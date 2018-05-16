Ющенко рассказал народу о сейфе с деньгами

Несколько тревожную обстановку сегодняшним митингам придавали слухи о возможном захвате Верховной Рады, беспорядки в Таллинне, заявление о выступлении СС «Галичина» в Киеве и пр. Однако обошлось не только без жертв, но и без разрушений.

С самого утра бело-голубые неприкаянно курсировали по городу, в основном от Майдана к Конституционному суду и обратно. У самого же здания КС активно велась уборка.

- Сегодня здесь чисто, но вы бы посмотрели, что было три дня назад. Три дня назад вывезли отсюда несколько прицепов и два КАМАЗа мусора, - говорят дворники, работающие на улице Жилянской. В целом в день отсюда вывозится по шесть прицепов, каждый из которых способен вместить шесть тонн отходов. И это только касается Жилянской, примерно такой же «урожай» можно собрать и на Горького. Как тут не вспомнить бессмертные слова Леонида Черновецкого: «Люди живут лучше – они больше мусорят».

На Майдане Независимости можно было увидеть в целом вялое, но довольно комичное шоу. Сначала крутили в записи телемосты с городами Украины и митинги в записях, после чего начался митинг реальный. Из всего этого наиболее запомнилось, как один депутат райсовета от Партии Регионов предложил Ющенко подобру-поздорову уйти в отставку. Народный избранник привел пример «честного президента» Леонида Кравчука, который ушел, когда настал его срок. Затем регионал привел в пример второго президента – Леонида Кучму, который также спокойно отдал власть, как только пришла очередь. Потом народный депутат поведал о том, как честно отдал власть третий президент Украины… Виктор Янукович. Из всего выходило, что четвертый президент должен немедленно подписать документ о сложении с себя соответствующих полномочий.

Сторонница украинского премьер-министра сначала рассказывала о его достижениях – как Янукович добился поставок дешевого газа и установил хорошие отношения с Россией. Женщина излагала это хоть и путано, но довольно спокойно. Но потом, вдруг не выдержав, едва не перешла на крик: «А какой мужчина Виктор Федорович! Спросите у всех женщин!» Убедила.

К пяти на Европейскую площадь стали подходить сторонники оппозиции. Здесь можно было увидеть людей с тремя, а то и четырьмя флагами: «Поры», «Самообороны», «Нашей Украины», БЮТ. Электорат явно страдал от раскладывания оранжевого цвета на амбиции вождей.

На Европейской площади прозвучало самое лучшее песенное выступление за последнее время: мини-концерт дал Олег Скрипка. После него к микрофону подошел Борис Тарасюк: экс-министр призвалидти на выборы единым широким фронтом. После взял слово Луценко, выдавший новый хит: "Президент послал коалицию на три буквы, и не сомневайтесь, что вторая буква там "у", но это слово не "суд"..., а перевыборы..."

Затем выступил Вячеслав Кириленко. Молодой политик был верен своим принципам: за все время своего выступления он так ни разу и не улыбнулся. Лидер «Нашей Украины» в уже не существующем, по версии, оранжевых, парламенте назвал Президента решительным, а бело-голубых – реваншистами.

Юлия Тимошенко подтянулась позже. Выступая, она неожиданно пригрозилаДавыдовичу, чтобы тот не играл на два фронта, а иначе - отставка. Одетая в "Луи Виттон", она зачем-то припомнила Януковичу его дорогие туфли из страусиной кожи.

Затем слово взял сам Президент. В это время на бело-голубом майдане сделали громче, потом еще громче, от чего создавался уникальный эффект: в одном ухе можно было слушать речи президента, а в левом песенку про любовь. Ющенко пообещал, что он никогла не согласится на "нулевой вариант": “Другими словами, нам предлагают, как мне кажется, ту историю, которая иногда случается в жизни – в банк проникают преступники и выносят сейф, доносят его до дверей, а здесь встречает их охрана – надевает наручники, а они предлагают охране: “Слушайте, так мы готовы этот сейф вернуть с этими деньгами – давайте договоримся о нулевом варианте”. Какая мораль этой истории, а мораль простая: из подобных политических поступков мы никогда уроков не вынесем, а нам нужен политический урок”, - сказал Президент.

После митинга милиция на время преградила дорогу всем, кто хотел уйти с Европейской площади, а на Майдане Независимости звучала песня с такими словами: «Порою так бывает, что свои друг друга убивают. Но ничего им за это не бывает». К чему это они?

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского и Наталии Давиденко