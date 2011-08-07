Великобритания обеспокоена арестом Тимошенко

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алистер БЕРТ заявил об обеспокоенности в связи с арестом в Украине лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

"Я был очень обеспокоен, когда узнал о задержании украинского оппозиционного политика Юлии ТИМОШЕНКО 5 августа", - цитирует А.БЕРТА пресс-служба партии «Батьківщина».

По его словам, Великобритания вместе с партнерами по Европейскому Союзу продолжит внимательно следить за судебным процессом над Ю.ТИМОШЕНКО и другими бывшими министрами ее правительства, а также должностными лицами.

"Я призываю украинскую власть придерживаться высоких демократических стандартов, включая уважение прав человека, обеспечения верховенства права и независимого, прозрачного и справедливого судебного процесса. Таковыми являются предпосылки для более тесной интеграции Украины с Европейским Союзом", - заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании.