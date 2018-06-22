Операция “Ликвидация”: борьба с бюрократией или с киевским самоуправлением?

“Донецкие” говорят, что хотят блага киевлянам... “За” голосовали “люди, которые крали все время”... “Убирают райсоветы для замены руководителей районов на енакиевских молодцев”... Первое пленарное заседание шестой сессии Киевского городского совета VI созыва начали обсуждать еще за несколько дней до его начала, ведь в повестке дня должен был появиться противоречивый вопрос о ликвидации районных советов в столице. БЮТ сразу заявил, что не будет участвовать в таком заседании и призвал присоединиться к бойкоту других киевских оппозиционеров, в частности Блок Виталия Кличко.

“Донецкие” говорят, что хотят блага киевлянам

В прессе появилась информация, что на заседании Киевсовета наконец появится и мэр Черновецкий, который неизвестно где то ли лечится, то ли отдыхает. Но Леонид Михайлович, видимо, решил не перерывать отдых-лечение ради таких “мелких” вопросов, как ликвидация райсоветов и коррекция бюджета.

Первым на пути в зал заседаний журналисты поймали главу фракции Партии регионов в Киевраде Алексея Омельяненко и попросили объяснить целесообразность такой реформы.

– На сегодня ни в одном большом городе Украины – Харькове, Одессе, Донецке, Днепропетровске – нет такого понятия, как райсоветы, там города живут абсолютно нормально без них. (С Донецком, правда, Омельяненко прокололся – там райсоветы существуют, городская власть хотела их ликвидировать, но не вышло. – Авт.). Мы видим, что райсоветы не могут эффективно действовать, большая часть функций, которые раньше рассматривались на районных сессиях, переданы Киевраде. Содержание более чем 600 депутатов на уровне районов негативно влияет на бюджет Киева, и те средства, которые тратятся на это содержание, свыше 70 миллионов в год, – будут перенаправлены на социальные цели: уборку мусора, поддержание малообеспеченных киевлян и т.д. Это абсолютно не связано с тем, что впереди на нас ожидают выборы. Один из первых шагов – централизация власти в городе Киеве. Таким образом, вся ответственность будет лежать на киевской городской администрации.

– Вы ссылаетесь на опыт украинских городов, а Париж или Лондон для вас не пример, где есть районные представительские органы? – интересовались журналисты.

– Когда у нас будет 12 миллионов жителей, тогда можно говорить о районных округах по 3 миллиона человек, которым действительно будут нужны районные депутаты. В тех же европейских столицах в районах по 10–12 депутатов. В Москве городских депутатов 36 на 12 миллионов населения. И справляются, ничего страшного.

Сразу за Омельяненко в дверях появилась лидер фракции БЮТ Татьяна Мелихова, заявив, что ликвидация райсоветов преследует целью централизовать власть в Киеве.

– Партия регионов хорошо понимает, что на выборах 31 октября они ничего не получат, не смогут избрать своего председателя, который по закону о столице должен возглавлять исполнительную ветвь власти. Поэтому идут таким путем, – заявила Мелихова. – Киевляне должны на референдуме высказаться: быть ли районам, изменять ли территориальное устройство Киева. А они (нынешняя столичная власть. – Авт.) голосами Киеврады пытаются обратиться в Верховную Раду, донося якобы мнение киевлян. В действительности идет безумное давление на депутатов, их подкупают... Депутаты фракции БЮТ в этом шабаше, в этой отмене местного самоуправления не будут участвовать.

Мелихова также призналась, что распоряжение Черновецкого о заседании Киеврады лично не видела.

– Все в электронном режиме. Материалы сессии до праздников розданы не были. Так что сессия происходит с полным нарушением. Кроме того, физически депутатов в сессионном зале, видимо, не будет и половины. Потому сейчас изготовляются карточки отсутствующих депутатов, и голосование состоится с фальсификациями.

Пресс-служба Блока Виталия Кличко распространила среди журналистов листовки с заявлениями, где сказано, что их фракция не будет участвовать в заседании Киеврады, потому что “решение о ликвидации районных советов в городе Киеве не может приниматься без учета мнения киевлян”. “Киеврада не принимала участия в подготовке ни одного проекта решения, которые выносятся на сессию 25 августа. Это свидетельствует о том, что стиль работы команды киевской власти не отвечает принципам местного самоуправления”, – говорится в листовке. И вообще Блок Кличка выступает за “усиление местного самоуправления”.

Правда, один депутат из Блока Кличко все же пришел на заседание, поддерживая ликвидацию райсоветов. Это был Дмитрий Андриевский, который и раньше поделился с УНИАН своей позицией о поддержке сокращения количества депутатов в Киеве и борьбе с “архаизмом советской эпохи” в виде райсоветов.

Борьба с бюрократией или самоуправлением киевлян?

Пленарное заседание началось. Из 120 депутатов Киеврады в нем приняли участие 65. Кворум вроде бы был.

Первым стоял вопрос об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киев" в части районных советов. Докладывал вопрос и.о. председателя КГГА Александр Попов.

Сначала Попов представил новых заместителей председателя КГГА. Потом проинформировал депутатов о столичном бюджете.

– К сожалению, не выполнен бюджет первого полугодия, не выполнен с очень большим отставанием – свыше 1 миллиарда гривен. Основная причина невыполнения – бюджет на 2010 год был принят со скрытым дефицитом, приблизительно на 2 миллиарда гривен.

Поэтому Попов заявил о необходимости коррекции городского бюджета в сторону сокращения расходов (550 миллионов) до конца 2010 года.

Потом нынешний столичный руководитель дошел и до вопроса советов.

– По моему глубокому убеждению, система управления власти в Киеве неэффективна. События последних 2–3 лет свидетельствуют о том, что мы имеем постоянные конфликты между Киеврадой, КГГА и райсоветами, районными государственными администрациями. Такая конфликтная ситуация возникла не потому, что где-то хорошие люди сидят, а где-то плохие. Просто система такова, что она не позволяет выстроить вертикаль управления... Нужно рассмотреть возможность предоставления городу Киеву таких полномочий, как решение вопроса: будут ли райсоветы в городе Киеве, или нет. Мы имеем уникальную ситуацию, когда бюрократический аппарат Киева насчитывает 3600 человек. Это люди, которые получают зарплату из городского и районного бюджетов. Мы тратим на бюрократический аппарат 309 миллионов гривен на год... На сегодня имеем от 8 до 14 заместителей главы районной государственной администрации. Это не требование времени, не для того, чтобы эффективно работал механизм. Это потому, что каждая политическая сила, присутствующая сегодня в районном совете, ставит на руководящие должности своего представителя или нескольких в администрациях. Я для 14 заместителей и функций не придумаю.

Высказаться с места дали и оппозиции. Татьяна Мелихова указывала на “фальшивое голосование”. “Депутаты не присутствуют – а карточки голосуют”.

– Благодарю, – пытался остановить ее секретарь Киеврады Олесь Довгий. – Татьяна, если у вас есть какие-то замечания, в письменном виде подавайте их в соответствующие органы или в президиум.

“За” голосовали “люди, которые крали все время”

Слова попросил депутат ВР, бывший депутат Киеврады, бютовец Владимир Бондаренко. Но ему не дали возможности высказаться. Только 8 депутатов Киеврады захотели его услышать, проголосовав “за”.

Оставив ни с чем зал заседаний, Бондаренко смог вволю выговориться перед журналистами.

– Сегодня в Киевраде мне и моим коллегам не было предоставлено слово, что является нарушением закона Украины о статусе народного депутата, – возмущался нардеп. – Сегодня о чем идет речь? Хотят лишить киевлян права избирать районную власть. Хорошо, районы не нужны. А какие формы учета мнения людей будут существовать вместо этого? Органы самоорганизации населения в Киеве не развиваются. Когда сегодня говорят, что так делают в Душанбе или еще где-нибудь, я хочу сказать – мы должны идти в Европу. Чем ближе власть к людям, тем лучше. Как вы зайдете в эту Киевраду, когда здесь десять замков висит, три кольца милиции. Я как народный депутат едва добрался сюда, на четвертый этаж. Сегодня идет процесс узурпации власти. Сидит Партия регионов в президиуме, руководит запуганным Службой безопасности Олесиком Довгим и другими людьми, которые крали все это время. Сегодня говорят о приходе к власти новой команды. А кто из киевлян избирал эту команду? И теперь когда будет убран председатель районного совета, то снимется вопрос о возможности устранения главы госадминистрации. Ведь сегодня главу госадминистрации можно устранить лишь 2/3 голосов депутатов местного совета. Потому убирают райсоветы для замены руководителей районов на представителей одного региона – донецкого. В этой Раде запуганные воры поднимают свои ручки и в том числе, к сожалению, там есть и несколько бютовцев. Так получилось, что сегодня и мы очищаемся от всех тех, кто тихонько себе сидел и пробовал жить за счет своих представительских функций. Сегодня, я думаю, будет принято решение об исключении бютовцев, голосовавших “за” из партии и из фракции.

Кстати, лидер БЮТ Юлия Тимошенко, которая выступает категорически против ликвидации районных советов в городе Киеве, в своем заявлении, обнародованном сегодня, тоже предупредила об исключении из фракции предателей.

“Каждый депутат из фракции БЮТ, который отступит от этой позиции, изменит киевлянам и собственной политической силе, – за нарушение фундаментальных прав и свобод граждан будет немедленно исключен из партии «Батьківщина», из фракции БЮТ и путем применения императивного мандата лишен депутатского статуса”, – отмечала Тимошенко.

Но за обращение в Верховную Раду о внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герой Киев» о возможности ликвидации районных советов все же проголосовали 65 депутатов, в том числе – 8 бютовцев и Андриевский из Блока Кличкл. Хотя после голосования секретарь Довгий и не предоставил информации о результатах голосования по фракциям.

Что скажет парламент? Теперь вопрос, быть или не быть райсоветам, будет решать парламент.

– В зале оно будет неоднозначно воспринят, там будут разные мнения, но там додавят, там так же формула как и здесь: запугивание, шантаж, должности, деньги и все такое, – прогнозирует Бондаренко. – Если быстро примут, то выборы в Киеве отменяются, до 31 октября действуют советы, после 31 октября председатели советов становятся главами райгосадминистраций и за три дня будут сменены на “енакиевских молодцев”.

Одним из вариантов решения вопроса оппозиция видит столичный референдум.