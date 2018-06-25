ВО "Свобода" – отдушина для разочарованных или многоцелевая технология?

Довольно популярной стала мифологема о том, что Олег Тягнибок – искусственный проект Банковой, созданный для того, чтобы отбирать голоса Тимошенко в Западной Украине...

Никто из вдумчивых наблюдателей не дает однозначной оценки политической партии “Свобода”. Национал-патриоты за глаза могут нашептывать журналистам об Олеге Тягнибоке, что он некий «политический гомункулус», которого растит Партия регионов, и предрекать ему полную несостоятельность. Но в телеэфирах они спокойно сидят рядом с «побратимом», сообща добывая в борьбе вместе с ним, скажем, права украинского языка. Может, не хотят плевать в колодец, из которого еще придется напиться, а может, не уверены в правдивости своих слов?

Ведь никто и никогда не смог зафиксировать встречи Тягнибока с тем же Борисом Колесниковым и передачу из рук в руки чемоданчика с подозрительным содержимым. А то, что туры «свободовцев» по Донбассу в свое время с невероятной эффективностью консолидировали базовый электорат ПР и повысили там явку на парламентских выборах-2007, - так это могло быть и полной случайностью.

Тягнибок с соратниками будет иметь, по разным оценкам, в будущем парламенте от 5% до 10%. Мы вместе с нашими экспертами решили поразмыслить, каким может быть политическое будущее партии, заявляющей о своей “бандеровской одержимости”, публично обещает гонять по улицам буржуев неукраинского происхождения и провести бандеровскую сессию на улицах Донецка назло всевозможным «синеж...м».

Все, что дает Тягнибоку власть, – телеэфир? Довольно популярна мифологема о том, что Олег Тягнибок – искусственный проект Банковой, созданный для того, чтобы отбирать голоса Тимошенко в Западной Украине. А в перспективе еще и выпестовать идеального оппонента для Виктора Януковича на 2015 год во втором туре. Как в 1999-м подставили Кучме Петра Симоненко, только наизнанку.

Однако лидеры партии в публичных интервью настаивают, что их результат – следствие эволюционного развития партии, что на этих выборах в Восточной Украине они показали результат, который приблизительно равен их результату в Западной Украине в 2006 году, и что Центр Украины дал им самый большой прирост.

– Тягнибок в политике с конца 90-х. “Свобода” набирала силу постепенно и дождалась своего времени, – считает эксперт Владимир Фесенко. – Это один из уроков украинской политики. Следует дождаться своего времени. Появился спрос на новых политиков, на новую политическую силу. Нынешняя ситуация со “Свободой” отражает специфический феномен протестных настроений, принявших такую обостренную эмоциональную форму в галицких областях. Там значительное количество избирателей – бывшие избиратели “Батькивщины”, которые увидели на региональных выборах конъюнктурность местных руководителей, а еще раньше пережили кризис “Нашей Украины”. Они сделали ставку на наиболее национально выраженную политситу. И это “Свобода”.

Все, в чем можно упрекнуть сейчас свободовцев, - это в щедром присутствии в эфирах телеканала “Интер”. В новости на “Интере” попадают даже мелкие события, например, небольшой пикет “Свободы” в Запорожье. Хотя при этом понимаешь, что любая партия воспользовалась бы такой мощной информподдержкой. Ястреб партии, депутат Львовского облсовета Ирина Фарион представлена в ассортименте: “Фарион и Бузина”, “Фарион и Проханов”, просто Фарион в “Большой политике” на “Интере”. Бросается в глаза то, что ведущий Евгений Киселев, который ведет себя довольно агрессивно во время телеэфиров из Тимошенко, здесь по-настоящему кайфует от острой дискуссии, даже получает удовольствие, когда пассионарная Фарион побеждает регионовского цицерона Чечетова. Госпожа Ирину он не перебивает так, как госпожу Юлию.

Впрочем, на других телеканалах Фарион побывала лишь благодаря собственному интеллекту и афористичности. На фоне заезженных, похожих одно на другое политическиц лиц она смотрится интересно.

Когда-то в партийной газете “Свобода” журналисты подытоживали все слухи о том, кто финансирует их политсилу – получилось с полсотни источников. Сам Тягнибок все слухи опровергает, говорит, что при партии действуют экономические советы. Мол, у “Свободы” нет расходов, как у других партийных проектов, - на вывоз людей для митингов и оплату работы активистов. Идеологическая партия в целом стоит дешево.

То, что митинги своим участникам “Свобода” не проплачивает, – правда. Но думаем, не все из обнародованных слухов о спонсорах “Свободы” – только слухи...

Действительно, почему так щедро предоставляет эфирное время радикальному и якобы остро оппозиционному к власти политику телеканал, контролируемый председателем СБУ, – ведомства, как раз призванного бороться с угрозами для власти. В такой «доброте» к представителям других оппозиционных сил «Интер» не замечен.

Технология многоцелевого использования?

О том, каким будет парламентское будущее “Свободы”, мы задумались после последней открытой сессии этого политического объединения, состоявшейся во Львове. Риторика, которой рада радикально настроенная часть галичан, откровенно будет пугать жителей Востока и Центра Украины.

Депутаты областного совета и бывшие претенденты в кресло мэра Львова, в частности, говорили, что “потомки тех же “асвабадителей с георгиевскими ленточками” будут от нас бегать по улицам Львова”.

Там же в адрес власти звучали такие определения, как “собаки”, “гниды”, «синеж…ые», и обещания гонять по улицам буржуев неукраинского происхождения.

Кстати, такие же сессии в Тернополе уже не были массовыми.

– “Свобода” – технология многоцелевого использования, – утверждает социолог и политтехнолог Виктор Небоженко. – Первый фактор – международный. Путин не поверит, если Янукович завтра скажет, что он не сможет собрать триста голосов, скажем, на ратификацию договора о передаче ГТС от Украине России. А если Путину скажут, что не сможем проголосовать, потому что у нас сильная националистическая группировка, тут он в это поверит, потому что так было десять лет при Кучме. Напомню, администрация президента Кучмы еще пятнадцать лет назад умела использовать национал-демократов, когда нужно, двигая в нужном направлении повестку дня. Как ни странно, но Тягнибок нужен и России. России после прихода Януковича не с руки ссориться с Украиной, но враг все равно нужен. Враг – это Украина. Украинец, который требовал уважения к себе, всегда считался недругом Кремля. Ющенко был для этого очень удобен.

Кроме того, там тоже хотят поднять национальную волну, а это можно сделать, демонстрируя, что национализм растет в Украине. И не забывайте, что репрессивные органы хотят найти себе какое-то занятие. Одно дело, хватать людей, которые борются против повышения цен, а другое – ловить якобы спецназ какого-то националистического «Тризуба», который гоняется за вертолетами Януковича. Верхушка “Свободы” не понимает, что запирает себя в гетто. Это связано с политической незрелостью. Их включили в большие игры, где они играть не готовы. В любой момент их могут включить и выключить. В самой «Свободе» я прогнозирую раскол. Потому что будут люди, считающие, что сотрудничество с властью и полтора часа присутствия на “Интере”, – это хорошо. Другие будут говорить, что мы тем самым укрепляем режим власти. Первые расколы внутри «Свободы» будут уже летом. Можно ли надеяться, что “Свобода” поумнеет? Нет. Они могут быть мудрее, чтобы понять, кто кого использует больше – они власть или власть их. Национализм и авторитаризм – это тренды, которые наблюдаются сейчас в Европе. Там даже сильные люди замыкаются в скорлупе национализма, так чего ждать от Украины?

– Радикалы не задумываются, к чему приведет их риторика, – соглашается Владимир Фесенко. – Хотя, по моим наблюдениям, лидер партии Олег Тягнибок ищет более гибкую риторику. Такую, которая бы устроила национально менее сознательного избирателя из центральных областей. У него есть определенные успехи. Но успех “Свободы” – скорее, аккумуляция тех, кто отошел от национал-патриотов и Тимошенко. Впрочем, давайте дождемся парламентских выборов и посмотрим, будут ли они в парламенте. Пока мы говорим, что у них есть возможность пройти в ВР и образовать небольшую фракцию. На сегодня рейтинг “Свободы” – 5%. Не все 30-50% людей, которые проголосовали за “Свободу” на местных выборах в Западной Украине, активные сторонники этой политсилы. К тому же политическая мода в Украине переменчива.

Согласен ли Тягнибок на вторые роли в политике?

Те обозреватели, которые хорошо знают лично Тягнибока, категорически не согласны с тем, что он идет в большую политику, чтобы драться с коммунистами, произносить пламенные речи или даже править лишь западными областями.

Тягнибок – политик харизматичный, красноречивый, не похожий на других. Его радикализм во времена общественного разочарования и отчаяния может стать привлекательным для намного более широких электоральных слоев, чем принято считать в экспертной среде. Отец одного из авторов, вполне мирный кандидат наук, серьезно спрашивал своего сына перед выборами: «А в какой партии будут выдавать автоматы? Я за такую пойду голосовать». Как раз «Свобода» больше всего и похожа сейчас на такую «автоматную» партию.

К тому же немало наших знакомых, среди которых есть и русскоязычные, говорят, что проголосуют за Тягнибока, потому что он «прикольный»... А еще «прикольные» Ирина Фарион и Богдан Бенюк.

История дает нам немало примеров незаурядных успехов радикальных политиков, которых политологи искренне считали «узконишевыми». Покойный Йорг Хайдер возглавил провинцию Каринтия в цивилизованной Австрии. Жан-Мари ле Пен вышел во второй тур президентских выборов во Франции. В конце концов, Юлия Тимошенко, которая чуть не стала президентом Украины, начинала как радикальный антикучмовский политик с семипроцентного результата.

Тягнибок все это знает и помнит. Он имеет определенные националистические убеждения – а еще имеет необходимый для успешного политика здоровый цинизм. Когда в 2004 году по ТВ обильно крутили тот же знаменитый ролик из выступления на Яворине с «жидами и коммунистами», из-за которого Тягнибок вылетел из фракции «Наша Украина», его посмотрели супруги, дружащие с семьей Тягнибоков еще со студенческих лет.

Жена, медик по специальности, знавшая «Олежика» как хорошего врача, интеллигентного и в целом толерантного человека, прекрасного собеседника и интеллектуала, с ужасом спросила мужа, политического аналитика: «Боже, что он несет?». На что получила спокойный ответ: «Не переживай, человек на работе».

Ничего личного, работа такая. Нужно говорить то, что «пипл хавает». И это путь к успеху. А также нужно ловить конкурентов на электоральном поле. Особенно БЮТ и Тимошенко. Лично. Но ничего личного, работа такая.

Похоже, и средства на успех найдутся. Не можем утверждать, что это стопроцентная правда, но рассказывают, что в узком кругу соратников Тягнибок весело хвалится тем, что «разводит» олигархов на «бабки», на которые с ними же и будет бороться «за великую Украину».

Другой вопрос – будет ли гипотетический успех «Свободы» успехом для Украины? Как с точки зрения ухудшения международной репутации, так и учитывая сомнительные качества «свободовцев» как администраторов, менеджеров, в конечном итоге, парламентариев. В этом плане опыта – никакого. На последних местных выборах в городские и областные советы в большом количестве шли студенты, которые выигрывали лишь потому, что «от «Свободы». В советах выполняют чисто декоративные функции. В лучшем случае.

Николай Писарчук, Елена Мигачева