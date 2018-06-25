Пример Данилишина: украинцы завалят Европу просьбами о убежище?

Чехия дала убежище бывшему министру экономики из правительства Тимошенко Богдану Данилишину. Сегодня суд отпустил его на свободу. Если у него не будет собственных денег для проживания в снятом частном помещении (хотя это и маловероятно), то, по чешскому законодательству, он переместится в интеграционный центр для беженцев, где будет иметь право получать ежедневно 12 крон на карманные расходы, пищу (можно выбирать в зависимости от конфессиональной принадлежности) и медицинское обслуживание, а раз в месяц – набор предметов гигиены. Когда он пройдет всю процедуру, то сможет трудоустроиться.

Обо всех этих "преимуществах" жизни беженца в Чехии можно прочитать на специальных сайтах.

Показательно, что МВД Чехии, которое по закону имел право обжаловать решение суда о предоставлении убежища, не сделал этого. Вероятно, интервью и показания, которые давал Данилишин, не дали чехам оснований на такое обжалование.

А мы в Украине решили поинтересоваться: насколько симптоматично решение Пражского суда? Заметят ли его в Еврокомиссии и Европарламенте? И будет ли иметь это последствия для нашей евроинтеграционной перспективы?

Григорий Немыря, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции в правительстве Тимошенко: ЯНУКОВИЧ СТОЛКНУЛСЯ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЕМОКРАТИИ

То, что политическое убежище дала страна–член ЕС, особенно показательно. Потому что этим признается, что в Украине под фальшивым лозунгом стабилизации и наведения порядка происходит разрушение политических свобод и европейских ценностей, игнорируются права человека и надлежащие правовые процедуры. Мы, как оппозиция, утверждали, что это опасно для Украины. Решение, которое приняли чешские власти, свидетельствует, что эти процессы могут быть опасны и для ЕС. Косвенно признан факт: если ты в Украине занимаешься политической деятельностью и входил в предыдущее правительство, ты не можешь рассчитывать на справедливое правосудие. Власть, открыв много дел против членов прежнего правительства, показывает, что она слаба и боится оппозиции. Сильные и уверенные в себе политики не занимаются политическими репрессиями. Очевидно, что Янукович имитирует борьбу с коррупцией и избирательно использует систему криминального правосудия в политических целях. Недавно опубликован большой отчет OECD по итогам мониторинга выполнения Украиной обязательств по борьбе с коррупцией. В нем - разгромная оценка того, что Янукович не смог принять антикоррупционные законы. По настоянию президента были отозваны из парламента три ключевых антикоррупционных закона, разработанные еще правительством Тимошенко и одобренные экспертами Совета Европы.

Безусловно, на этом фоне решение Пражского суда заметят в Европе. Потому что и в прошлом году в Брюсселе, и во время нынешнего визита еврокомиссара Фюле в Украину подчеркивалось: компромиссов в вопросах ценностей - прав человека, свободы прессы, политического плюрализма, свободного выражения мнений - быть не может. Это – фундамент, на котором строится европейская интеграция. Если наносится вред этому фундаменту, то любые попытки выстроить будущий дом обречены на провал. Собственно и рейтингом Freedom House, и оценкой индекса демократии авторитетного исследовательского учреждения, работающего в рамках уважаемого издания “Экономист”, зарегистрировано разрушение свобод. Напомню, что написано в отчете Freedom House на 18-й странице: “Страна несвободна из-за ухудшения ситуации со свободой слова, давления Служб безопасности на университеты, враждебное отношение правительства к оппозиции, неправительственным организациям и росту влияния президента на судопроизводство”. А дальше еще одна прямая цитата: “За время правления президента Януковича произошло “ухудшение ситуации со свободой прессы, правительство пыталось подавлять студенческие движения, наблюдалось запугивание неправительственных организаций, местные выборы были почти всеми не признаны ни честными, ни прозрачными. Появились очевидные признаки давления исполнительной ветви власти на судебную”. Такие оценки - не только вопрос демократии, это ставит под угрозу намерение и возможности получить бюджетную поддержку от ЕС. Потому, что всегда эти средства даются с набором условий. Среди них - четкая система правосудия, отсутствие коррупции.

Возвращаюсь к суду в Праге... Это – знаковое решение. Оно первое. И оно явно диссонирует с заявлениями президента, что жизнь улучшается, а демократия расцветает как никогда. Очевидно, что цель этих репрессий - избавиться от основного политконкурента и воспрепятствовать ее активной деятельность и участию в выборах. Но я хочу напомнить цитату Вацлава Гавела: “Демократия перед теми, кто относится к ней серьезно, ставит почти неразрешимые проблемы, а для тех, кто ее ненавидит, открывает почти неограниченные возможности”. Очень важно, что страны ЕС показали: они не намереваются молчать, когда игнорируют демократические стандарты.

Сергей Головатый, народный депутат Украины (ПР), в прошлом член ПАСЕ и член Венецианской комиссии: НЕ ЗНАЮ, КАК БУДУТ РЕАГИРОВАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНСТИТУТЫ НА ЭТО РЕШЕНИЕ

Я не являюсь органом, который занимается этим вопросом. Я не знаю, как будут реагировать европейские институты на это решение Пражского суда. Я не знаю, пройдет ли решение о предоставлении убежища незамеченным. Увидим.

Владимир Посельский, вице-президент международной неправительственной организации «Украина в Европе» (Париж) КАЖДЫЙ ЧИНОВНИК ПРАВИТЕЛЬСТВА ТИМОШЕНКО ТЕПЕРЬ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УБЕЖИЩЕ В ЕС Я думаю, что практически каждый из членов правительства Тимошенко, который сейчас имеет проблемы с украинской Фемидой, будет иметь реальные шансы получить политическое убежище в странах ЕС, поскольку есть реальные основания говорить, что идет преследование за политические убеждения. Можно легко себе представить, чем польский, чешский, французский адвокат, защищая права украинского клиента, будет обосновывать просьбу об убежище. Выборочное применение закона, несоблюдения принципа судебной власти, отсутствие беспристрастного судебного процесса, необоснованность криминального преследования даже с точки зрения самого украинского законодательства. И это все – реальные основания для предоставления убежища. Вообще есть несколько иллюстративных моментов.

В 2005 году, после того, как Оранжевая команда пришла к власти, Украина была признана так называемой “надежной страной”, все дела о предоставлении политического убежища во Франции принимались по упрощенной и сокращенной процедуре и просителям в 90% отказывали в такой просьбе. Сейчас, скорее всего, будет новая волна обращений украинских граждан в разных странах ЕС, - не только чиновников Тимошенко, можно говорить о членах “Тризуба”, других патриотических организаций. И скорее всего, принцип и определение “надежности страны” относительно нас будет пересмотрен, и нас отнесут к Китаю и России.

И с нашими европерспективами складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны официальные органы говорят, что в отношениях Украины с ЕС все нормально, мы идем к подписанию соглашения об ассоциации и плану действий о предоставлении безвизового режима. Скорее всего, наш евроэкспресс движется по инерции. То есть власть пыталась идти по инерции в тех процессах, которым положили начало ее предшественники, но движение этого экспресса замедляется. И евроскептики теперь имеют основания утверждать, что в Украине не соблюдаются принципы функционирования правового государства, и использовать это, чтобы заблокировать безвизовый диалог и соглашение об ассоциации. Поэтому к сожалению, думаю, мы идем путем стагнации отношений Украины и ЕС. Наш поезд евроинтеграции может оказаться в тупике.

Иван Попеску, народный депутат Украины (ПР): ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЧЕШСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЗВОЛИЛО ГЕНПРОКУРАТУРЕ БРАТЬ У ДАНИЛИШИНА ПОКАЗАНИЯ Я не думаю, что решение Пражского суда хоть как-то повлияет на наши евроинтеграционные усилия. Думаю, здесь есть один нюанс - чтобы официальные органы Чехии позволили следователям Генпрокуратуры ездить в Чехию и брать у Данилишина показания по тем делам, в которых он фигурирует.

Опрашивала Маша Мищенко