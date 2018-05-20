Табачник пошел войной на Киево-Могилянку?

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит заявляет, что “главный педагог” Дмитрий Табачник объявил Могилянке войну. На пресс-конференции в УНИАН руководитель ведущего украинского вуза рассказал, как министерство давит на академию, почему Могилянке не позволяют осуществлять подготовку докторов философии и чем опасно принятие законопроекта о высшем образовании. Война против Могилянки

По словам Сергея Квита, на сегодня между Киево-Могилянкой и Минобразования возникли две конфликтные ситуации.

– Я связываю оба конфликта персонально с Дмитрием Табачником, а не с министерством и работниками, – сразу отметил Квит.

Первая проблема – для Могилянки не утверждают правила приема на следующий учебный год: МОН не позволяет, чтобы академия требовала от вступающих в должность сертификат по английскому языку на все специальности.

– Хотя уже 19 лет Киево-Могилянская академия требует английский. Английский у нас в уставе, – говорит Квит. – У нас два рабочих языка – украинский и английский. Это не просто декларация. Часть учебного процесса происходит на английском, потому мы не можем не требовать этих сертификатов. И подавляющее большинство источников, которые даются к изучению, англоязычные. Это европейская система.

В КМА заверяют, что там не ущемляют права абитуриентов, которые в школе изучали немецкий, французский или любой другой иностранный язык. Ведь будущие абитуриенты заблаговременно зная об этом условии, займутся изучением английского, и когда будут сдавать ВНО, пройдут соответствующий тест. А уже во время обучения в академии смогут параллельно изучать любой из представленных 14 языков.

Вторая конфликтная ситуация – вопрос переутверждения устава.

НАУКМА была подчинена МОН еще в 2002 году (раньше Могиляка принадлежала Кабмину), но фактически этот процесс завершился только в этом году. Потому вуз должен был переутвердить устав. Но опять начались проблемы.

– Нам ставят вопрос с нажимом: вы, мол, не имеете права записать в устав докторскую школу и PhD-программы, – рассказывает Квит. – НАУКМА – единственный университет в Украине, который создал докторскую школу, которая на сегодня охватывает шесть PhD-программ западного образца. Это не кандидат наук, которому дали другой диплом. Наши аспиранты имеют 12-15 интердисциплинарных курсов. За 4 года обучения они должны пройти три разных курса английского языка, публиковаться в западных научных журналах, выступать с докладами на научных конференциях по-английски. Аспиранты имеют двух научных руководителей – один наш, второй – западного университета-партнера. Меня на сегодня как президента академии не волнует государственное признание наших дипломов PHD, потому что наша докторская школа имеет соглашения с Барселонским университетом, с Маастрихтским университетом и с университетом Западного Онтарио в Канаде (а это один из лучших мировых университетов). Эти университеты признают наш уровень докторской школы. И наши докторанты при защите могут получить наш диплом и диплом университета-партнера. Но нас тревожит вот что. Мы единственные создали докторскую школу (а согласно с обязательствами Украина в 2010 году везде должна перейти от аспирантуры и докторантуры к PHD), но нам в уставе не позволяется вписать эту докторскую школу...

Почему Табачник начал наступление на Могилянку?

– Очевидно, ему не нравится эффективный университет без коррупции. Очевидно, не нравится автономный университет, – рассуждает Квит. – Фактически, в Украине нет ни одной автономии. Государство контролирует авторитарно деятельность университетов во всех абсолютно сферах. Мы по духу свободный университет. Какие могут быть последствия? Мне тяжело сказать... Возможно давление на меня персонально... У меня еще 4 года контракта. Могут пытаться уволить через выговоры. Относительно университета – возможны какие-то внеочередные проверки...

Чем опасен законопроект о высшем образовании

На недавнем заседании Совета ректоров высших заведений образования Киевского региона, Сергей Квит представил экспертные выводы НАУКМА относительно проекта нового Закона Украины "О высшем образовании» и предложил полностью отказаться от этого законопроекта.

– Главная цель этого законопроекта – представить формальные изменения, которые якобы происходят в нашем образовании, – рассказывает Квит. – Что действительно есть в данном законе – это утверждение трицикловой системы: бакалавр, магистр и PHD. Кроме этого, мы не видим никаких изменений, которые реально приближали бы нас к единому европейскому пространству высшего образования. Более того, я считаю, что данный закон отбрасывает нас назад, но неизвестно куда: потому что вернуться в советскую систему уже невозможно, ее нет. Но данный закон в действительности отмежевывает Украину от единого европейского пространства высшего образования.

Господин Квит уверяет, что введение PHD – это абсолютно формальный шаг.

– Если у нас была подготовка кандидата наук, то теперь этому кандидату просто дают другой диплом – PHD, но система не изменена. И, в сущности, нет никакой системы подготовки кандидата наук.

Более всего возмущает руководителя Могилянки полное игнорирование в законе вопроса английского языка.

– На последней конференции Ассоциации европейских университетов в Вене, в которой я принимал участие, выступал представитель Венгрии и говорил, что там страшная проблема с английским, хотя в Венгрии очень большой процент академической среды общается по-английски, такая же проблема у поляков, венгров, у всех, кто когда-то был в социалистическом лагере, – говорит Квит. – А мы этот вопрос абсолютно игнорируем. – Без английского языка нет никакой евроинтеграции, нет никакого Болонского процесса. На каком языке испанец может понять немца? Только на английском. Это общепринято в Европе и мире.

Президент НАУКМА также отмечает, что этот законопроект практически делает невозможной интердисциплинарность, на которой базируется вся европейская мировая система. Интердисциплинарность – это система свободной творческой учебы, когда сам студент формирует траекторию своего обучения.

– Одно из наиболее комичных положений – стратификация университетов. Прописано, что университет должен иметь 10 тысяч студентов. В таком случае ни Стенфорд, ни Принстон не вписываются в классические университеты, если их разделяют по количественному признаку. Университеты продолжают существовать по принципу содержания, они не могут принимать участие в собственном развитии. Никогда в мире университеты не зависели только от государственного финансирования. Мы имеем где-то 254-256 университетов. Государство просто не может их профинансировать. Они сами должны заботиться о себе. Базовая идея современного университета – автономия. Финансовая, кадровая, академическая. Государство просто должно дать возможности университету, а не контролировать его каждый “чих”.

Сергей Квит отмечает, что проект закона также входит в конфликт с программой экономических реформ Януковича «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Программа якобы чрезвычайно рыночная, предусматривает создание конкурентно-качественных университетов, а закон – “абсолютно совковый”.

– Данный закон обсуждается и протаскивается с неизвестно какой целью. Эффекта от него никакого, – заверяет президент НАУКМА. – Печальный опыт принятия закона об 11-летке, который был проголосован моментально. Есть опасность, если данный закон внесут в ВР, он тоже будет моментально проголосован. Но я не хочу допускать такой мысли...

“Засланные казачки” от Минобразования На пресс-конференцию в УНИАН, кроме журналистов, пожаловали и представители МОН. Не последние люди в министерстве: директор департамента высшего образования Ярослав Болюбаш и руководитель Сектора взаимодействия со СМИ и связей с общественностью, пресс-секретарь Табачника Ирина Костевская.

Говорят, накануне из Министерства образования позвонили в Могиляку, начались истерика и возмущения, как это так, что господин Квит осмелился выйти на пресс-конференцию, да и еще критиковать министерство.

Но, наверное, зная вес Могилянки, причем не только в украинской образовательной среде, решили из первых уст услышать, о чем же будет говорить руководитель НАУКМА.

Болюбаш, почему-то решив попробовать себя в роли журналиста, тоже задал Квиту вопрос, достаточно развернутый, с критикой и наставлениями.

– Мы знаем друг друга очень давно. Я почти 30 лет работаю в аппарате. И меня никто никогда не выгонял, какой бы не был министр: левый или правый, или регионал. Очевидно, я имею определенный вес я профессионал. У меня возник риторический вопрос – а какой вы страны филиал? Ведь Киево-Могилянская академия всегда была украинским вузом. Мне было больно слышать эти заявления. Я могу свести к одному: началась борьба за абитуриента. Ведь в будущем году их будет на 42% меньше, чем было в этом году. Начались опережающие действия для ограждения ответственности за что-то...

Видно было, что к “вопросу” господин Болюбаш готовился тщательным образом, и, произнося эту речь, держал бумажки, в которые время от времени заглядывал. Наконец минстерский функционер обратился непосредственно к Квиту. Целый поток… Не считаете ли вы нарушением прав абитуриента комплексный экзамен, который проводите в один день? Не нарушаете ли вы права, вводя для всех английский, или тем что вы требуете плату за обучение до зачисления?..

– То, что прозвучало сегодня на пресс-конференции, я бы отнес к физической категории – хаотический год, – рассказывал по окончанию пресс-конференции журналистам Болюбаш. – Повыдергивали неизвестно откуда... У нас множество вузов ведут преподавание дисциплин на иностранных языках. В Донецком национально-техническом университете готовят кадры для фирмы “Сименс”. Морские, авиационные, классические университеты осуществляют преподавание на английском. Нужно внедрять английский язык, но не за счет ущемления прав ребенка... Все остальные вопросы относительно закона никоим образом не принимаются. Закон чрезвычайно прогрессивный... Пока будет существовать мир, будет существовать понятие кандидат наук, как существует среднее специальное образование, бывшая техникумовская (которую недавно хотели уничтожить). Закон творили люди, не министерство. Конечно, есть какие-то ошибки, промахи, это же нормативный документ.

– А почему тогда не утверждают устав академии? – поинтересовались мы у господина Болюбаша

– Есть нормы, которые не удовлетворяют нормам законодательства. Что мешает университету вести преподавание отдельных дисциплин на английском языке?.. Преподавать нужно. Но это не может быть нормой устава. Есть и другие нарушения. Как можно в уставе записать PhD-программы, если законодательством это не предусмотрено? Как можно выдавать собственные университетские дипломы?

– Почему вы против, чтобы Могилянка готовила докторов философии, когда внедрение этой научной степени МОН прописало в законопроекте о высшем образовании?

– На сегодня в законодательстве этого нет.

– Так закон могут принять завтра.

– Тогда пожалуйста, будет введено. Сейчас нужно готовить нормативную базу...

Табачник не может забыть, как Квит выступал против его назначения?

Напомним, после того, как Дмитрий Табачник получил должность министра образования, Сергей Квит был единственным ректором, который публично выступил против этого назначения.

Но “антиТабачная” кампания, так и не выполнив своего задания, – не добившись отставки министра, – понемногу сошла на нет.

Тогда на одной из конференций летом этого года журналисты поинтересовались, не начнутся ли часом репрессии в отношении НАУКМА.

На что «главный просветитель» ответил: “Я вам отвечу словами Конфуция: не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там никогда не было”.

А также отметил автономию вузов.

– Я просто не могу понять, о чем идет речь... Все будут жить по одним законам. Министерство не вмешивается в автономию вузов, они сами определяют направления подготовки, кто будет преподавать.

Тогда хотелось бы спросить господина министра: если он и в самом деле воспринимает критику, то откуда сегодня это давление на академию, почему в МОН, которое декларирует евроинтеграционные стремления, не хотят давать привилегию английскому языку и пугаются PHD? Хотя, возможно, они правы... Дадут добро на все эти “нововведения”, а затем окажется, что “первые педагоги” ни PHD не имеют, ни английского не знают... Говорят, Табачник языка международного общения таки не знает...

Анна Ященко