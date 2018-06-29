Минобразования ответило на студенческие протесты: хотите кричать - кричите

С лозунгом «Пусть депутаты платят за пропуск пленарного заседания» студенты строятся в колонну. «Долой министров-капиталистов», – вдохновенно кричала восставшая молодежь... Хотя президент Виктор Янукович выступил с заявлением, что он категорически против введения новых платных услуг для студентов в вузах, а после сегодняшнего заседания Кабмина председатель Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко сообщил, что из перечня “образовательного прейскуранта” выбросили пересдачу экзаменов, пользование Интернетом и финансирование лабораторных работ, - молодежь от Ужгорода до Луганска все-таки вышла на Всеукраинскую акцию протеста. Бастовали против пресловутого постановления Кабмина №796. Самая масштабная акция, как и положено, прошла в столице.

В четыре возле метро “Арсенальная” людно. В Мариинском парке одни студенты дорисовывают плакаты, другие раздают открытки с призывом присоединиться к протестам. “Не будь безразличным сегодня и будешь жить как человек завтра! Украина – это ты! Образование – не товар, а твое конституционное право”, – толстыми буквами выведено на небольшом куске бумаги.

С лозунгами “Пусть депутаты платят за пропуск пленарного заседания 2000 гривен”, “Гранит науки – тоже булыжник”, “Знание – не товар, универ – не базар” студенты строятся в единую колонну.

– Цель акции – прекратить коммерциализацию образования, превращения его в бизнес. Сейчас мы видим, что образование становится привилегией для богатых, – рассказывает один из организаторов акции Андрей Мовчан. – Наше самое главное требование – отмена постановления №796. Полная отмена, а не та имитация, “работа над ошибками”, которую сейчас выполняет премьер.

– Но сегодня сообщили, что наиболее резонансные статьи отменены, скажем, плата за пропущенных лабораторные или Интернет...

– Плата за библиотеки, за пользование инфраструктурой вузов и тому подобное осталась. Из-за этого постановления вузы смогут бесконтрольно устанавливать плату за проживание в общежитиях. Раньше эта цена зависела от ЖКХ и стоимостей коммунальных услуг, а теперь будут устанавливать сумму, которая им захочется... В Таврийском университете учится моя девушка. Когда там объявили прейскурант, они сразу активизировались. Хорошо, что там были активные студенты. Они подали пример всей Украине.

– А ректор ТНУ господин Багров заявил, что некоторые студенты принимали участие в акции протеста в Симферополе по личным мотивам, “чтобы вступить в партию”. Что вам об этом известно? – Я знаю студентов, которые организовывали там протесты. Они не принадлежат ни к одной партии. Это преимущественно люди левых взглядов – радикальные марксисты и анархисты. Если кто-то говорит, что это политический заказ – то откровенная ложь. Наша акция внепартийная, без символики. Если какая-то партия принесет свой флаг – это будет откровенная провокация.

В это время видно, как над выстроенной колонной студентов развивается оуновский красно-черный флаг.

Увидев его, Андрей мгновенно реагирует.

– Опа, там уже провокация. Его нужно убрать.

Но в итоге знаменосец таки остается в колонне. Рух начат.

– Занимаем обе полосы, – раздается из рупора команда. И колонна, перекрыв движение в одну сторону, следует по улице Грушевского к Кабмину. Милиционеры, окружив студентов, двигаются рядом. По их подсчетам, в колонне человек 400.

– “Бунтуй, кохай, права не віддавай!” – громко скандируют студенты.

Студент держит плакат с надписью: “Вспомнить 1968”.

– В 1968 году по всем мире проходили студенческие молодежные выступления, самые известные из них были во Франции, с целью глобального изменения мира. Это был пик молодежного движения за всю его историю. Потому мы призываем к этому опыту, – объясняет смысл своего лозунга студент Института международных отношений КНУ им.Шевченко Денис. – Сейчас у нас серьезные проблемы в сфере образования, идет сворачивание гражданских прав. Наше выступление должно иметь более широкий характер, чем против каких-то локальных проблем.

– Студенты в Институте международных отношений, казалось бы, могут себе позволить платные услуги. Почему вы здесь?

– Я, например, не могу. Я поступал по результатам Олимпиады. И у нас много обычных людей, кроме общеизвестных мажоров.

– Я против идеи индексации стипендий, против введения платных услуг в вузе, - рассказывает студент Киево-Могилянской академии Яков. – По этому постановлению человек, имеющий деньги, всегда будет в лучшем положении, чем не имеющий.

– А вы принимали участие в “АнтиТабачной” кампании?

– Нет, потому что устранение отдельного человека не решит идеологических проблем.

– Но ваш ректор был единственным руководителем вуза, который высказался против Табачника на должности министра образования.

– И он молодец. Но если в доме полная антисанитария, то бегать с криком, что все зло от этого отдельного таракана, – это расточение сил.

– А у вас в университете уже озвучивали тарифы на образовательные платные услуги?

– Была идея с библиотеками, чтобы брать пеню за просрочку. Но Сергей Миронович (Квит – ректор Киево-Могилянской академии. – Авт.) сказал, что такая практика осуждается.

– Долой министров, долой капиталистов, – вдохновенно кричит восставшая молодежь. – Семь-девять-шесть – стипендию съест.

Вдруг первые ряды колонн зажигают файеры.

– А файеры санкционированы? – интересуемся у стражей порядка, зная об их слабости к этому запрещенному плоду украинских футбольных фанатов.

– Дом не сожгли, все живы, пусть жгут, – шутит демократический милиционер. – Это же студенты, им все можно.

Наконец процессия достигает точки назначения и располагается у стен Кабмина.

– Интересно, выйдет ли кто-то к нам? – перешептываются ребята за моей спиной.

– Сомневаюсь, у них там рабочий день уже, вероятно, давно закончился...

Впрочем, к студентам все-таки выходит заместитель Табачника Евгений Сулима. Объясняет, почему хотели брать деньги за пропущенные лабораторные.

– Раньше втемную в конспект что-то клали и закрывали этот вопрос...

– У нас закрывали все лабораторные, – выкрикивают студенты из толпы.

– Это у вас так. А у других – по-другому. Потому предложено на цивилизованном уровне – когда отрабатывается занятие, то нужно же платы за электроэнергию, за химические реактивы... Но никто не говорил, что это 900 гривен. Но плату за пропущенные лабораторные отменили.

– Так что будет в целом с постановлением? – интересуется пресса у заместителя министра.

– А в каком месте она вам еще мешает?

– Где гарантия, что детей по несколько раз не будут отправлять на пересдачу, за которую нужно платить?

– Постановление №796 не имеет к этому никакого отношения – что кто-то что-то должен пересдавать за отдельную плату... Во всех вузах есть органы самоуправления, которые должны согласовывать или не согласовывать введение таких услуг, сегодня все так и остается. Если студенческое самоуправление соглашается – так и будет...

– Вы общались из студсоветами? - спрашивают у Сулимы студенты.

– Вчера даже. Они говорят, что слышали об услугах. А когда я их спросил, читали ли они постановление, ни одна рука не поднялась...

– Брехня, брехня! – слышится отовсюду.

– Полгода этот проект постановления висел на сайте Минобразования, - рассказывает Сулима. – Знаете, сколько было предложений к обсуждению? Три.

– Ганьба! – опять возмущаются студенты и наперебой кричат, что никакого проекта постановления на сайте министерства вообще не было.

– Они очень хорошо кричат. Если они хотят кричать, то могут кричать, – таким был сегодняшний ответ заместителя Табачника на студенческие акции протеста.

Анна Ященко