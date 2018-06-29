“Свобода” пообещала национальную революцию и отметила годовщину УПА

Сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Именно этот день считается днем создания Украинской повстанческой армии. Именно в этот день пятый год подряд политическая партия “Свобода” проводит марши и митинги в честь украинских героев. Но в этот раз собрание имело особую остроту. Слишком много дополнительных обстоятельств для празднования этого с одной стороны удивительно светлого (ведь Покрова), а с другой острого и болезненного праздника, потому что история УПА все еще остается той частью истории, которую новая власть изымает из учебников, из-за которой притесняют научных работников, которая заставляет бесноваться псевдоэкспертов, строящих общее гуманитарное пространство с РФ.

КАКУЮ ПОСЛЕДНЮЮ КНИГУ ОБ УПА ВЫ ПРОЧИТАЛИ?

Сегодня власть запретила проводить “Свободе” марш УПА на Площади Независимости. Милиция перекрыла Майдан так, будто ждали приезд Медведева.

Местная власть объяснила это тем, что именно в этот день Компартия Украины и ряд общественных организаций тоже захотела провести митинги. Я пыталась найти в Интернете тот “ряд общественных организаций”, которые называла КГГА через которые упразднили митинг и Марш Свободы на Площади. У оганизаций нет веб-страниц.

Потом я позвонила нардепу от КПУ Александру Голубу.

– Вы – львовянин. Почему вы стали передовым отрядом чужой армии в борьбе против УПА? – спросила я его.

– Они – пособники оккупантов. Мы боремся против тех, кто стрелял в спину нашим бойцам.

– Какую последнюю книгу об УПА вы прочитали? – поинтересовалась я, и продолжила, вспоминая одну из своих старых публикаций. – Первые командиры УПА, которые ее создавали, погибли в боях против немцев. Есть четырехтомное издание Косика, профессора Сорбонны, который работал в немецких архивах, опубликовал четыре тома документов, свидетельствующих о том, как УПА воевала против немцев. Есть отчеты советских историков, изданные у нас, где написано: “Однозначно установлено, что националисты бьют немцев”. Это же есть и в научных работах советских историографов. Александр Голуб вспомнил какой-то труд, изданный в начале 90-х, и сказал, что им, КПУ, из военного архива Германии когда-то прислали ответ, что материалов о потерях Вермахта от нападений УПА нет.

– Вы получили ответ не из национального архива, а из научно-исследовательского института Мюнхена или Потсдама, – перебила я. – Они сказали, что нет сведений о потерях Вермахта, потому что они специально это не изучали. Впрочем, сказали, что есть материалы, как УПА атаковали тыловые учреждения Вермахта и брали в плен немецких солдат и офицеров.

Разговор был завершен. Это по-коммунистически. Кстати, митинг на Майдане так никто и не провел. КПУ сделали свое дело – помешала чествованию УПА и успокоилась. Впрочем “Свобода” объявила, что проводит митинг возле памятника Шевченко. Туда я и направилась.

“ОККУПАНТЫ С ПЕЧЕРСКИХ ХОЛМОВ ДОЛЖНЫ ДРОЖАТЬ”

В парке Шевченко собралось несколько тысяч людей. Это были люди со всей Украины.

– Видите, страна поднимается... Даже коммунисты в Крыму против Регионов появились, – слышала я разговоры перед началом митинга...

– А вы откуда приехали? – поинтересовалась я.

– Приехали из Полтавы, еще та история. Сегодня утром нам отказали в машинах, сказали, что сломались. То мы искали газельки, быстро нашли, и приехали. Зовут меня Юрий Бублик, – представился мой собеседник.

– Как относятся к УПА в Полтаве?

– По-разному. Но мы рассказываем людям, что это была наша армия – настоящая. А правда делает свободными.

Официальный сайт “Свободы” сообщал, что в Ивано-Франковске, Хмельницком, Черновцах, Полтаве и Александрии Кировоградской области милиционеры высаживали из автобусов людей, ехавших в Киев, грозили водителям лишением лицензии на право перевозки, в случае, если они будут ехать в столицу.

Я подходила к молодежи в масках. Это так называемая отдельная группа автономных националистов.

– Почему вы в масках? – спрашивала я их.

– Потому что не хотим вылететь из вузов, – объяснили мне. – За национализм официально не преследуют, но можно найти другие причины, что выгнать националиста. Мы отдельная группа, но сегодня в день УПА мы поддерживаем “Свободу”, – объяснили мне.

Тем временем начался митинг. Первым выступил Андрей Ильенко, сын известного режиссера, один из лидеров киевской организации “Свобода”.

– Вы хотите стоять на коленях? Вы хотите, чтобы ваши дети стояли на коленях? – пылко спрашивал он с трибуны.

- “Нет! Нет! Нет!” – троекратно скандировал парк.

Кстати, кроме обычного лозунга-приветствия: “Слава Украине – Героям слава”, добавились новые: “Наша земля – наши герои”. “ОУН-УПА – государственное признание”, “Слава нации – смерть врагам”

А сам митинг шел под лозунгом: “Власть, признай подвиг УПА или уходи вон!”

Андрей Ильенко углубился в экскурс осоздании УПА, а затем начал критиковать власть:

– Мы должны быть достойными потомками ОУН-УПА. У власти сидит украинофобская свора, которая делает все, чтобы изжать украинский дух. Сегодня борьба за Украину не завершена. Империя уничтожала Украину и продолжает это делать. Мы должны показать врагу силу, сплоченность и готовность к борьбе.

Следующим выступил народный депутат Украины Левко Лукьяненко:

– Лучший кусок земной поверхности достался Украине. Но борьба за нее продолжается. Когда советские оккупанты уничтожили последнюю крыивку, они не победили. Потому что побежденный выходит с поднятыми кверху руками, а наши ребята взрывали себя со словами “Слава Украине”.

Самым радикальным был львовянин Юрий Михальчишин, заместитель лидера партии Олега Тягнибока:

– Сегодня невозможно быть честным с собой и толерантным к власти. Вы помните, как Коновалец расстреливал левацкую сволочь здесь в Киеве? Так и мы придем сюда. Мы победим. Мы расстреляем оккупационную власть бюллетенями. Через три недели произойдет социальная национальная революция. Мы победим на выборах. Есть временная оккупация. Но есть сопротивление, есть страна, есть нация. У оккупантов есть такой праздник: “День победы”. Наша победа будет. Это может быть 1 января, или 1 сентября. Но это будет наш праздник. Наша нация пережила три Голодомора, репрессии и депортации. То, что устроила эта власть, это тоже репрессии. Московские холуи не думают об Украине. Но эти зажранные жлобы на печерских холмах дрожат, потому что они боятся. Они боятся, поэтому они запретили нам праздновать Покрова там, где мы привыкли праздновать. А мы придем. 31 октября будет новый поход на Киев. И мы поведем страну к новым победам.

В таком же духе выступал председатель сумской “Свободы” Игорь Мирошниченко:

– Мы поверили национал-демократам в 2004 году. А они устроили либерстан и толерстан. И именно они допустили, что сейчас к власти пришли янычары, которые реанимировали бандюковичей, которые не в розницу, а оптом сдают Украину Москве. Не верьте газетам и телевидению – информпространство оккупировано Москвой. Не верьте власти, она привозят эшелоны московских охранников, потому что сидя в своих награбленных дворцах, они ежеминутно дрожат, они боятся, что мы придем. А мы придем. Московская холуйская братия дрожит от слова “мазепинцы”, от слова “бандеровцы”. Но ничего. Мы победили “немецких” оккупантов, победили “советских”, победим “донецких”. С Богом – к победе...

УПА – САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОДПОЛЬНАЯ АРМИЯ НЕ ТОЛЬКО ЕВРОПЫ, НО И МИРА ВСЕХ ВРЕМЕН Пока на митинге ждали, кто выступит следующий, люди живо обсуждали, не лучше ли было проводить люстрацию. Кто-то предположил, что уже поздно.

– Никогда не поздно люстрировать гебню, – заверял какой-то мужчина. Вот в Польше четвертая волна люстрации. Поэтому они так хорошо живут.

Соратника лидера “Свободы” Олега Тягнибока Ирину Фарион на митинге встречали аплодисментами.

Действительно, к ее выступлению было трудно придраться, филолог, еще и не без литературных талантов, она очень вдохновенно рассказывала о воинах УПА, находила свежие слова о крупнейших звездах украинского национализма. Советовала наращивать силы и милитаризоваться. Органично вплетала в выступление то, что Роман Шухевич, который “знал пять языков, играл на фортепиано, еще и занимался бизнесом, чтобы покупать оружие для карпатских украинцев, боровшихся с Венгрией”. Она призывала не допустить разочарования. Напоминала, что темнее всего перед рассветом и советовала прийти 31-го октября на участки и расстрелять власть бюллетенями.

Олег Тягнибок, лидер “Свободы” выступал последним. По сравнению с остальными побратимами, он был достаточно умеренным:

– Мы сегодня собрались в праздничный поход под лозунгом “Власть, признай подвиг УПА или уходи вон!”. Признание ОУН-УПА борцами за государственную независимость Украины – это тест на честность и пригодность служить украинской нации. Признание ОУН-УПА – это полный разрыв с Москвой, признание ее историческим врагом и утверждение истинной Независимости Украины.

УПА – самая большая подпольная армия не только Европы, но и мира всех времен. Она воевала на все фронты, уничтожала немецких, советских, польских оккупантов от рядовых до генералов. Через эту армию прошло 600 тыс. украинцев. Это 600 тысяч Героев, которые даже после своей гибели вселяют ужас во всех врагов истинной Украины. Заметьте, ни одно другое мероприятие не собирало такого количества украинцев, как этот Марш с требованием признания УПА. К сожалению, до власти еще не дошло, что украинцев на улице будет выходить с каждым годом все больше. Скоро наша численность достигнет такого количества, сколько украинцев было в повстанцах. Тогда мы будем диктовать свою волю, а не украинофобы, которые закрылись за семью замками на Банковой и Грушевского, боясь нарастающего народного гнева. Мы большая сильная нация и построим государство, о котором мечтали Петлюра, Коновалец, Бандера и Шухевич. Поэтому сегодня мы говорим режиму Януковича: “Или признайте подвиг УПА, или уходите вон!”.

После выступления лидера все собравшиеся направились маршем на Софиевскую площадь, где должен был состояться еще один митинг.

Постскриптум. Идя в редакцию, я мысленно задавала себе вопрос: будь живы лидеры ОУН-УПА, кого бы из современных политических национал-демократов они считали лучшими своими сыновьями: Вячеслава Кириленко, Юрия Костенко, Бориса Тарасюка или Олега Тягнибока?

Я подумала об этом, потому что посвященные в тайны Банковой коллеги, не раз пересказывали мне слухи, что “Свободу” финансируют Регионы.

Правда это или нет – не тема сегодняшнего разговора. Но правда то, что на сегодняшнем мероприятии действительно стояли люди, чьи предки сидели в крыивках. И правда то, что всевозможные сиюминутные жертвователи вряд ли смогут стопроцентно контролировать партию, которую составляют потомки воинов УПА. Они ненавидят эту власть, несмотря на то, подбрасывают те какие-то деньги или нет. А вот смогут ли “жертвователи” манипулировать “Свободой”, используя порой вслепую, это вопрос для меня открыт.

Впрочем, сегодня “Свобода” сама использовала ситуацию, превратив праздник Покрова в свой предвыборный митинг. Они преодолели все препятствия и приехали в столицу, они показали, что число их сторонников растет. Кроме того, те, кто ехал сюда из регионов убеждали меня, что такие мероприятия им нужны и что это для них глоток свободы (без кавычек). Что ж, несмотря на все эти детали, праздник УПА – их. Они его чувствуют, они его заслужили. Я не поклонница “Свободы”, но когда я общалась с участниками Марша на пути к Софиевской площади, то понимала, что они мне не враги...

Маша Мищенко