Юрий Луценко: Мегаблок возможен только при условии создания единственной партии

УНИАН обратился за интервью к лидеру “Народной Самообороны” Юрию Луценко.

Юрий Витальевичу, на недавней экспертной тусовке услышала фразу: молчание – нестерпимая для политика вещь. А вы молчите уже несколько недель. Как идет создание блока?

Переговоры о создании блока демократических сил лучше бы проводить в тишине, без преждевременного анонсирования такого объединения. Но недавнее обнародование рейтингов подтверждает серьезную поддержку среди избирателей именно двух сил, которые ведут переговоры: “Нашей Украины” и Народной самообороны как основных, кроме БЮТ, сил демократического лагеря. Социология также подтвердила соотношение – два к одному – наших рейтингов. Казалось бы, цифры говорят об абсолютно вразумительности пути объединения демократического блока – с целью достижения результата, сопоставимого с результатом БЮТ, а вместе – победного результата для демократических сил.

Но есть целый ряд нерешенных вопросов: название блока, лидерство в блоке, кадры. Мы считаем, что эти вопросы не стоит выносить на общественность и комментировать их до принятия общего решения. Но ради того, чтобы переговоры не были бесконечными, Народная самооборона с самого начала предлагает радикальный, но эффективный путь решения этих проблем – объединительный процесс всех политических сил блока для создания единой демократической партии еще до окончания избирательной кампании.

Я уверен, что те проблемы, которые возникают по части лидерства, кадров, названия, необходимо быстро преодолеть, чтобы предложить обществу ту конкретику, с которой мы идём к ним. А не лишь те амбиции, которые сегодня вырисывоваются по информационным лентам. Я имел беседы с президентом Виктором Ющенко как почетным председателем “Нашей Украины” и со многими лидерами этой политической силы о приоритетах, которые блок должен отстаивать в ходе кампании, а следовательно и в реализации в будущем демократическом правительстве. Я убедился, что наши взгляды на эти приоритеты совпадают.

Остается ли шанс, что мегаблок в заявленном формате и с заявленными квотами состоится?

Лишь в том формате, в котором его участники готовы к созданию единой политической партии. Партии, которые лишь хотят подъехать на чужой телеге, чтобы дальше идти своим путем, должны, как и в Европе, идти самостоятельно. Те партии, которые видят избирательный процесс как этап полноценного объединения в единую мощную политическую силу, будут в составе такого блока. Это понятно и избирателю, потому что он голосует за единый список, а не за аморфное объединение, где потом появятся деятели, которые, пользуясь определенными юридическими моментами, будут навязывать волю меньшинства, противопоставляя ее воле избирателя.

Вы выдвигаете ультиматум Правице? Они же чётко заявляли, что не хотят единой партии.

Если действительно не хотят объединяться, то должны объединиться между собой и предложить избирателям свое виденье. Если избиратель их поддержит, то, значит, общество нуждается в такой политике. Если нет, то – нет. Наши позиции с “Нашей Украиной” по большинству вопросов совпадают. И я вижу, что может быть хорошая основа для объединения, потому что уже сегодня она дает общую поддержку около 16–18 процентов избирателей. Следовательно, если другие политические силы готовы поступать так же – пойти путем последующего слияния партии, то двери открыты. Если нет, то тогда не нужно создавать искусственные образования, которые потом изнутри будут разваливать общую работу и приводить к очередным кинахам и морозам. Абсолютно понятно, создание единой партии снимает проблемы как юридического, так и персонального характера.

Лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко активно проводит туры по регионам. Как Вы их оцениваете и когда свои туры возобновит Народная самооборона? Нормальный тур в комфортный для лидера “Нашей Украины” регион подтверждает поддержку этой политической силы. Я доволен, потому что уверен, что результат, достигнутый на этих встречах, пойдет в общую копилку наших политических сил. Что касается нас, то мы начнем туры тогда, когда они будут наиболее эффективны, и уже вместе с “Нашей Украиной”.

Чем в создании общей с “Нашей Украиной” “Народной программы” готов пожертвовать левый политик Луценко?

Мы четыре месяца ездили по регионам, и наши лозунги родились не в голове Луценко, а именно на встречах Народной самообороны с людьми. Так что мы уже написали “Народную программу”. Я уверен, что она будет совпадать с программой, которую услышит от людей Кириленко. Это антикоррупционная реформа, реформа оплаты труда, здравоохранения, создания системы ответственности политика и образования перед избирателями через реформу Конституции. Об этом говорят все ответственные политики. И последний пункт – поддержка среднего и малого бизнеса как путь перехода от сырьевой монополии – главного источника олигархии – к конкурентной экономике свободных людей.

Имею в виду поддержку среднего класса, который был движителем оранжевых событий, но не получил государственной поддержки. Из всех этих позиций я не вижу что уступать, потому что здесь мы с “Нашей Украиной” стратегически созвучны. Я вижу это и в деятельности Президента, и в основе заявлений “Нашей Украины”.

Потому, думаю, именно это будет основой общей избирательной программы и последующей реализации такой программы в правительстве. Все другие заоблачные исторические и геополитические вопросы будем решать, когда общество будет единым, накормленным и будет находиться в безопасности.

Вот нам давал интервью член СПУ Василий Волга, который мечтает создать партию новых левых. Если в принципе левый политик Луценко войдет в правую “Нашу Украину”, то не будет ли душить его при создании таких партий “политическая жаба”?

На этих выборах не стоит вопрос правых и левых, потому любое политическое объединение нельзя рассматривать как правое или левое. Сегодня идет конкуренция между теми, кто исповедует европейский путь Украины, и теми, кто хочет вернуть её в статус колонии. Причем колонии в двух значениях этого слова.

Я только что назвал наши приоритеты. Скажите, они полностью левые или полностью правые? Нет, они проявляют комбинации и правых, и левых подходов для реализации сегодняшней повестки дня. Именно так и нужно действовать объединенной политической силе. В прошлом правительстве представитель СПУ Луценко на должности министра внутренних дел был самым правым, потому что ввёл милиционера в каждое село. И максимально упирал на усиление уголовной ответственности. С другой стороны, выдвиженец правой политической силы Кириленко был самым левым, потому что невидано поднял социальные выплаты и поддержку для незащищенных слоев населения.

Я уверен, что в Украине нельзя воспроизвести рафинированную левую или правую идеологию 20 века, это неумно, неактуально. Что касается проектов господина Волги, то меня не душит никакая жаба, потому что я не верю в жизненную возможность его проектов.

В канун Дня Конституции мы задаем политикам один и тот же вопрос. Имеют ли они право праздновать День Конституции? Если Конституция сдерживает общественное развитие и постоянно приводит к политическим катаклизмам, то очевидно, в день ее празднования необходимо говорить о ее реформе. Мне импонируют французский или польский опыт. Они меняли конституцию ради решительного развития страны. Были и первая, и вторая, и пятая республика...

Нам следует не праздновать, а поговорить, почему наша латанная Конституция служит источником нестабильности и приводит к конфликтам. И все политики должны поговорить о консенсусе между разными политсилами ради создания новой Конституции, которую бы одинаково читали и власть, и оппозиция, которую бы утвердил на референдуме народ и которая бы лет 10–15 была неприкосновенной.

Лана Самохвалова