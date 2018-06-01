Чечетов: За то, что я машу рукой в ВР, денег не получаю, это моя общественная нагрузка

Самый активный член Партии регионов Михаил Чечетов в последнее время не сходит с телевизионных экранов и раздает комментарии на любую тему. Его умелые руки дирижируют голосованием в Верховной Раде, его пронзительный голос, который называют «золотым голосом» ПР, знает вся страна.

Наша беседа проходила весьма непривычно. Михаил Васильевич на мои вопросы реагировал вяло, не слушал их вовсе или слышал в них то, чего я не спрашивала…

Нашу беседу господин Чечетов начал с комплиментов, адресованных своей политической силе.

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ СКРОМНАЯ, ДЕНЕГ У НАС НЕТ

Кабинет у вас достаточно скромный…

Партия регионов – это скромный народ. Денег у нас нет, это не то, что БЮТ…

Ну что вы так прибедняетесь на ровном месте?

А что, зайдите к господину Турчинову, увидите, какой у него кабинет. Там только одних приборов (столовых? – Авт.) на пять тысяч долларов.

ЗА РУБЕЖОМ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ, КАК ПРИНИМАТЬ ЯНУКОВИЧА, ДАЮТ ЕМУ ЛУЧШЕЕ КРЕСЛО

Михаил Васильевич, не вводите меня, а заодно и наших читателей в заблуждение… Кабинет – это еще не показатель… Но перейдем к вопросам. На днях Ющенко заявил, что Виктор Янукович должен обязательно ветировать Налоговый кодекс. Может, Виктору Федоровичу стоит прислушаться к своему предшественнику?

Знаете, в чем отличие Партии регионов и Виктора Януковича от всех остальных политиков? Что мы умеем слушать, мы слышим, мы благодарим за разумные подсказки, но живем мы своим умом и исходим только из национальных интересов Украины. В отличие от Виктора Ющенко, которого вы назвали… Они четко жили по указке Вашингтона. Мы не живем ни по чьим указкам. Мы не проводим ни проамериканскую, на пророссийскую политику, а проукраинскую.

Мы сегодня совершенно по-другому начали позиционировать себя в мире. Прошлая власть поделила весь мир на своих и врагов. Америка – друг, на флаг Российской Федерации помаранчевые нацепили клеймо врага. В итоге, когда поделили мир на своих и врагов, Украина чуть ли не попала в изоляцию. И в конце своей каденции Виктор Андреевич ездил только в две страны – Польшу и Грузию. А после того, как он присвоил звание Героя Бандере и Шухевичу, его и в Польшу не хотели пускать…

Мы это все поломали. Мы со всеми хорошо живем. И перед Януковичем мир открылся… Страны даже не знают, как его принимать. Когда он приезжает, ему дают лучшее кресло. С ним все говорят, заключают договора. Вот уже почти согласован безвизовый режим с Европой…

Когда Янукович выступал в Вашингтоне, ему аплодировал весь мир…

Вы рассказываете какие-то сказки. Во-первых, Виктор Ющенко присвоил Героя Бандере после первого тура президентских выборов, потому Польша не могла уже его принимать или не принимать. А в Вашингтоне Янукович выступал в пустом зале. Потому ему никто не мог особо аплодировать, кроме украинской делегации…

Можно аплодировать и по-другому. Люди аплодировали, когда читали статьи о нем.

УКРАИНЦЫ МОГУТ ТЕРПЕТЬ ВСЕ, БЫЛА БЫ ДРУЖБА С РОССИЕЙ

Я совсем не защищаю предыдущую власть, но это чисто хохляцкая позиция, когда, например, Россия рассказывает, что делать, какую историю учить, кого считать своими героями, а мы как песики бежим и слушаемся. Вот, например, Верховный Суд РФ ликвидировал самую большую и почти единственную общественную организацию украинцев в России перед визитом Януковича. Это такая пощечина, что дальше некуда. Украина промолчала в ответ. Это как по-вашему называется?

Позиция хохляцкая – это у вас. В чем отличие у нас от вас? Мы видим в России не только своих друзей, но и братьев. Мы вышли из одного чрева – матери Руси, у нас течет одна кровь.

Может быть, у вас с россиянами что-то там течет, потому что вы родились в России. Не надо навязывать эту, так сказать, мысль, всем…

Потому мы делаем все, чтобы наши отношения были дружескими и братскими. И если какой-то дурак пытается вбить клин, мы говорим: никогда не получится. Никому не позволено посягнуть на святая-святых – на дружбу России и Украины. И когда Ющенко поднял руку на дружбу между нашими народами, народ его смел.

Народ терпел всё, зарплаты, пенсии, но когда замахнулись на святая святых – дружбу двух братских народов, – народ его просто смел раз и навсегда.

Да не обманывайте себя и народ – хорошо известно, почему Ющенко не стал второй раз президентом, и «святая святых» к этому не имеет ни малейшего отношения…

Никогда в Украине не будет президентом тот человек, который будет присягать на святая святых! Никогда!

В другом меня никто никогда не переубедит.

Вы родились в России, живете в Украине. Кем вы себя считаете – украинцем или россиянином?

Гражданином Украины.

В Украине живут разные национальности, и я не хочу строить Украину только для титульной нации. В Германии в тридцатые года уже строили, черепа мерили.

Да, мы не сторонники строить рай для титульной нации в Украине. Мы будем строить рай для украинского народа.

Как я чувствую, так и говорю. Что я буду фальшивить?

…В отличии от помаранчевой власти, которая только декларировала европейские ценности, а делала все наоборот. Ющенко дал звание Героя Бандере, и его нигде не хотели уже принимать…

Опять двадцать пять… Зачем вы повторяете эту неправду?

У нас есть цель – войти в Европу. И для реализации этой цели едем шаг за шагом.

НА МАЙДАНЕ ПРОТЕСТУЮТ ТОЛЬКО ТЕ, У КОГО В КОШЕЛЬКЕ ЧТО-ТО ШЕЛЕСТИТ

Только почему-то ни Европа, ни украинский народ не увидели ни одного шага…

Это же надо мозги иметь, чтобы понять, если ты будешь с американцами дружить, то Европа для тебя будет закрыта, а Россия будет врагом. А помаранчевые вожди этого не понимали.

А теперь мы с Россией дружим, и с Америкой дружим, и Европа нам двери открыла. Все приветствуют дружбу с Россией.

Конечно, когда больше половины нашей экономики в тени, нас в Европу не возьмут. А что нужно сделать? Я скажу как… Почему вот часть бизнеса оказалось недовольной Налоговым кодексом? Хочу подчеркнуть, что недовольны не те, в кого в кошельках пусто, а как раз те, у кого в кошельках денежки шуршат. Я еще раз повторяю, что протестуют только те, у кого в кошельках кое-что есть – и шелестит, и хорошо шелестит.

И почему вот они восстали, возмутились? Нет, не потому, что налоги подняли.

А потому что у них смогут без суда и следствия отбирать имущество… И еще потому, что денежки, как вы почему-то критически выразились, шелестеть не будут…

Нет. Послушайте главное – Налоговый кодекс направлен против одного: на уменьшение теневого бизнеса. Сейчас я скажу ключевую фразу – нужно засветить обороты каждого. А они против! Янукович правильно сказал, что налоги должны платить все. Иначе нас в Европу никто не примет… А как же пенсионеры?

Это кто же готов из Партии регионов засветить свои обороты?.. Странно, что вы умалчиваете о том, как нужно большой (а не мелкий) бизнес выводить из тени. С той коррупцией, с которой Янукович обещал бороться, нас в Европу и так никто не примет. Об этом вы тоже молчите…

Нужна почва для компромисса… Мы не идеализируем кодекс, но его идеология правильная – сокращение теневого бизнеса. Главная философия закона – налоги должны платить все. Те, кто протестуют, должны рассматривать кодекс в интересах целой страны. И они начали это понимать, потому на Майдане уже никого нет. Посмотрите, все порасходились! А изначально бизнес видел только свою нишу. Когда я встречался с пенсионерами, я вынужден был защищать малый бизнес. Они на меня нападали…

Предприниматели говорят, что их удовлетворит только вето Януковича, потому, о каком компромиссе вы говорите, непонятно.

Есть одни предприниматели, а есть и другие…

Это те подставные, о которых писалось в СМИ?

Еще раз говорю, что протестующие уже видят свою проблему в контексте всей страны…

В чем отличие вас от нас – вы все время делите, а мы – объединяем. То вы Украину делите, то о каком-то патриотическом духе говорите!.. Теперь вы предпринимателей делите. А это же один народ. И как только позиция предпринимателей не совпала с вашей, вы говорите: это не те.

ПР СТРОИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – ПОЧТИ КАК В ИТАЛИИ

Кажется, вы меня воспринимаете не как журналистку, а как какую-то политическую партию…

Вот я посмотрел новости, во многих странах протестуют: в Италии, Англии, Португалии… И то, что люди митингуют у нас, свидетельствует о том, что Партия регионов строит демократическое общество. Почти как в Италии.

ЯНУКОВИЧУ УЖЕ УДАЛОСЬ СФОРМИРОВАТЬ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Но только в Украине судом запрещают протесты, а в Италии – нет!

Я недавно понял, что мы на правильном пути – Виктору Федоровичу за последние месяцы даже удалось сформировать гражданское общество в Украине.

Ну, насчет этого есть большие сомнения, хотя действительно, с каждым днем протестные настроения в обществе растут…

Я бы всем хотел сказать, что не надо паразитировать на временных наших трудностях. Мы сами разберемся с людьми. Эти политические трутни, паразиты, которых народ вышвырнул, пускай молчат.

ЛЮДЯМ ВСЕ РАВНО, КАКАЯ КОНСТИТУЦИЯ – ОНИ ЕЕ НЕ ЧИТАЛИ

Может, вам бы не стоило разбрасываться такими словами? А вдруг и вас ждет такая участь? Ведь если бы вы не боялись парламентских выборов, то проревели их в соответствии с Конституцией 1996 года, которая странным образом возобновила свою силу. Это же та Конституция, по которой вы сами захотели жить…

А мы никогда не паразитируем! Вы вот меня не перебивайте, мне с вами интересно, и время у нас есть.

Относительно Конституции. Источник власти – народ. Можно менять все что угодно, но НИКТО НЕ ВПРАВЕ поменять и изменить святую волю народа, кроме его самого. Так вот, когда народ пришел на досрочные выборы в 2007 году, то он ВЫМЕЛ помаранчевых на политический мусорник, а мандат доверия на пять лет – до октября 2012 года выписал Партии регионов. То же самое и с президентом. Поэтому сегодня мы просто привели в соответствие отдельные нормы Конституции со святой волей народа.

Было б лучше, если б вы не манипулировали такими понятиями, как «святая воля народа». Народ своей «святой волей» выбирал вас не по этой Конституции. Или это для вас не имеет значения? Где тут святое?

Давайте я вам выдам такие сапоги резиновые, и поедем в село. Вы ж привыкли ходить только по асфальту… И люди вам все скажут. Вы же общаетесь с теми, кто по асфальту ходит, а я с теми, кто грязь месит. А они не читали эту Конституцию, им все равно. Главное, что народ избрал своего президента на пять лет. Люди не смотрели, какая там Конституция, они голосовали за Януковича, за волевого человека, который спасет страну.

Ну зачем так унижать народ?..

В чем позитив последних выборов – они объединили страну. Народ проголосовал за ПР во всей Украине. Осталось только две области, где голосовали за «Свободу». БЮТа уже нет нигде. Думаю, на следующих выборах БЮТу нужно будет искать голоса где-то в канадской диаспоре, и то если хорошо проплатят.

МЫ ЗАВЕДЕМ 300 ЧЕЛОВЕК В ВР: 100 – ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ, 200 – ПО МАЖОРИТАРКЕ

Извините, но канадская диаспора исповедует другие ценности…

Думаю, Тягнибок не пустит БЮТ на Западную Украину.

А мы не боимся выборов. Мы сто процентов заведем триста человек в парламент от Партии регионов. Выборы будут по смешенной системе. 100 человек заведем по партийным спискам, и двести – по мажоритарке.

Но у нас нет времени заниматься сейчас выборами. Мы ж должны выполнять свои обещания людям.

А почему вы так смело за Тягнибока отвечаете? Вы сним сотрудничаете, чтобы отобрать голоса у БЮТ?

Ну, вы ж видите, какой у меня кабинет, у нас же денег нет.

В Верховной Раде вас называют «дирижер». Вы как будто стоите на посту и машете рукой, показывая соратникам, как голосовать... Сами депутаты от ПР никогда не знают, как они проголосуют за то или иное решение, все ждут вашего сигнала. А откуда вы получаете информацию, как нужно голосовать, кто этот раздающий команды центр?

Я вам сейчас раскрою технологию принятия решения.

(Господин Чечетов рассказал долгую историю, как Партия регионов привлекает множество экспертов, которые анализируют те или иные решения).

У нас всегда позиция чисто профессиональная. Никакой политики нет! Потом, когда позиция выработана, свои предложения могут давать народные депутаты.

Потом я докладываю позицию на заседании фракции.

Дальше – мы работаем в едином тандеме с Кабмином. Там принимают свое решение. Далее – Администрация президента. Там тоже принимается свое решение.

Тогда все вместе мы садимся и еще раз выходим на общее позиционирование по всем вопросам, где будет единая позиция, – фракции, Кабмина и президента, поскольку это не Ющенко и Тимошенко, у нас власть единая. Мы же исповедуем демократические ценности – когда власть единая и мощная.

У ВР очень плохая акустика, и не каждый депутат может услышать, что говорится во время обсуждения, кто-то депутату может позвонить или еще что-то, потому кто-то должен контролировать синхронность голосования. И я выступаю в этой роли чисто как координатор.

Но такого нет в ни одной цивилизованной стране.

Нет, это нормально. Так вырабатывается единая позиция. Мы же реализуем свою программу.

Тяжело руководить серой массой. А в Партии регионов все личности. Вы вдумайтесь только – пятнадцать героев Украины, четыре олимпийские чемпиона, бывшие губернаторы, экс-министры, доктора наук, академики. То есть все неординарные личности.

За то, что вы машете рукой, вы получаете отдельную плату?

Нет, я получаю как народный депутат. И все. Это моя общественная нагрузка.

Один из украинских телеканалов сделал сюжет о том, как голосуют наши нардепы, и показали его евродепутатам. Когда они видели, как вы машите рукой, хватались за голову: «Такого не может быть. И украинский народ это видит?» То есть для них это дикость…

Ну, есть разные страны. Например, в парламенте Канады присутствует не более двух депутатов, то есть только те, кто докладывает.

Льстит ли вам, когда вас называют «златоустом», «соловьем» ПР?

Ну, меня по-разному называют… Я очень публичный человек, очень открытый, очень люблю встречаться с аудиторией, с которой можно подискутировать. Я ученый, профессор, доктор наук, политик.

Меня народ спрашивает: «Когда мы станем жить лучше?» Я отвечаю: «Тогда, когда политики перестанут лезть в вашу жизнь». Вот, например, Ющенко загоняет всех в единую помесную церковь, все должны говорить только на украинской мове и ходить в вышиванках. Ты вот мне скажи, зачем ты в церковь лезешь?

Я НЕ ЗАЖИГАЮ СВЕЧИ В ДЕНЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРА, ПОСКОЛЬКУ Я ЧЕЛОВЕК НЕВЕРУЮЩИЙ

А что плохого в единой церкви? По крайней мере, Ющенко не давал никаких преференций ни одной из церквей. А Янукович делает все для Московского патриархата. Но Украина же многоконфессиональная страна…

Я не знаю, о чем вы говорите. Я такого не вижу. Я вообще не верующий, я атеист. Янукович – да, он верующий, но в нас есть много конъюнктурщиков.

Я не хожу в церковь, хотя иногда могу отметить Пасху. (Смеется. – Авт.).

Какие из украинских песен вам больше всего нравятся?

(Поет). «Рідна мати моя, ти мене на зорі проводжала…» Я много знаю украинских песен.

А как вы обычно чтите память жертв Голодомора?

Знаете, у нас обязательно нужно сделать конъюнктурную политику даже на самом святом. Это политика с душком.

Не понимаю, о чем вы. Я вас просто спросила, как вы лично чтите память жертв Голодомора?

Была трагедия, которая коснулась всех национальностей. Путин предлагал вариант – давайте мы сегодня сделаем один день памяти, памяти той трагедии. Один день во всех странах: России, Украине, Беларуси. Этим днем мы бы почтили память и в тоже время объединили наши народы. Правильно? Правильно. Но н-е-т, говорят, так не будет. Это же, мол, не голод был, это был геноцид…

Высосали с пальцы, когда русские умышленно убивали украинцев.

Никогда такого не слышала… Разве сталинский режим – это русский народ?

Делалось это только с одной целью – слепить из России образ врага. Но народ этого не воспринял. И когда замахнулись на святая святых – дружбу России и Украины – и когда братьев пытались сделать врагами – русского и украинца – народ смел этих политиков с политических подмостков.

Думаю, если бы предложение Путина было воспринято, мы бы объединили народы.

А зачем нам «общие дни», если в Украине есть день, когда на протяжении многих лет весь украинский народ во всем мире чтит память жертв геноцида, – это последняя суббота ноября? То вы можете сказать, как отдаете дань уважения жертвам Голодомора? Может, зажигаете свечи?

Я не зажигаю свечи, поскольку я человек неверующий.

Знаете, еще почему Виктор Андреевич канул в лету? Потому что нельзя жить все время в прошлом! Надо жить будущим. Были трагические события. Ну и что теперь? Что теперь мы должны делать?

Помаранчевые с голода сделали геноцид только с одной целью – сделать из России врага. А лидер государства всегда доложен объединять народ, а не разъединять. Вот пытались зомбировать людей геноцидом. И что, эта политика объединяла людей?

Вот я русский, моя жена украинка. То что, я должен признать, что мой дед убивал украинцев?

Я вот когда выступаю перед учителями, говорю им: «Я вас Христом Богом молю, вот те зерна зла, ненависти, которые пытаются сеять помаранчевые, не допускайте до детей! Вот те зерна зла-геноцида!»

Эта была трагедия системы, система виновата, а не русские. В том правительстве только один русский был… (Далее господин Чечетов подробно разложил участников Октябрьского переворота 1917 года по национальному признаку, однако, по его просьбе, мы опускаем этот момент).

Так что причем здесь русские?! Не было русских. (Переходит на крик. – Авт.).

Да я ничего о русских и не говорила. По-моему, никто об этом не говорит… Есть и решение суда, в котором названы виновники Голодомора… Таких как вы, вашего коллегу, тоже «златоуста» Колесниченко называют наиболее маргинальным крылом Партии регионов. Вас это не обижает?

Нет. Я никогда ни под кого не подстраиваюсь. Меня по-разному называют. Я знаю себе цену. Мне очень комфортно в партии. И вообще... Я вращаюсь в научной среде, член докторского совета по защите диссертации, веду аспирантов. Чувствую себя комфортно в любой среде. На меня везде смотрят, как на трезвомыслящего политика.

Разговаривала Оксана Климончук