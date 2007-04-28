Луценко заявил, что Президент послал коалицию на три буквы, и это слово не ”суд”
На Европейской площади продолжается митинг
На Европейской площади Киева продолжается митинг оппозиции “Через вибори до порозуміння”.
Как передает корреспондент УНИАН, на площади собралось свыше 50 тысяч человек.
К участникам митинга обратились Борис Тарасюк, Юрий Луценко и Вячеслав Кириленко.
Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что в новой редакции Конституции должно быть четко предусмотрено право Президента распускать Верховную Раду.
Об этом он сказал во время митинга оппозиции “Через выборы к пониманию” на Европейской площади в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
“Мы считаем, что главной является новая Конституция Украины, в которой четко будет закреплено право всенародно избранного Президента распускать Раду в случае ее предательства украинских интересов”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Он считает, что в новой редакции Основного Закона должно быть определено, что Генпрокурор избирается “не на верховном сходняке, а всенародно”, будет предусмотрено снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов, формирование местной власти исполкомами, а не назначение из Киева и возможность молодежи с 16 лет формировать власть в Украине.
“Мы хотим единого Основного Закона - Конституции, который одинаково будут читать и власть и оппозиция”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.
Лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко в своем выступлении использолвал языковую шараду на грани фола: "Президент послал коалицию на три буквы и это слово не "суд"..., а перевыборы..."