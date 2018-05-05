Ну кто поверит, что инфляция составила всего 9%?

Показатель инфляции только по гречке сфальсифицирован в сторону занижения на полпроцента… 53% украинцев считают, что ситуация ухудшилась… В последние дни в Украине разгорелись жаркие дискуссии по поводу того, являются ли объективными официальные показатели инфляции, либо они сфальсифицированы правительством. Представители оппозиции настаивают, что реальная инфляция, в частности, за 2010 год намного превышает объявленную Госкомстатом величину в 9,1%.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в минувший понедельник в своем заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора Пшонки потребовала расследования фактов фальсификации экономических показателей. Как сообщила пресс-служба БЮТ-«Батькивщины», экс-премьер соглашается с выводами независимых экспертов, в соответствии с которыми уровень инфляции в 2010 году составлял более 25%, в то время как власть обнародовала данные о 9-процентном уровне инфляции.

На следующий день на официальном сайте упомянутой партии появилось даже сообщение, в котором со ссылкой на расчеты аналитиковэкономического департамента «Батькивщины» указывалось, что «фактический индекс потребительских цен в декабре 2010 года составил 142,3% к декабрю 2009 года – против 109,1%, официально обнародованных Госкомстатом».

Как отмечается в документе, правительство Януковича – Азарова умышленно фальсифицирует показатели инфляции – понятно, что в сторону снижения. Делается это для того, чтобы обмануть людей, осуществляя фиктивную индексацию вместо реальной. По информации из областей,

руководство Госкомстата требует от своих региональных подразделений подавать наверх лживую информацию об инфляции, указывается на сайте «Батькивщины».

Правительство и парламентарии из партии власти, естественно, отметают обвинения в фальсификации показателей инфляции. Они утверждают, что никакого давления на руководство статистического ведомства не оказывалось и что реальная инфляция соответствует официальным показателям.

Надо сказать, что большинство рядовых украинцев стоят в данном споре не на стороне власти. О чем могут свидетельствовать показатели соответствующих социологических исследований.

Например, согласно результатам опроса «Українського демократичного кола», по заказу Института политики, проведенного с 29 января по 7 февраля этого года, почти 62% соотечественников чувствуют ухудшение материального положения. При этом треть опрошенных (33,3%) отметили, что их материальное положение не изменилось, и только 4% считают, что их материальное положение улучшилось.

«Таким образом, за последний год, как говорит премьер-министр Николай Азаров, только четырем процентам стало жить лучше, стало жить веселее», - съязвил на сей счет вице-спикер парламента Николай Томенко. По его словам, каждой десятой украинской семье (11,2%) не хватает денег даже на еду, а двум пятым (41,3%) если есть за что покупать еду, то нет денег на одежду или обувь. Кроме того, Томенко отметил , что абсолютное большинство населения (97,5%) в той или иной степени обеспокоено ростом цен.

Подтверждают недоверие украинцев к правительству и радужным официальным статистическим показателям также результаты более свежего соцопроса, проведенного в прошлом месяце социологической службой Центра им. Разумкова. «В феврале 2011 года 46,9% граждан полностью не поддерживали деятельность правительства», - рассказал директор этой службы Андрей Быченко, отметив, что год назад ожидания населения были позитивными.

По данным социолога, в 20 из 22 сфер жизни в Украине население чувствует ухудшение своей жизни за год деятельности Кабинета министров во главе с премьер-министром Азаровым. По словам Быченко, «кроме традиционных экономических сфер, это уровень цен, уровень благосостояния человека, уровень оплаты труда».

По данным исследования Центра Разумкова, почти 53% граждан считают, что ситуация в целом в Украине ухудшилась за последний год. А средняя оценка деятельности правительства Азарова составляет лишь 2,46 по пятибалльной шкале.

Таким образом, украинцы не ощутили на себе зафиксированное правительством замедление инфляции и рассчитанное на базе этого показателя увеличение реальных доходов в 2010 году.

Конечно, расчеты аналитиков экономического департамента «Батькивщины» о реальной инфляции за 2010 год в размере свыше 42% представляются очень «смелыми». А вот заявленный Юлией Тимошенко инфляционный показатель в 25% видится близким к фактическому. Сам же факт занижения правительством официального размера инфляции не вызывает сомнений, и в этом Генпрокуратура могла бы легко убедиться, если бы такое желание возникло у руководства данного органа.

Доказать искажение инфляции в сторону занижения можно на одном простом примере – на ценовой ситуации со ставшим в последнее время уже «легендарным» продуктом – гречкой.

Известно, что в начале прошлого месяца, после того как в январе гречневая крупа в некоторых супермаркетах стала продаваться по 25 гривен и выше, правительство административным путем «уговорило» производителей и торговцев, чтобы эта крупа стоила в розницу не более 14 гривеньза килограмм.

Также всем известно, чем это всё закончилось – гречка практически исчезла из прилавков магазинов. Данная крупа лишь эпизодически появлялась в отдельных супермаркетах, чтобы придать видимость ее наличия в торговой сети. При этом из-под полы гречка продавалась на продуктовых рынках, но по цене 20-22 гривни.

Проверяющие органы могут затребовать у Госкомстата соответствующие документы, и там они наверняка увидят, что цена на гречневую крупу в феврале зафиксирована на уровне около 14 гривен за килограмм. И как же могло быть иначе, если такую цену де-факто назначило правительство?

Однако произведем некоторые расчеты. Зимой-весной прошлого года гречка стоила в розничной сети 6-7 гривень за килограмм. А в феврале нынешнего года Госкомстат зафиксировал цену на нее в 14 гривень за кило. Следовательно, цена гречки официально повысилась где-то на 100% или чуть больше того.

Согласно весовой структуре для расчета индекса потребительских цен, которую сейчас применяет Госкомстат, «вес» гречневой крупы равняется 0, 00497. Это означает, что доля данного продукта в потребительской корзине украинцев составляет 0,497%, то есть примерно полпроцента.

Официальная статистика, с учетом подорожания гречки всего на 100%, зафиксирует прирост инфляции за счет этой позиции приблизительно на 0,5%. Тогда как, если принять для расчета февральскую цену на гречку, скажем, в 21 гривню за килограмм, то окажется, что инфляция прибавила по этому продукту более 1%.

Таким образом, показатель инфляции в Украине по гречке сфальсифицирован в сторону занижения примерно на 0,5%. И такая разница в инфляции только за счет одного продукта! При этом можно предположить, что и по многим другим товарам официальная статистика занижает цены – по муке, хлебу, картофелю, овощам, фруктам, молочным продуктам и т.д.

Утверждать же, что власть умышленно занижала показатели роста цен, позволяют, к примеру, обнародованные в СМИ в январе свидетельства одного из чиновников – руководителя ценовой инспекции в Волынской области Тараса Куйбиды. Он, в частности, рассказал, как еще в июле 2010 года ему поступило указание с центра, что продовольственная инфляция в документах не должна превысить 5% за месяц, а еще лучше, чтобы она была нулевой. Затем подобные требования поступали из столицы ежемесячно.

При этом чиновник привел шокирующие цифры, свидетельствующие о возможных масштабах фальсификации показателей роста цен. Так, цены на муку высшего сорта по стране в целом якобы выросли только на 5,6%, а по Волынской области, где цены не искажались, – на 24,6%. Цены на манную крупу в Украине будто бы увеличились на 6,4%, тогда как в Волынской области – на 33,2%. Сливочное масло в среднем в стране подорожало якобы лишь на 10,2%, а в Волынской области – на 23%.

На основании разницы в вышеприведенных цифрах, а также примера с ценами на гречку можно предположить, что реальная инфляция за 2010 год составила не 9%, как доложил Госкомстат, а свыше 20%. Более точно можно сказать только по результатам тщательной и объективной проверки.

Поэтому обвинения, выдвигаемые сейчас оппозицией о фальсификации инфляции, кажутся справедливыми. Однако «почему-то» мало верится в то, что Генпрокуратура сумеет найти доказательства такой фальсификации.

Игорь Котович