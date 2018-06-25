Имперская оговорка Сергея Лаврова - старик Фрейд попутал...

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проговорился. Такие откровения называют «старик Фрейд попутал». На пресс-конференции в Москве он заявил , что общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия украинцев России» была закрыта из-за «политической деятельности», другими словами, по политическим мотивам.

Очень тяжкое обвинение. Этот якобинский правовой императив процветал и процветает в любом тоталитарном государстве. Именно по политическим мотивам вожди мирового пролетариата Ленин, Сталин высылали за границу, убивали, терроризировали, отправляли в лагеря своих политических противников. В общем, все, кто был врагами народа, политически целесообразно, «с точки зрения интересов пролетариата и беднейшего крестьянства», подвергались репрессиям.

Другими словами, весь многонациональный российский народ думает правильно, а отщепенцы (кстати, любимое слово президента Белоруссии Александра Лукашенко) из Федеральной национально-культурной автономии украинцев России не в ногу идут. Хотя людей«со стороны», то есть граждан Украины, в прихлопнутой по политическим мотивам российской Фемидой, у которой с глаз сползла повязка, общественной организации не было. Все ее члены – граждане Российской Федерации.

А конституция страны великой в прошлом и настоящем культуры, дарует им право исповедовать различные политические взгляды, в том числе и те, которые не нравятся министру Лаврову. Вот процитирую, статья 13 конституции РФ декларирует: «в Российской Федерации признается идеологическое многообразие». Сам того не желая, Сергей Лавров раскрыл самую суть политического режима, который в Кремле назвали «суверенная демократия».

То есть, украинцы России, которые провели научную конференцию об украинской культуре или организовали скорбные мероприятия по поводу голодомора в Украине – это экстремисты и национальная угроза российской государственности. А многочисленные (по официальной статистике, их число перевалило за тысячу, это только зарегистрированные) очень русские патриотические общественные организации с ксенофобскими лозунгами – это законопослушные граждане страны.

В общем, двойные стандарты торжествуют. Своим можно все, а «чужих» - закрыть по политическим мотивам. Между прочим, этнических украинцев в России около пяти миллионов граждан. Вот тут-то и обидно. Ведь первые лица России всегда говорят о том, что строят правовое, многонациональное государство. Но официальное заявление министра Лаврова говорит об обратном. Политическая целесообразность, а не правовые декларации и международное право определяют отношение российских властей к украинским общественным организациям.

Видимо, и в Украине назрела необходимость провести мониторинг всех «очень русских» общественных организаций, которые мешают, как сказал Лавров об автономии украинцев, «укреплению двухсторонних украинско-российских межгосударственных отношений». Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, что они такого хорошего для «братской дружбы» делают, к чему призывают - к сепаратизму или братству на вечные времена?

Но все-таки хорошо, что Сергей Лавров так разоткровенничался. Во всяком случае, он во многом очень помог нашему украинскому МИДу. Оказал немедвежью услугу украинской внешней политике. Наш министр иностранных дел Константин Грищенко, наконец-то, как говорят «из первых уст», узнал подлинные причины дискриминации и репрессий в отношении украинцев - граждан РФ в стране «стратегического партнера» Украины.

Виктор Тимошенко, Москва