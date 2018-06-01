Предприниматели на Майдане: нас будут бояться, пусть власть дрожит! (фоторепортаж)

Несмотря на то, что автобусы в Киев не пускали, сцену монтировать мешали, тысячи предпринимателей со всех регионов Украины опять в Киеве. Они заполнили Площадь Независимости и перекрыли Крещатик. Протест против Налогового кодекса набирает силу.

В первых рядах – люди с черными траурными повязками на голове с надписью “Безработный”. Мелькают похоронные венки как символы будущего малого и среднего бизнеса в случае “благословения” Налогового кодекса президентом Януковичом.

– Восток и Запад вместе именно сейчас, а не в 2004-м, – раздается из сцены.

И толпа заходиться одобрительным гулом.

– ... Нужно делать революцию, которая наконец даст результат! – призывают предприниматели.

– На нас свалили все беды государства: и малые зарплаты, и малые пенсии, но это же на самом деле не так, – жалуется участник митинга Владимир Дорош. – Мы создаем рабочие места, думаем, как свести концы с концами и заплатить налоги. И мы хотим платить. Но чтобы этот налог был простым. Оплатил – и не трясся с утра до вечера, когда к тебе придет налоговик, от которого будет зависеть: будешь ли завтра работать, или нет. Мы как никто заинтересованы в стабильности нашего государства. Мы не хотим ехать работать за границу и создавать там новые рабочие места, вот почему мы сегодня здесь. А Налоговый кодекс – это уничтожение миллионов рабочих мест. И мы хотим, чтобы Президент наконец услышал предпринимателей.

– Так президент уехал в Брюссель...

– В любом случае у него достаточно помощников и заместителей, которые могут ему передать наши условия и требования.

У сцены появляется Арсений Яценюк, лидер “Фронта Змин”.

– Сегодняшний день очень символичный в том, как люди защищают свои права, – делится Яценюк с прессой. – Этого давно не было, когда митинги не покупают за деньги. Это настоящее волеизъявление, настоящая свобода, наверно, первый раз после 2004 года.

В это время организаторы акции протеста сообщают, что милиция не пустила в Киев 140 автобусов с потенциальными митингующими из разных регионов.

– Кировоградщина, которая ехала автобусами, их сейчас перекрыли милицейскими автомобилями и забрали документы! – кричит со сцены представитель автоперевозчиков. – Ганьба! Ганьба такой милиции!

– Ганьба! – подхватывает толпа!

– Но они все равно будут ехать, несмотря на препятствия, – заверяет оратор. – Таксисты ведут колонны. Их боятся. И нас будут бояться! Пусть власть дрожит!

– ... У бютовцев сто карточек, у меня одна. Что мы можем сейчас сделать?.. – объясняет в частной беседе какому-то предпринимателю Яценюк. – Революцию 2004 года, простите, просрали, поэтому сейчас остается надеяться лишь на вас...

– Десятки и сотни тысяч людей сейчас на майданах в Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове. Они не смогли подъехать, но они с нами, – звучит в микрофон. – Еще многие люди поддерживают нас с вами. Но их запугали, они стоят и работают, они вынуждены работать, им сказали: “Если вы выйдете, мы вас выгоним с рынков, из торговых палаток, из торговых центров”. Они – несчастные люди. Они не могут к нам присоединиться. Но мы все вместе должны идти. В отставку всех! Всю эту власть в отставку! Власть нас не слышит! Мы должны заставить ее услышать нас – это единственный шанс выжить. Ганьба этой власти!

– Ганьба! Ганьба! – скандирует толпу.

К предпринимателям наконец выходит Яценюк и признается, как в тяжелые времена торговал на Черновицком базаре.

– Привет, предприниматели!... Я вспоминаю 90-е годы, когда в Украине не было ничего. Я сам стоял на базаре в городе Черновцы и торговал разным-разным только для того, чтобы прокормить семью, своих родителей, которые работали в Черновицком университете. Я вам хочу низко поклониться за то, что вы боретесь. Вы большие молодцы!

В это время возле сцены появляется бютовка Наталья Королевская и занимает стартовую позицию на пути к трибуне.

Внеочередные выступления политиков не нравятся рядовым предпринимателям.

– Почему вы ее вне очереди пускаете? Она что не может 5 минут здесь постоять? – возмущается крепкая женщина, обращаясь к охране сцены.

– Женщина, здесь есть координаторы, есть регламент, – успокаивают ее охранники.

– Я здесь целое утро стою. Я все равно выступлю!

Наталья Королевская в белом пальто, поздоровавшись с Яценюком, все же сменяет его на сцене.

– Сегодня вы собрались здесь сказать нет “беспределу” чиновников, сказать нет превращению страны в один большой завод, – начала речь Королевская. - Они жадны и безжалостны, и принцип у них – заставить, запугать, забрать... Сегодня от Харькова до Ужгорода, от Луганска и до Львова - все увидели реальное лицо власти...

В это время участники акции под сценой клеят портреты Азарова и Бродского в “черную книгу” с надписью ГКЧП. На последней странице уже записаны фамилии всех депутатов по фракциям, голосовавших за Налоговый кодекс.

Скандального нардепа Олега Ляшко на сцену пускать не хотели.

"Здесь стоят обычные люди, каждый из них хочет выступить. Имейте совесть, депутат Ляшко, не толкайте людей, для чего вы это делаете?" – обратились к Ляшко организаторы, но в конце концов позволили выйти, отметив, что “это в последний раз”.

Микрофон попадает в руки известной правозащитнице Татьяне Монтян.

– Кто бы перед вами не выступал из политиков, спрашивайте: а что им мешало, когда они были при власти, сделать для вас что-то хорошее? Если кто-то забыл, та сила, которая сейчас не при власти, не далее как год назад нагибала нас платить в Пенсионный фонд. Неужели вы это забыли? Но дело не в том, куда платятся налоги и сколько их платится. Вопрос в том, куда они тратятся. Пока не будет прозрачности в расходовании налогов, никакие налоги платиться не должны! С какого перепуга вы должны, забирая кусок хлеба из рта у своих детей, оплачивать газонокосилки за 500 тысяч, которые они недавно купили? Вы что, богаче Януковича? Вы ему позволяли покупать вертолет за 17 миллионов? Если даже Обама летает на вертолетах за 5 миллионов...

– Сегодня на площадях Симферополя, Красноперекопска, Керчи тысячи предпринимателей вместе с нами, они слышат нас, – обратился к толпе предприниматель из Крыма, которому выпала честь зачитать требования к Президенту Януковичу. – Сегодня мы объявим план действий. Мы не поедем домой просто так. После этих действий власть, очевидно, дрогнет, а те, кто стоит за ней, будут каждую неделю становиться на миллиард беднее. “Президенту Украины от имени 2,5 миллионов частных предпринимателей и наемных работников из 221 города Украины – требуем запретить Налоговый кодекс Украины”.

Среди других требований предпринимателей – за «преступление против малого бизнеса и среднего класса, задокументированное в Налоговом кодексе”, отправить в отставку его авторов – Азарова, Тигипко и Бродского.

Несколькотысячной колонной представители малого и среднего бизнеса направляются на Банковую, чтобы вручить свои требования к президенту. Но даже рядовые участники акции уже знают, что “Янукович где-то в Брюсселе”.

Хотя администрация осталась без Президента, охрану здесь только усилили. Уже утром на Банковую подогнали несколько десятков микроавтобусов с тонированными окнами и милиционерами внутри. Улицу Лютеранскую, часть Круглоуниверситетской и Банковую сразу за Союзом писателей перекрыли металлическими заборами, а позади поставили плотные кордоны стражей порядка.

Участники акции протеста передают в АП свои требования. Документ формально зарегистрирован, но по словам Королевской, сейчас в Администрации нет людей, уполномоченных вести переговоры с участниками акции и рассматривать их требования. Однако митингующие непреклонны – до 18.00 они ждут ответа от АП и продолжают мерзнуть на Майдане.

Под вечер на Площадь Независимости вышла и лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко.

“Наша с вами задача – если они подпишут Налоговый кодекс, и Президент поставит свою подпись – нам нужно действовать, не теряя ни одного дня. И это значит, что в тот же день, как только Президент подпишет Налоговый кодекс, мы начнем собирать подписи за досрочные выборы Президента и Верховной Рады”, – отметила оппозиционерша.

Она напомнила, что для проведения референдума по народной инициативе необходимо собрать 3 млн. подписей, и заверила, что ее политическая команда окажет всю необходимую помощь в этом процессе.

...А пока предприниматели все еще рассчитывают на вето Президента, “отец” Налогового кодекса Азаров рассказывает бельгийцам, что этот документ самый “либеральный в Европе”, а сам Янукович на пресс-конференции в Брюсселе обещает встретиться с предпринимателями - и добавляет "так, как они хотят, на 100% такого не будет".