Удар по репутации: Янукович растерялся или не считается с позицией Запада?

Арест Тимошенко всколыхнул мировую общественность. Посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра сегодня в Печерском суде сообщил, что судебное разбирательство уголовного дела по обвинению Юлии Тимошенко вызывает большую обеспокоенность в Европе. В МИД Великобритании заявили, что обеспокоены арестом Тимошенко. Депутат Европарламента назвал его «очередной эскалацией политической мести». Немедленно освободить экс-премьера призвало правительство США. Таких заявлений за выходные было немало. Однако, похоже, президент и его окружение не то что прислушиваться, а даже реагировать на них не знают как. Как отразится на имидже Украины и ее евроинтеграционных стремлениях ситуация вокруг судебного процесса и ареста Тимошенко?

С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Александр Сушко, директор Института евроатлантического сотрудничества: СОВЕТНИКИ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПЛОХО ИНФОРМИРУЮТ ПРЕЗИДЕНТА

Это самый серьезный удар по репутации нашего государства за последние годы. Заключение лидера оппозиции, каким бы он ни был и как бы это ни обставлялось, очевидный признак очень серьезных проблем с верховенством права. Очевидно, что дело шито белыми нитками. Ни у кого не остается сомнений в политической природе этого дела. Это главный фактор восприятия дела Тимошенко за рубежом. Нет ни одной стороны, которая бы верила, что дело имеет какое-то отношение к правосудию.

Безусловно, это очень серьезный удар по позициям Украины в мире.

Что касается европейской интеграции, то в каждой стране усиливаются позиции скептиков, которые считают, что с Украиной в настоящее время не нужно двигаться вперед или реализовывать какие-то амбициозные планы, нужно консервировать ситуацию и не давать нам каких-либо позитивных сигналов. При этом позиции союзников Украины в разных странах ЕС существенно пошатнулись. И дальше будут звучать голоса тех, кто считает, что на нынешнем этапе не нужно с Украиной серьезно говорить о безвизовом режиме, о заключении амбициозного соглашения об ассоциации.

В таких условиях возникает серьезный вопрос: согласится ли ЕС на подписание такого соглашения? Ведь Киев рассчитывал, что уже до конца текущего года удастся по крайней мере его парафировать. Но даже если ЕС пойдет на парафирование и подписание соглашения, то есть большие сомнения в его ратификации. Ведь соглашение должно быть ратифицировано и Европарламентом, и парламентами всех стран ЕС.

Видимо, внешнеполитические советники не в полной мере информируют президента о той цене, которую придется заплатить Украине за эти вещи. Я знаю, что люди, которые советуют ему по вопросам внешней политики, говорят о том, что, несмотря на все эти политические преследования, все планы относительно ЕС - соглашения об ассоциации, безвизового режима - будут продвигаться, потому можно делать такие вещи.

На сегодня нет запланированного официального визита Януковича в США. Планируется поездка на Генассамблею ООН. Туда даже диктаторы ездят. Это не визит государственного уровня. Но мы знаем, что украинское руководство долгое время пытается устроить и официальный визит в США, и пригласить кого-то из США в Украину, желательно президента или вице-президента. Понятно, что при таких условиях это невозможно.

В целом намного тяжелее будет организовать любой визит в демократическую страну. А если он и будет организован, то пройдет под знаком происходящего в Украине. При каждой встрече с руководителями демократических стран, президенту и другим руководителям Украины придется постоянно выслушивать те оценки, которые сейчас сложились в мире в связи с политическими преследованиями в Украине.

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах:

ГРОМЧЕ ВСЕГО БУДУТ АПЛОДИРОВАТЬ В МОСКВЕ

Это очевидный удар по имиджу Украины. Впервые за последнее десятилетие (если не вспоминать Оранжевую революцию) так объединенно и в один голос страны говорят - что такие вещи (арест Тимошенко) неприемлемы.

Это эмоциональное решение, которое не было достаточно просчитано. Отсюда и такой результат. Мне кажется, ввиду ситуации в Украине, власть должна была бы тщательнее думать над теми шагами, которые делает.

Думаю, этой ситуации больше всего и громче всего аплодируют в Москве, надеясь, что из-за этого наши евроинтеграционные дела начнут постепенно превращаться в туман. Это был бы наихудший сценарий, который только можно представить.

Мы сейчас на пороге подписания соглашения об Ассоциации. Соглашения для Украины чрезвычайно важного, потому что это будет первый реальный шаг к практической евроинтеграции. И я очень не хотел бы, чтобы в европейских странах поставили на весы с одной стороны - евроинтеграцию большого государства, а с другой - конкретное судебное дело. Это была бы со стороны ЕС большая стратегическая ошибка. И я надеюсь, что такого решения они не примут.

Хотя в случае, если это наступление на демократию продолжится, то, безусловно, ратификация соглашения об ассоциации в некоторых парламентах стран ЕС будет очень нелегким процессом.

Считаю, высший уровень власти в Украине должен сказать свое слово. Но пока его нет. Почему молчит Янукович? Я не могу комментировать. Тут нужно обратиться к пресс-секретарю Януковича.

Богдан Соколовский, бывший представитель президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности:

ЯНУКОВИЧ ПОНИМАЕТ, В КАКУЮ БЕДУ ВЛИП

Почему молчит Янукович? Да ему ничего сказать, он растерян.

Запад в первую очередь обеспокоен украинским правосудием, а не тем, что стоит за конкретной фамилией. Ведь то, что сейчас происходит вокруг судебного процесса над Тимошенко, - это фактически зеркало нашей действительности.

Конечно, вся эта ситуация отразится на имидже Украины исключительно негативно. Я в субботу общался со своими коллегами из Штатов и Европы. Там большое непонимание того, что здесь происходит. Это не будет способствовать никакому задекларированному намерению.

По-моему, Янукович в ранге президента всего не понимает. Ведь все в его руках. Но он понимает, в какую беду сам влип и фактически сейчас втягивает все государство.

Санкции со стороны стран Запада могут быть. Думать, что Запад на что-то не отважится, - это была бы большая ошибка. Исключать нельзя ничего. Но было бы очень печально, если бы Европа сейчас под видом протеста приостановила многолетний процесс, направленный на подписание соглашения об ассоциации. Это только осложнит нашу ситуацию.

Анна Герман, Дарка Чепак

Чтобы узнать, почему молчит Янукович, мы позвонили советнику президента по гуманитарным вопросам Анне Герман, но в ответ услышали: “У меня сейчас совещание. Позвоните пресс-секретарю Президента”. И положила трубку.

Со своей стороны пресс-секретарь Дарка Чепак сказала, что уже делала заявление по этого поводу на прошлой неделе. “Наша позиция не меняется - есть судебный процесс, мы в него не вмешиваемся”, - резюмировала она.

Опрашивала Анна Ященко