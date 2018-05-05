От Табачника и других чиновников требуют оплатить счета

Сегодня исполняется год, как украинским образованием руководит Дмитрий Табачник. Уже через несколько дней после его назначения Украину захлестнула волна “АнтиТабачной” кампании, студенты отправляли чучело Табачника поездом в Москву, и даже на билет денег не пожалели, депутаты регистрировали проекты постановления о его освобождении от должности министра, а заместитель главы АП Анна Герман заявила, что добровольная отставка Табачника была бы полезна для новой власти.

Она заверяет, что Янукович никогда не не поддержит “реформ Табачника” (но почему он его держит?), нардепы и облсоветы продолжают требовать отставки министра-“украинофоба”, а студенты – массово протестовать против его новаций.

Прискорбную годовщину студенты отметили акцией под Министерством образования «Табачник, уплати по счетам!»

Правда, под сами стены помещения Минобразования им попасть не удалось. Забор, который Табачник вопреки установке Азарову поставил этим летом, сегодня наглухо закрыли перед молодежью. Поэтому им пришлось митинговать на тротуаре. Причем Табачника оберегали многочисленные милиционеры вместе с курсантами Академии МВД.

– За этот год Табачник ничего не сделал хорошего для украинского образования, а все его действия были направлены на то, чтобы больше снимать денег со студентов, – кричал в рупор студент Харьковского национального университета им.Каразина. – Студентам пытались “пропихнуть” платные услуги, протащить закон “О высшем образовании”, позволяющий каждый год увеличивать плату за учебу. Поставили забор вокруг своего министерства, на который потратили свыше 100 тысяч гривен... И теперь студенты пришли со счетами к господину Табачнику.

В это время к громкоговорителю подходит руководитель Департамента высшего образования министерства Ярослав Болюбаш.

– Я не понимаю, чего вы здесь собрались, но то, что я услышал, это полная неосведомленность...

Чиновник рассказывает о преимуществах нового законопроекта о высшем образовании, который именно в это время в стенах министерства рассматривает рабочая группа: “Как отнимают автономию вузов? Можно ли отнять то, что было? Речь идет о расширении. Вы вчитайтесь!”

– Как вы оцениваете деятельность Дмитрия Табачника за этот год? Какие достижения министерства? – спрашиваю у господина Болюбаша.

– Как я могу оценивать работу министра? Я могу сказать о том, что сделано Департаментом высшего образования.

И чиновник опять нахваливает новый законопроект о высшем образовании.

– Мы не хотим, чтобы ваше министерство пересматривало историю Украины, чтобы не было никаких общих комиссий с Россией, – озвучивал требования молодые аспиранты. – Не хотим введения платных услуг. Не хотим взяточничества...

– Никаких экзаменов нет. Есть балл вуза. Он работает на творческие специальности... Сейчас некому вступать на заочное отделение...

Передать для Табачника чек от студентов на сумму в 10 миллионов гривен “за пропущенные пары, во время которых они ходили на акции протеста против непутевых инициатив министерства”, чиновник отказался.

Поэтому этот и другие выставленные Табачнику счета ребята прицепили на острые шпили ограждения.

Поддержать студентов пришел и украинский писатель Сергей Пантюк. Мы поинтересовались его оценкой деятельности Табачника на должности министра.

– Это “смотрящий” от российской клики. И не Табачник отчитывается Януковичу, а Янукович отчитывается Табачнику, сколько причинили вреда этим хохлам, – рассказывает Пантюк. – Для меня дело чести быть здесь. Тем более что я папа первоклассника. Я вижу, как школа негативно воспринимает эти так называемые “перемены”. Были классы по 20 учеников, стали по 32. Книг нет, все тащится из Интернета. Чем отличаются негодяи от нормальных людей? Нормальный человек выходит – негодяй прячется за забором, потому что он боится. Но все заборы падают – рано или поздно... Их правление – это последняя отрыжка старого мира, России, которая сама на грани распада. Украинская ментальность – это вол. Вола гнут, гнут, но тут муха укусила, тут кнут ударил, тут пнули ногой – и тогда этот вол срывается. И тогда появляются Гонта и Железняк, и все меняется.

Мы, в свою очередь, попробовали исследовать, как изменилось украинское образование за год управления Табачника.

Языковой вопрос: в фаворе суржик

Табачник упрямо продвигает русский язык в украинской образовательное пространство. С его приходом экзамен по украинскому языку при поступлении в вуз стал необовязателен, отменен экзамен по украинскому языку при завершении бакалаврата и при поступлении в аспирантуру. В структуре МОН ликвидировали подразделение содействия образованию на родном языке. Потом Табачник заявил, что в школы нужно вернуть отдельный курс русской литературы, возобновить подготовку преподавателей русского языка, “зарубежную” литературу переименовать в “мировую”, “где русская литература будет занимать три четверти учебного процесса”.

В то же время Табачник пообещал упростить программу из украинского языка. “Разгрузить” школьников чиновник почему-то решил, выбросив из учебной программы современных украинских писателей.

Он также позволил вузам вести обучение иностранцев на любом языке, мол, за последние 5 лет в Украине происходил отток иностранных студентов, и виной тому – украинский язык. Но о качестве украинского образования и о соотношении цены качества господин министр как-то не задумался. Зря...

Международный XI конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцыка оказался под угрозой срыва, потому что Минобразования «односторонне вышло из числа организаторов конкурса».

А вспомнить проекты языковой и литературной концепций от Табачника!

“Опубликованный документ фактически дает основания для того, чтобы в сфере образования русский язык пользовался неоправданными преимуществами, существенно снижая стимулы к изучению государственного украинского языка не только представителями других национальностей, проживающими на территории Украины, но и украинцами”, – составили заключение эксперты после изучения концепции языкового образования.

По мнению политолога, публициста Тараса Возняка “главная цель министра Табачника – не защитить русский язык, которым и так владеют все 100% украинцев, а не дать распространиться украинскому, заблокировать возможность украинской молодежи полноценно изучать украинский язык, а соответственно – создавать украинскую целостную политическую нацию... “Так украинский язык учили при СССР, - сказал он. - Фактически мы получим на выходе людей, которые не будут знать никакого языка, кроме как бы русского, точнее – суржика. Суржика и на устах, и в головах”.

История: опять совок Сперва Табачник взялся за учебник по истории Украины. Даже статью написал о том, каким должен быть такой учебник, среди прочего предложив признать лидеров ОУН-УПА Степана Бандеру и Романа Шухевича коллаборационистами.

В ходе телефонной линии газеты “Аргументы и факты в Украине” Табачник назвал определение Голодомора геноцидом украинского народа “выдумкой украинских историков”. По его словам, голод был искусственным, но не был геноцидом.

Позже чиновник решил писать совместный украинско-российский учебник истории. Но сами историки обеих стран заявили, что это нереально. Табачник не отступал и взялся за написание совместного с Россией уже пособия по истории для учителей.

“Содержание таких пособий призвано формировать одобряемые государством стереотипы. Такие же стереотипы, которые формировал, например, “сталинский Краткий курс истории ВКП(б)”, впервые изданный в 1938 году, – заявил доктор исторических наук Станислав Кульчицкий. – Понятно, что в таком совместном руководстве будут и украинские авторы, и российские, но в нем будет российская точка зрения на событии за все 12 веков нашей истории. Только российская!.. Нельзя сомневаться, что такое пособие будет выпущено, одобрено нашим министерством и пущено в оборот. Это подрыв исторического образования и национальной памяти”.

К тому же историку по образованию да еще и с корочкой доктора наук Табачнику стоило бы знать опыт других государств, где совместные учебники не прижились. Например, идея франко-немецкого учебника провалилась, и им сегодня никто не пользуется. Потому что, как говорил Кульчицкий, “у каждого народа свой взгляд на ту или иную битву, происходившую между ними. А битв между немцами и французами было много. Между Россией и Украиной было тоже много всякого...”

Но пока ведутся разговоры вокруг будущего совместного пособия-учебника, в новом учебнике по истории Украины уже нет упоминания о Героях Крут.

Высшее образование: возвращение к коррупции? Табачник потребовал от студентов денег, убеждая, что платные услуги – это признак цивилизованности. Но пресловутое постановление Кабмина №796 возмутило учащихся вузов по всей стране. По подсчетам лидеров студенческих организаций, тогда на акции в разных городах Украины вышли около 24 тысяч студентов. Под давлением молодежи власти пришлось от этой идеи отказаться.

Во вступительной кампании тоже произошли перемены. Табачник хотел вернуть вступительные экзамены, но на такой резкий шаг все же не решился. Однако существенно повысил вес школьного аттестата при поступлении. Он и поныне настаивает на введении “балла вуза” при поступлении, якобы для творческих специальностей. Но в законопроекте этого четко не прописано. Поэтому “балл вуза” каждый ректор сможет толковать на свое усмотрение. А какой ректор не хочет возвращения экзаменов?

Кроме “балла вуза” в законопроекте от Минобразования, зарегистрированном дружком Табачника депутатом Луцким, прописали и критерий определения статуса вуза – количественный. Если бы закон приняли в такой редакций, Киево-Могилянская академия должна была бы стать колледжем.

Кстати, Табачник объявил войну академии. Он не захотел утверждать правила приема на 2011 год, потому что там прописан сертификат ВНО по английскому для всех выпускников. Что и не удивительно – в уставе вуза указано, что один из рабочих языков – английский. Но почитателю русского Табачнику английский почему-то не по нраву. Не потому ли, что он сам его не знает? Не позволяет Табачник академии вести и подготовку докторов философии. Хотя именно Могилянка первой в Украине открыла бакалаврские и магистерские программы, по которым сегодня работают все вузы страны.

Скандальные выборы ректора в Донецком национальном университете без участия Табачника тоже не обошлись.

Последствия увольнения руководителя Украинского центра оценивания качества образования Игоря Ликарчука, который организовывал и вводил ВНО в Украине, и утверждения на этом посту замминистра Табачника Ирины Зайцевой (не владеющей литературным языком), еще дадут о себе знать после проведения вступительной кампании.

Госзаказ в этом году существенно уменьшится. Табачник сначала пообещал урезать его на 42%, потом цифра снизилась до 10-15%. Что будет в результате – неизвестно. Основанием для сокращения государственного заказа министерство видит уменьшение численности выпускников школы, но по закону, число студентов, обучение которых финансируется из бюджета, зависит от общего количества населения Украины, а не от количества лиц, закончивших школу в последний год.

Школа: от 11-летки к “оптимизации”

Основное событие в жизни среднего образования – переход на 11-летку. При этом 5-летних малышей обязали получать дошкольное образование. С тем, что в Европейском Союзе нет ни одной страны, где бы получение полного среднего образования длилось меньше 12 лет.

Потом появилась мода на закрытие украинских школ, особенно на Донбассе, под неловким названием “оптимизация”. Недавно отчитываясь в парламенте, Табачник заявил, что в Украине насчитывается 605 школ, где учатся от 1 до 10 детей. А закрывают почему-то школы на Донбассе и Луганщине, где учатся по 100 и больше учеников. Например, в украинской школе в Макеевке учится 404 ученика, а ее почему-то хотят закрыть.

Азаров вроде бы запретил закрывать школы, заявив: «Это наша забота, если не будет хватать средства, взять на себя финансирование таких малонаполняемых школ». Но улучшение жизни уже сегодня они тоже обещали...

P.S. Табачник на должности министра мог бы стать хорошим катализатором украинизации. В ответ на его пророссийскую политику специалисты-педагоги, студенты и все неравнодушные граждане должны были бы активно распространять моду на все украинское, что смело бы таких табачников и его покровителей с Олимпа... Пока этого еще не произошло.

Пока еще...

Анна Ященко