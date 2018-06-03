Вехи недели. Расслоение Януковича и антиукраинская операция с чешскими дипломатами

Украина в ближайшем будущем снова станет объектом информационной агрессии со стороны России… Луценко становится символом сопротивления правящему режиму…

Расслоение Януковича

Невнятная реакция главы государства на события 9 мая показала, что сильная властная вертикаль, якобы выстроенная за минувший год, на поверку является имитацией бурной деятельности. Как выяснилось, добиться заявления об отставке от львовского губернатора может группа представителей «Свободы», тогда как Виктор Янукович способен только строить подчиненных ему министров в зале заседаний на Банковой. Неудовлетворенность главы государства реформами в образовании и здравоохранении не вылилась в кадровые решения. Повышая голос на членов правительства, президент этим и ограничивается. Порой кажется, что Янукович не рискует увольнять министров, понимая, что таким образом он перебрасывает на себя вектор ответственности. Стоит ли удивляться, что некоторые главы ведомств, например, министр внутренних дел Анатолий Могилев, чувствуют себя безнаказанными и ведут себя словно пожизненные члены Кабинета министров.

Что касается Галичины, то там до последнего времени был неплохо развит малый и средний бизнес, но принятие Налогового кодекса превращает вчерашних упрощенцев в питательную среду для пополнения рядов радикальных политических сил. Падение уровня жизни позволит им набирать рейтинговые очки и разрушать миф о всесилии Януковича. «День гнева» в столице и на местах – это только цветочки: чтобы оценить постоянно растущую температуру общественных настроений, можно не проводить социологические исследования, достаточно пару часов походить по рынкам и магазинам и послушать людей. От массовых выступлений украинцев удерживает политическая апатия и садово-огородные заботы. Это означает, что в запасе у власти есть три-четыре месяца, не более того.

Россия: прямая и явная угроза

К внутриполитическим проблемам в ближайшее время может добавиться обострение отношений с Россией. По крайней мере, относительно событий во Львове высказалось немало официальных лиц, причастных к формированию политики нашего «стратегического партнера». Российский президент Дмитрий Медведев поставил Украину в один ряд с Грузией и Эстонией (достаточно комплиментарно – как для нероссийского наблюдателя), где якобы «пляшут на костях участников войны». Медведев идет на обострение, поскольку президентская кампания приближается, а тандемократия с Владимиром Путиным отошла в прошлое.

Предварительный анализ позволяет говорить о том, что Украина в ближайшем будущем снова станет объектом информационной агрессии со стороны России. Руководителям соседнего государства не по душе относительно успешное продвижение официального Киева к соглашению об ассоциации с ЕС. Руководство нашей страны, возможно, было бы не прочь капитулировать, но такой расклад не устраивает Кремль. Поэтому жителям Украины предстоит узнать соседский вариант «горкой правды» о своих правителях и оппозиционерах... Подобная технология уже была обкатана на президентах Грузии и Беларуси, да и бывший мэр Москвы Юрий Лужков не понаслышке знаком с убойным эффектом целенаправленного телекиллерства. Многочисленные скелеты в шкафу украинского руководства, к сожалению, будут извлечены наружу без сантиментов.

Антиукраинская спецоперация с чешскими дипломатами

Скандал с объявлением двух чешских дипломатов персонами нон грата также не ускорит продвижение Украины на пути к Ассоциации с ЕС.

Потому, кроме обид со стороны украинской власти за бывшего тимошенковского министра Данилишина, которому Чехия предоставила политическое убежище, здесь явно просматривается российское старание. Внешнеполитический курс донецких правителей и без того не обременен интеллектуальным напряжением, но что касается «чешского скандала», то здесь вообще имеет место либо вредительство со стороны причастных к нему лиц, либо беспробудная глупость. Ведь ни одного плюса эта «спецоперация» а-ля СБУ-ФСБ Украине не дает. Сплошной негатив…

Азаров верит в гривню?

Украинский премьер убежден, что нашей делегации удастся уговорить представителей Газпрома сменить формулу цены российского газа, который, если верить прогнозам профильного министерства, до конца года будет стоить 400 долларов за тысячу кубометров.

Азаров свято верит в способность правительства не допустить раскручивания инфляции и обещает даже снижение тарифов на услуги ЖКХ. Уже в который раз он заверяет, что гривня стабильна и дефолта не будет. Жаль только, что сексуальный скандал с директором-распорядителем МВФ Домиником Стросс-Канном вряд ли позволит представителям Кабмина договориться о возобновлении кредитования нашей страны. Помнится, Азаров обещал обойтись без денег МВФ. Похоже, настало время выполнить обещанное.

Луценко теряет вес и набирает очки

Продолжающий голодовку лидер Народной самообороны может выйти из заключения новым лидером оппозиции. При всей неоднозначности натуры Юрия Луценко он сумел поставить власть в тупик, заставляя демонстрировать все новые и новые образцы репрессивного абсурда.

Бывший министр внутренних дел постепенно превращается в символ сопротивления правящему режиму. Возможно, против собственной воли, но от этого не менее неотвратимо. Юлия Тимошенко четко ощутила угрозу своему лидерству в рядах оппозиции и показательно попыталась прорваться в больничную палату к главному «самбисту». Безуспешно. Не исключено, что на Банковой смирились с необходимостью выпустить Луценко на свободу и ждут соответствующего решения Европейского суда по правам человека.

Юрию Витальевичу остается пожелать здоровья и политической разборчивости – уже не один лидер рейтинга в Украине становился аутсайдером по вине своего окружения.

Евгений Магда, Владимир Ильченко