Москаль выиграл суд у Могилева: министр таки «врет, как сивый мерин»?

Печерский районный суд Киева отказал Министерству внутренних дел в удовлетворении иска о признании недостоверной информации народного депутата, члена партии «Народная самооборона» Геннадия МОСКАЛЯ о том, что министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ скрывает реальное состояние дел с преступностью в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

Такое решение суд принял на своем заседании 22 августа.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Г.МОСКАЛЬ заявил, что А.МОГИЛЁВ скрывает реальную ситуацию с ростом преступности в Украине.

«Оперативная обстановка на территории Украины в 2011 году продолжает осложняться. Так, в соответствии со статистикой, в январе 2011 года количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, ограблений – на 17,1%, краж – на 33,2%, случаев торговли людьми – на 46,2%, дорожно-транспортных происшествий – на 33,5%", - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он также обратил внимание на то, что от криминалитета все чаще страдают дети. По его словам, количество несовершеннолетних, испытавших преступные посягательства, увеличилось на 44%, детей, которые пострадали от тяжких и особо тяжких преступлений, – на 35,8%, количество преднамеренных убийств детей возросло на 125%, ограблений – на 20,9%, краж – на 38,5%, дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, – на 68,6%.

«Статистика красноречиво показывает, какие "профессионалы" руководят украинской милицией. Поэтому, говоря о том, что уровень преступности в норме, министр МОГИЛЁВ врет, как сивый мерин!.. - считает Г.МОСКАЛЬ.

1 марта на пресс-конференции в Киеве А.МОГИЛЁВ сообщил, что в прошлом году среди всех видов преступности, согласно статистическим данным МВД, увеличилось количество только краж. “Рост преступности зафиксирован только по одному виду – по кражам, по тяжким преступлениям наблюдается уменьшение... Поэтому шум и крики отдельных господ из политики о том, что преступность растет, не имеют никакого основания", - сказал министр.