оказывал.

Луценко от вопросов отказывается.

- После того, как свидетель заявил о полной законности принятие Приступлюка на службу, у меня вопросов к нему нет, - резюмирует экс-министр. - У меня есть лишь риторический вопрос: почему тогда я в клетке?

Дело трещит по швам

Второй свидетель по уголовному делу Луценко - Юрий Кошиц, который в 2005 году работал в управлении трудоустройства кадров департамента кадрового обеспечения МВД и занимался оформлением на службу в МВД Приступлюка.

Он также подтверждает законность трудоустройства в центральный аппарат МВД водителя экс-министра.

- Никакого запрещения принять (на работу в МВД Приступлюка, которому на тот момент исполнилось 47 лет. - Авт.) в законе, ни в одной инструкции нет. Документы на полномочность работы Приступлюка в департаменте оперативно-разыскной деятельности проверялись, - сказал Кошиц.

По словам свидетеля, он лично в заключении о приеме на работу Приступлюка отметил, что тот заслуживает назначения на должность старшего оперуполномоченного.

- Все основания для того, чтобы рекомендовать его на эту должность, были, - говорит Кошиц.

- Сколько раз вас вызывали на допрос? - интересуется Баганец.

- Дважды в Генпрокуратуру и раз в службу внутренней безопасности.

- Когда вас второй раз вызывали в ГПУ, вам задавали новые вопросе или те, что и в первый раз?

- Те, что и в первый раз.

- Почему во время первого допроса вы дали одни показания, а во время второго - другие?

- Я давал те же... - растерянно отвечает свидетель.

- Вы утверждали, что оформление и сбор документов (для принятия на работу Приступлюка. - Авт.) было не совсем законным.

- Нарушений с оформлением не было.

- Вы подтверждаете, что с приходом Луценко начались “чистки” в МВД, как это написано в ваших досудебных показаниях во время второго допроса?

- Это такой термин. Фактически каждый новый министр набирает людей, которым он доверяет.

- Это ваш термин “чистки” или следователь его употребил?

- Может, он неправильно меня понял.

- Вы такого не утверждали?

- Нет.

Такая же фраза о “чистках в МВД” с приходом Луценко значилась и в протоколе допросов Шумило.

- Мы видим слово в слово, запятая в запятую такую же цитату в показаниях Шумило и Курка, - возмущается Луценко и опять настаивает на необходимости вызывать Войченко через “фальсифицированные показания”.

Экс-министр убежден, дело трещит по швам.

- Сегодня уже два свидетеля заявили, что при трудоустройстве Приступлюка на работу в органы внутренних дел не были нарушены никакие нормативы или законы. При присвоении ему первичного звания капитан также нарушений не было. В связи с этим я, безусловно, спрошу, как после этого можно трактовать обвинительное заключение: «Осознавая преступный характер своих действий и считая наступление в результате их совеошения общественно опасных последствий в виде прямых материальных убытков, Луценко подписал на своем служебном месте - в рабочем кабинете - приказ о приеме Приступлюка на службу». Как при этом можно говорить, что я, «осознавая преступный характер», подписал приказ, который основан на абсолютно законных решениях кадровой службы? Мне кажется, вывод очень прост: дело продолжает трещать по швам в части первого же эпизода при допросе первых же свидетелей.

Вместо этого обвинение утверждает об отсутствии разногласий в показаниях свидетелей, данных ими на досудебном следствии и в ходе сегодняшнего допроса в суде.

- Я могу сказать, что показания свидетелей, данные сегодня в суде, полностью совпадают с показаниями, которые они дали на досудебном следствии. Никаких разногласий в показаниях нет, - убежден прокурор Евгений Зинченко.

Генерал Хорошковский вызывает у Луценко только смех

Судья Вовк объявляет перерыв в заседании до 19 сентября. Длительный срок перерыва он объясняет необходимостью медицинского обследования Луценко.

Со своей стороны адвокаты экс-министра считают, что затяжной перерыв связан с отпуском одного из судей.

По окончании заседания уже традиционная “минутка общения” Юрия Витальевича с прессой.

Спрашиваем об актуальном - запрещение шествия оппозиции в день Независимости и столкновении колонны из милицией.

- Я знаком со всеми документами о запрещении акции 24 августа. Но даже запреты сомнительного качества судов, ограничившие конституционное право граждан на шествия, не говорят о запрете прохождения по улице Владимирской. Следовательно, возбуждать дело нужно не против тех граждан, которые на Владимирской праздновали День Независимости, а против руководителей МВД, отдавших незаконный приказ ограничить это право. Абсолютно ясно, что в стране Януковича нет места ни для Дня Независимости, ни для конституционных прав граждан, в том числе оппозиции. Мог ли милиционер применять газ? Мог. Возможно, это не роль оппозиционера, еще и в клетке, об этом говорить, но согласно инструкции любой работник МВД может применить газовый баллончик в случае наступления опасности для него или его коллег по службе. Нужно ставить вопрос в парламенте об ответственности тех, кто дал абсолютно незаконный приказ перекрыть улицу Владимирскую, повлекший ряд других неприятных для Украины и отдельных граждан действий. То, что сегодня делается в этом направлении в стране руками МВД, необходимо анализировать и максимально жестко давать по рукам нынешнему руководству МВД. Речь идет не о чьих-то личных обидах или, например, о пострадавших от газового баллончика, а о статусе страны - как страны свободной или несвободной. Накануне продолжения переговоров о подписании с ЕС соглашения об ассоциации этот вопрос имеет далеко не второстепенное значение.

Луценко также рассказывает, что ему очень приятно, что украинский суд “признал господина Могилева сивым мерином”.

- Теперь нужно, чтобы суд пошел дальше и установил, что именно он виновен в нарушении конституционных прав граждан на Владимирской 24 августа и привлек его к ответственности.

Экс-министр комментирует и награждение Москаля орденом «За заслуги».

- После награды, я уверен, это будет «породистый» борец с злоупотреблениями и коррупцией в МВД да и во власти в целом, - иронизирует Луценко.

- Не передумаете ли вы после получения Москалем ордена из рук Януковича брать его в круг своих защитников? - интересуются журналисты.

- Нет, что вы! Я уважал и уважаю Геннадия Геннадиевича. А если говорить без иронии, я читал его комментарий, и мне кажется, он абсолютно обоснованно сказал по этому поводу... Думаю, он один из немногих руководителей МВД, который после стольких лет и дальше заслуживает награждения. Я уверен, что теперь он порвет эту власть вдвое качественнее.

А вот присвоение Януковичем звания генерала армии председателю СБУ Валерию Хорошковскому вызывает в Луценко другие эмоции.

- Ну, это вызывает только смех. Вы знаете, мне, человеку, который пришел старшим лейтенантом запаса в МВД, руководившему 300 тысячами работников и ушедшему старшим лейтенантом запаса, смешно слышать о генерале армии Хорошковского, который руководит 30 тысячами разведчиков, причем это у него первое звание. Это уникальное решение Януковича.

...Учитывая, что свидетелей по делу Луценко 148 - и это только со стороны обвинения, - а заседания проводятся с периодичностью раз в неделю или даже две, держать экс-министра «в клетке» планируют еще долго.

Анна Ященко