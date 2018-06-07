Выживет ли Украина без пересмотра газовых контрактов?

Миллер передал Януковичу пожелания Путина насчет персоны нового премьера… Олигархи навязывают миф, что без дешевого газа экономика рухнет…

К нам вчера тихо приехал глава ГазпромаАлексей Миллер. А сегодня после встречи с главой Минтопа Юрием Бойко и президентом Виктором Януковичем тихо уехал.

Накануне его визита в прессе появилась интригующая новость, что между РФ и Украиной достигнуты договоренности по поводу изменения формулы газовой цены. Переговоры по пересмотру газовых контрактов ведутся постоянно, но детально об этом никто ничего не знает.

Правда, возбуждение газового дела против Тимошенко накануне визита Путина и ее мнимый арест в день визита Миллера были призваны показать отношение власти к контрактам.

Сегодняшний визит Миллера ничего не открыл украинскому обществу, но оставил перед журналистами ряд вопросов. Что значит предварительный выброс информации в СМИ о ранее достигнутых договоренностях? Какие козыри переговоров для изменения цены есть у украинской стороны? Что давало надежду на успех снижения цены? Что должно было стать предметом обмена для получения новой газовой формулы? Выдержит ли, в конце концов, украинская экономика старые контракты, учитывая, слухи про то, что украинские химпредприятия получили возможность покупать напрямую азиатский газ? Какими козырями может пользоваться Украина при проведении переговоров? Можно ли в случае упорства России отыграть ранее заключенные договоренности с Россией по достройке блоков АЭС, строительстве завода по ядерному топливу?

Эти вопросы мы адресовали экспертам.

УКРАИНА ВЫЖИВЕТ, НО КОНТРАКТЫ НЕПРАВИЛЬНЫЕ

Иван Плачков, министр топлива и энергетики трех украинских правительств, депутат Киевсовета:

Выдержит ли экономика Украина действующие контракты? Экономика, как и человек, выживает в очень разных условиях. Но контракты неправильные, нелогичные, несправедливые. Украина выживет, но неправильно иметь такие контракты. Тем более что у нас имеется большой объем аргументов для пересмотра. Украина один из самых больших потребителей газа. Наш транспортный потенциал и наши подземные хранилища – необходимые условия для функционирования российского газового бизнеса. Более того, Газпром пересмотрел газовые условия поставок для крупнейших газовых компаний Европы. Это мощный аргумент для Украины. Можно задавать российским партнерам вопрос, почему транспортировать газ в Италию и Францию дешевле, чем в Украину? Если отбросить политическую и олигархическую составляющие и подойти к переговорам с государственных позиций, то возможности маневра в изменении контрактов есть.

Беда в том, что в украинских переговорах собственно энергетическая составляющая играет третьи роли. У Италии и Франции – первую, а у нас третьи. К газовым аргументам традиционно цепляют такой объем дополнительных политических вопросов (как сейчас, например, смена премьера), что на протяжении стольких лет нет четкости, а есть каша.

Могу вспомнить первое президентство Леонида Кучмы. Он лично проводил переговоры с президентом России Борисом Ельциным, с президентами Туркменистана, Казахстана и Узбекистана, и так определялись договоренности. Принималось решение на уровне президентов, и исполнители Бакай, Бойко при наличии договоренностей подписывали договора. И это было эффективно.

У Миллера сейчас есть четкая директива президента или премьера, а у Бойко четких директив нет. Газового вопроса все боятся. Никто публично не объявляет результаты переговоров и их ход. Эта лукавая политика приводит к проблемам как по цене, так и по надежности газоснабжения. Переговорщик должен быть профессионалом, иметь директивы главы державы и знать, что высшее руководство его поддержит, а не будет водить в Генпрокуратуру.

В чем виноваты Диденко или Дубина? Почему Диденко в тюрьме? Без причин. Так и сейчас его сменщики думают: я буду вести переговоры, а чем это закончится?

ОЛИГАРХИ НАВЯЗЫВАЮТ МИФ, ЧТО БЕЗ ДЕШЕВОГО ГАЗА ЭКОНОМИКА РУХНЕТ

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»:

Судя по скупым официальным комментариям, после визита главы Газпрома изменения формулы цены на газ в сторону уменьшения не произошло. Вместе с тем это не значит, что стороны не наработали алгоритм дальнейших действий.

Как и ранее, российская сторона хочет большего за меньшее. Для Газпрома нет смысла пересматривать действующую формулу, поскольку нынешние контракты дают ему максимальную доходность с украинского рынка. И вот так просто перейти с цены триста на двести долларов за тысячу кубов? Для Газпрома это потеря трети выручки. Газпром хочет получить для себя что-то взамен. Это «что-то» уже называлось ранее.

Известна мечта Путина: слияние активов Газпрома и Нафтогаза. Тогда Газпром, теряя выручку сегодня, навсегда приобретает украинские активы. И за эти активы он будет готов заплатить понижением цены газа на протяжении определенного периода времени. Но такие вопросы корпоративного уровня не решает украинское правительство. Поэтому Алексей Миллер был принят на самом высоком политическом уровне. Хотя такая встреча с точки зрения предмета переговоров, да и протокола, является абсурдным. Ведь президент Украины вряд ли может быть подходящим собеседником для главы хозяйствующего субъекта. Очевидно, что Миллер выполнил миссию гонца от кремлевско-белодомствующей братии и, повестка, кроме отраслевых аспектов, имела дополнительные вопросы. Думаю, они выходят за рамки как отраслевой специфики, так и корпоративной компетенции Нафтогаза. Выход Миллера на самый высокий уровень переговоров нужен был, чтобы получить ответы на новые вопросы.

Какие?

Исходя из того, как популярны разговоры о смене главы Кабмина, российская сторона ведет линию на то, чтобы замена первого лица в правительстве произошла в выгодном для них направлении. То есть, скажем так, человека с фамилией на букву А, заменить человеком с именем на Б. И чтобы этот новый человек, который сядет в кресло премьер-министра, посодействовал реализации масштабного проекта под названием слияние (поглощение) активов Нафтогаза и Газпрома.

Называются разные кандидатуры, желаемые РФ, но главное не персоналии, а миссия, которую они должны выполнить.

Дальше украинская сторона попадает в традиционный капкан. Начинается гонка возможных претендентов на это место, они наперебой раздают обещания российской стороне. Все крутится вокруг интересов Газпрома. Если учесть, какое место занимает Газпром в российской власти и кто является его начальником и хозяином, неслучайным выглядит выход Миллера на вершину политического Олимпа. Возможно, украинской стороне также объяснили, что ее ставка на действующего президента Медведева не является политически корректной и многообещающей, поскольку начальником Газпрома является Путин. И то, что Путин не так давно еще на пять лет подписал новый контракт, свидетельствует: Газпром в значительной степени контролируется премьером. Януковичу дали понять, что вести переговоры и на газовые и на окологазовые темы необходимо с премьер-министром.

А ведение переговоров с Медведевым едва ли продуктивно. Он затейливо и мудрено озвучивает позицию премьера Путина.

Что касается формулы ценообразования на газ, то через международные суды ее пересмотра добиться легче, чем в кулуарах.

Обществу навязывается миф о том, что украинская экономика рухнет без дешевого газа. Однако здесь имеется несколько противоречий. Нет системных действий украинской власти, чтобы минимизировать дорогое энергопотребление и замещать этот ресурс. Но надо учитывать, что у нас работает олигархономика. Экономика функционирует в интересах отдельно взятых финансово-промышленных групп, для которых важно иметь дешевое сырье (энергосырье) на входе и максимальную цену на выходе из оффшорной схемы (по ней обычно идет реализация готовой продукции). Поэтому по этой формуле кровь из носу нужна максимально дешевая цена на газ. Даже ценой уступки Украиной целого спектра социально-политических вопросов.

Следствием этого являются Харьковские соглашения, ассиметричные до абсурда. Российская сторона, понимая сущность олигархономики, пытается использовать эту особенность максимально.

Ожидать катастрофы экономики из-за цены на газ – необоснованно. Прогнозы нежизнеспоосбности экономики звучали и раньше. Когда цена на газ менялась с 50 на 95, потом с 95 на 130, потом со 130 на 179,5 и так далее. И все время вопили, что все рухнет. Тут ответ украинского правительства частным собственникам газоемких производств должен быть простой. Если не можете обеспечить прибыльность своего бизнеса, то либо делайте его более энергоэффективным, либо продавайте, а не пытайтесь решить проблемы бизнеса за счет социума. Высокая цена на газ существует для всех стран.

ТЯЖКО ПРИДЕТСЯ ХИМИКАМ – ИМ ПРИДЕТСЯ ПРОДАВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сергей Дьяченко, ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова:

Сначала нам объявили, что РФ и Украины договорились о смене формулы, а потом отказались, что россияне снова что-то переиначили, что-то еще захотели. И пришлось отказаться.

Выживет ли Украина без изменения контрактов? Много говорилось, насколько болезненными являются нынешние цены для металлургии и химии. В себестоимости металлургии часть газа составляет 9%. Выдержит ли металлургия? Скорее всего, да. Тем более что она частично перешла на угольные технологии. Химикам придется тяжело, в себестоимости минеральных удобрений, аммиака часть газа составляет от 40 до 70%. Их основные конкуренты – Север Африки и Ближний Восток. Там газ дешевый. При таких ценах химикам будет тяжело. Да, были слухи, что руководитель химической отрасли получил возможности поставлять дешевый среднеазиатский газ. Я же думаю, что речь идет об 11 миллиардах среднеазиатского газа, который был в хранилищах, а потом его вернули Фирташу. Эти 11 миллиардов никуда не делись с территории Украины, Газпром переучел его на себя, а потом его вернули Фирташу.

Но вопрос дешевого газа решен на год. Если же далее цена будет 400 долларов, то ничего хорошего не выйдет. При цене 400 химическая отрасль не вытянет. Наша химия или умрет, или ее перепродадут Газпрому. Но я в этом проблемы не вижу. Химическую отрасль должны развивать страны, имеющие газовые ресурсы.

Конечно, трудно придется теплокомунэнерго, это приведет к повышению цены на электроэнергию. Но это далеко не коллапс.

Опрашивала Маша Мищенко