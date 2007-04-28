Луценко заявил, что Президент послал коалицию на три буквы, и это слово не ”суд”

На Европейской площади Киева продолжается митинг оппозиции “Через вибори до порозуміння”.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади собралось свыше 50 тысяч человек.

К участникам митинга обратились Борис Тарасюк, Юрий Луценко и Вячеслав Кириленко.

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что в новой редакции Конституции должно быть четко предусмотрено право Президента распускать Верховную Раду.

Об этом он сказал во время митинга оппозиции “Через выборы к пониманию” на Европейской площади в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

“Мы считаем, что главной является новая Конституция Украины, в которой четко будет закреплено право всенародно избранного Президента распускать Раду в случае ее предательства украинских интересов”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он считает, что в новой редакции Основного Закона должно быть определено, что Генпрокурор избирается “не на верховном сходняке, а всенародно”, будет предусмотрено снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов, формирование местной власти исполкомами, а не назначение из Киева и возможность молодежи с 16 лет формировать власть в Украине.

“Мы хотим единого Основного Закона - Конституции, который одинаково будут читать и власть и оппозиция”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко в своем выступлении использолвал языковую шараду на грани фола: "Президент послал коалицию на три буквы и это слово не "суд"..., а перевыборы..."