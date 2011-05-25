Россия не собирается пересматривать газовые контракты с Украиной?

Фактически Россия в переговорах дала понять, что не намерена пересматривать существующие контракты.

Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Минэнерго РФ пишет издание «Коммерсант-Украина» (№81 от 25 мая 2011 года).

"Подобные вопросы решаются на уровне Президентов или премьер-министров. Тот факт, что на переговоры прислали главу «Газпрома», говорит, что Россия тянет время. Осенью и зимой договариваться о газе будет сложнее, чем весной-летом", - пояснил собеседник издания. По его словам, Украина конкретизировала свои предложения и теперь требует, чтобы базовая цена в формуле была установлена на уровне 350 долл., а не 450 долл. за тыс. кубометров. "Эта базовая цена установлена исходя из стоимости газа в Восточной Европе в январе 2009 года за вычетом стоимости его транспортировки", - сказал собеседник.

Ранее в Минэнерго РФ заявляли, что базовая цена, заложенная в формулу для Украины, была выше европейской. Кроме того, из нее необходимо было вычесть стоимость транспортировки до европейской границы. Действующее соглашение не предусматривает сезонной скидки на газ (летом – на 20-25% дешевле) и скидки на объем (чем больше покупаешь – тем дешевле), которые содержатся в других европейских контрактах "Газпрома". В качестве основы для расчета цены заложен газойль, как в итальянском контракте, хотя альтернативой газу в Украине является уголь.

В то же время издание «Фокус» со ссылкой на свои источники в Минтопэнерго Украины сообщает, что в ходе переговоров глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР и глава Минтопэнерго Юрий БОЙКО договорились об изменении формулы цены на газ для Украины. «Принципиальное согласие России получено. Детали пока рассказать не могу», - отметил собеседник издания. По его словам, Россия согласилась на то, чтобы в формуле как базовая цена использовалась цена угля, а не газойля. Впрочем, как добавил собеседник, пока рано говорить о том, что переговоры окончены.