Олег Тягнибок: когда я в 1990-м голодал на Майдане, некоторые "патриоты" зарабатывали на порнофильмах

У меня противоречивое отношение к главе политического объединения “Свобода” Олегу Тягнибоку. С одной стороны, если бы пропуском в парламент служила родословная политика, то Тягнибока взяли бы вне конкурса. Его прадед – замминистра иностранных дел Украинской Народной Республики, зачитавший Акт злуки ЗУНР и УНР у памятника Богдану Хмельницкому в Киеве, посол Галицкого сейма, его деды – замученные в лагерях священник и врач УПА. Не нужно быть ни греко-католичкой, ни галичанкой, чтобы оценить их мужество и способность страдать за свою землю и свои убеждения.

С другой стороны, Тягнибок - радикал. А радикализм обычно растят специальные люди для специальных целей. Например, чтобы оттенять добродетели другого умеренного “отца нации”. По крайней мере, мои коллеги пусть не из первых, но из вторых и третьих рук пересказывали мне, что политическую силу Тягнибока растят друзья и соратники действующего президента. Так или иначе, последние полгода ни один разговор журналистов не обходится без упоминания о Тягнибока. А после местных выборов, где “Свобода” набрала свыше 5%, очевидно, что она будет присутствовать в следующем парламенте.

Во время последнего приезда лидера “Свободы” к Киеву УНИАН задал Олегу Тягнибоку несколько вопросов.

Поздравляем вас с высоким результатом на выборах и выходом на общенациональную арену.

Спасибо за поздравление. Но мое настроение и настроение нашей организации таково, что особо не с чем поздравлять. У нас украли около трети голосов. Бороться с этой системой чем дальше, тем труднее...

И все же провозглашенные результаты показали, что "Свобода" - это уже всеукраинская сила, а не партия “трех процентов для Галичины”. Да.

Почему бы учитывая это, вам не сменить риторику? Вы когда-то сказали, что “Россия - наш стратегический враг”. Вы не сказали “Кремль”, не сказали “официальная Россия”, “путинская Россия”. Как такое слышать русским, живущим в Украине, да и тем украинцам, которые благосклонно относятся к стране-соседке?

Мы не партия "трех процентов для Галичины". Если уж говорить о Галичине, то 33 процента. Это – первое. На этих выборах в Восточной Украине мы показали результат, который приблизительно равен нашему результату на Западной Украине в 2006 году. То есть без смены идеологии и смены позиционирования нам понадобилось всего четыре года, чтобы повторить на Востоке результат Западной Украины на выборах 2006 года. Мы имеем своих депутатов в Изюмском и Краснопольском райсоветах Харьковской области. Там проголосовали люди именно за эту риторику. Простите, мы 3 процента во Львове имели в 2006 году. Мы в Донецке имели 0,35%. Второй момент. Каждый лозунг краток. “Россия - наш стратегический враг”, – краткий лозунг. Но если бы вы попросили его расшифровать, то я готов.

Так расшифруйте...

Конечно, когда я говорю об этом, я имею в виду политику официальной России. Была ли это царская Россия, была ли это большевистская Россия, управляемая демократия Путина или медведевская Россия - все относились к Украине одинаково. Но когда мы говорим о стратегическом враге, мы имеем в виду не простого россиянина, а политику государства, проводимую против Украины. Я учился в разных институтах, я в армии служил, где были люди разных национальностей. Эти люди до сих пор мои друзья. Мои друзья живут в Братске, Иркутске, Советской Гавани возле Владивостока. Не так давно ко мне приезжал мой коллега из Братска, две недели у меня в доме жил. То есть, это все, что создают вокруг нас, - это искажение нашей позиции.

Хорошо, а эта история с Ириной Фарион и ее пресловутым уроком украинского? Это не работает на репутацию “Свободы”... Что такого говорила Фарион? Вы слушали урок?

Нет, но я читала его в расшифровке. Например, она сказала девочке по имени Лиза, что это российский аналог от слова лизать...

Начнем с того, что вы не смотрели видео. Более того, вы читали не расшифровку, а интерпретацию или перевод. Когда люди смотрели урок, именно видеоролик, они говорили: там вообще ничего такого нет. Насчет Лизы. Ирина Фарион подошла к девочке и спросила: “Как тебя зовут?” Девочка ответила: “Елизавета”. Она сказала: “Елизавета, Лиза”. Потом Ирина Фарион отвернулась от детей, закончив с ними разговор, и заговорила с учителями и родителями. Она, в частности, сказала: “У нас в Украине нет женских украиноязычных журналов”. “Меня мой ребенок спросил, – говорит Ирина Фарион, – что это за журналы: “Натали”, “Отдохни” “Лиза” (говоря это все в украинской транскрипции). “Лиза” - это что от слова “лизать”?”. Она пересказала этот разговор с собственным ребенком, продолжая, что нет украиноязычных женских журналов. Все остальное – выдумки, доигрывания. Ирина Фарион – доцент, педагог; аудитории, где она читает лекции, переполнены. И последнее, эта “плохая” Ирина Фарион, которая пугает детей в детских садиках, прошла в облсовете по мажоритарке. На ее округе триста тысяч избирателей, и она набрала почти сто тысяч голосов, а второе место взял бывший тимошенковский министр и мэр Львова Куйбида, очень деликатный. Он был далеко за горизонтом. Вот вам и оценка Фарион.

Мы выборы, кстати, выиграли не по партийным спискам. Мы во Львове из сорока партийных округов выиграли тридцать семь. В Тернополе из тридцати мажоритарных округов выиграли двадцать четыре. В Ивано-Франковске из тридцати мажоритарных округов взяли двадцать пять. Это – конкретная оценка конкретных людей, которые идут под брендом “Свобода”.

В Интернете да и за ним очень широко обсуждалось интервью Юрия Андруховича УНИАН, где он сказал, что “Донбассу и Крыму следует дать возможность самоопределиться”. А вам не кажется порой, что нам таки следует разбежаться?

Мы не сепаратисты. Мы считаем, что Украина - великое соборное независимое государство. Мы считаем, что следует помнить, что в 1919 году, когда происходило объединение УНР и ЗУНР, площадь территории нашего государства была в 1,6 раза больше, чем современная территория Украины. Люди, имеющие либеральные взгляды на мир, опасны в этом контексте, потому что они не ценят территориальной целостности. Мы имеем пример, когда 3 февраля 2009 года именно либеральный президент Ющенко со своим окружением допустили потерю территориальной целостности.

Вы о Змеином?

Да. Я очень подробно изучал это дело. В географии есть четкая формула, как определять морскую границу. Этот шельф должен был принадлежать нам. Но наша дипломатия повела себя настолько гнило, что мы потеряли шельф, где было 10 миллионов тонн нефти и миллиарды кубометров газа. Но, возвращаясь к Андруховичу, я уважаю его, как своего земляка и литератора. Но лучше бы он занимался литературой. Извините, не хочу его обидеть. Но лучше бы он воздержался от подобных политических комментариев. Это все равно, что я бы ему рассказывал, как писать рассказы. Такие заявления приносят больше вреда. Это его мнение, но когда мнение начинает тиражироваться, и на основе этого формируется определенное изменение мировоззрения части украинцев, это совершенно неправильно.

Говорят, что вы – технология Банковой. В Крыму вы нужны для того, чтобы повышать рейтинг Януковича. На Западе - чтобы уничтожать рейтинг Тимошенко... Сначала о рейтинге Януковича в Крыму, на Донбассе или где-либо. На самом деле, чем больше росла активность “Свободы”, тем ниже становился рейтинг Януковича. И социологические опросы перед выборами как раз об этом свидетельствовали: на Донбассе рейтинг Януковича упал на 17 пунктов. Кроме того, если вы посчитаете, сколько регионалы получили голосов на своей вотчине, то в количественном выражении это гораздо меньше, чем на прошлых выборах. Более того, в Донецкой области самый высокий процент тех, кто проголосовал против всех. В некоторых регионах доходит до 20%. Голосование против всех, испорченные бюллетени - это нежелание голосовать за Януковича. И это разрушает тезис, что “Свобода” повышает рейтинг Януковича. А теперь что касается недопущения Тимошенко. А что избиратель - частная собственность, а голоса приватизированы? Тимошенко вместе с Ющенко пять лет были при власти, им никто не мешал проводить успешную политику, находясь у власти.

Никто не мешал им сформировать такие кадры, чтобы не было тушек, не было измен на местах, чтобы там воспитывалось доверие. Если бы политикой была такой, то они бы имели свой стабильный высокий рейтинг, независимо от того, был бы Тягнибок или не было бы Тягнибока. Но они поверили, что уже звезды.

Их кадры дерибанили землю и разворовывали имущество хуже, чем во времена Кучмы. Люди видели это. И Тягнибок или не Тягнибок, людям осточертела ложь. Был бы силен Янукович, если бы не тушки, нардепы от НУ-НС и БЮТа? Вспомним парламентские выборы 2007 года, итогом которого стало 228 человек коалиции плюс свой президент, плюс свой премьер-министр, свой спикер, плюс 15 из 25 облсоветов имеют большинство из БЮТа и НУ-НС. Вот вы имеете всю власть. Какой бы Тягнибок не был, то такой ресурс перемолол бы всех и вся. Следующий момент. Всеукраинское объединение “Свобода” было сформировано не вчера. 29 сентября 1991 года состоялось учредительное собрание инициативной группы.

Но серьезные деньги к вам пришли несколько лет назад. Интересно, откуда?..

Я прошу прощения, дослушайте, я скажу. 13 октября 1991 года состоялся учредительный съезд партии. 16 октября 1996 года партия официально была зарегистрирована. И вот мы имеем, выборы 1998 год. 1998 год, все Ющенки, Тимошенки – все аккурат служили Кучме. А где они были, когда я в 1990 году студентом голодал на Майдане вместе с побратимами, где они были? В комсомольских бригадах ходили, крутили порнофильмы. Разве не так?

Почему обязательно порнофильмы? Просто западные фильмы в видеосалонах... Да вы что? Может, вы забыли на чем зарабатывали первые видеосалоны?!

Лучше давайте проследим нашу партийную историю, начиная с 1998 года, когда партия шла в формате блока “Меньше слов” и получила одного депутата Верховной Рады, то есть меня. Потом были выборы 2002 года, когда партия увеличила свой результат. Потом – выборы 2006 года, когда партия опять увеличила свой результат по сравнению с 2002 годом. А затем был 2007 год: мы по всем областям Украины также увеличили результат. Дальше, мы имеем промежуточные выборы 2008 года в Киеве. И “Свобода” имеет больший результат в Киеве, чем в 2007 году по столицы. Дальше, выборы в Тернополе в 2009 году, и здесь имеем самый высокий результат. Мы набрали 34,69%. И этот самый результат мы повторили сегодня. Это не случайность. Это – настроение жителей Галичины. Те же 34% мы сегодня взяли в Тернополе. Но и на президентских, и на местных выборах “Свобода” демонстрирует динамику роста.

То есть вы не брали деньги у Клюева и Колесникова?

Конечно, нет. В период между 2006 и 2007 годом, когда мы завершили хоть и з повышенным, но скромным результатом, мы поняли, что на одной идее партийное строительство не вытянем. Идею следует реализовывать через агитационно-пропагандистские механизмы. И поэтому в июне 2006 года мы проводим специальный съезд, в повестке дня которого лишь один финансовый вопрос, и по результатам которого мы создаем экономический совет. Мы его создали и выиграли. Потому что можем правильно организовать процесс финансирования и не разворовывать партийные деньги. Мы, в отличие от других партий, не имеем многих статей расходов. Мы не тратим деньги на то, чтобы люди принимали участие в митингах и маршах. Мы не платим людям за то, что они стоят в палатках и раздают наши материалы. Многие наши оппоненты и их эксперты не способны представить, что такое возможно. Они не могут вывезти людей на улицы бесплатно, поэтому сидят и с калькулятором считают, сколько это стоит. Увидели Марш УПА, где было 15 тысяч человек, - сидят и считают, сколько им нужно заплатить за марш, доставку, проживание. А нам это ничего не стоило.

Если бы вы знали наши партийные бюджеты и сравнили их с партийными бюджетами наших оппонентов, то очень сильно бы удивились.

Скромнее живете?

Раз в сто. У нас деньги не крадут. Если верить СМИ, нас финансируют 53 лица. Когда я все эти слухи читал, я хохотал.

У вас есть намерения объединяться с другими оппонентами власти? Например, с Вячеславом Кириленко, Валентином Наливайченко и даже “Батькивщиной”...

Объединяться могут кот с котом, конь с конем. Единение в общий блок возможно при двух условиях. Первая - если эти структуры имеют общую идеологию. Примеры единения мы имеем. “Наша Украина” объединила девять партий. А как только они пришли в парламент, оказалось, что каждая из них имеет другую идеологическую базу. И когда начал ставится вопрос на голосование, оказалось, что партии разлетелись. А где блок “Пора-ПРП”, “Костенко-Плюща”? Я не против объединения с Вячеславом Кириленко. Но думаю, что он – против. С Наливайченко мы говорили после этих выборов, договорились координировать свои действия. Координацию действий в борьбе против режима я однозначно поддерживаю. Более того, после президентских выборов, когда Тимошенко создала комитет защиты Украины от режима, туда вошли только “Свобода” и сателлиты Тимошенко. Мы готовы скоординировать все силы, которые готовы бороться против режима Януковича.

Есть второе наше требование: необходимость внутренней люстрации. Какой смысл с кем-то объединяться, если в результате объединения мы имеем опасность провести во власть потенциальных изменников и тушек?...

Мы вот сейчас с вами говорим. Несколько часов назад назад завершилась сессия Перемышлянского райсовета во Львовской области. Знаете, кого избрали председателем райсовета в Перемышлянах? Это такой бандеровский край... - представителя Партии Регионов. А как вы думаете, почему он получил большинство голосов в райсовете, имея там всего шесть мандатов? Потому что за него проголосовала почти вся “Батькивщина”. Неклонированная. Настоящая “Батькивщина”. И еще некоторые патриотические политсилы, которые стучали в грудь, и которых я не хочу называть из этических соображений. В Кременчуге избрали городским председателем члена партии “Батькивщина”. А в районе «Батькивщина» выдвинула на должность головы райсовета представителя ПР и проголосовала за это в полном составе. А этот мужчина, вчера получивший мандат мэра как член “Батькивщины” - Бабаев, теперь пять лет будет с мандатом, как член Партии регионов. В Днепропетровской области фракция БЮТ в полном составе проголосовала за председателя облсовета от Партии Регионов. Я убежден, что если бы мы говорили через неделю, я таких примеров смог бы навести сто. Мы готовы с кем-то объединяться в том случае, если партнеры набирают правильные кадры. Потому что нам за эти кадры придется отвечать.

Беседовала Лана Самохвалова